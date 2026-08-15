ДЕНИКИН АНТОН ИВАНОВИЧ (БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ)

родился в д. Шпеталь-Дольный Варшавской губернии. Сын майора. Окончил Ловичское реальное училище (1890), военно-училищный курс Киевского пехотного юнкерского училища (1892) и Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду (1899). Подпоручик (со ст. с 04.08.1892). Поручик (со ст. с 05.08.1895). Штабс-капитан (со ст. с 19.07.1898). Капитан (со ст. с 02.06.1899). Подполковник (со ст. с 28.03.1904). Полковник (за боевые отличия, с 1905 со ст. с 13.07.1905). Генерал-майор (со ст. с 21.06.1914). Генерал-лейтенант (за боевые отличия, со ст. с 10.09.1915). На службе с 11.07.1890. Во 2-й артиллерийской бригаде. Состоял при Варшавском военном округе. Переведен в Генеральный штаб (1902). Старший адъютант штаба 2-й пехотной дивизии (23.07.1902–17.10.1903). Командир роты 183-го пехотного Пултусского полка (24.10.1902–29.10.1903). Старший адъютант штаба II кавалерийского корпуса (17.10.1903–28.03.1904). Штаб-офицер для особых поручений при штабе IX армейского корпуса (28.03–03.09.1904). Участник Русско-японской войны. Штаб-офицер для особых поручений при штабе VIII армейского корпуса (03.09.1904–02.01.1906). Начальник штаба Забайкальской казачьей дивизии (с 28.10.1904). Штаб-офицер для особых поручений при штабе II кавалерийского корпуса (02.01–30.12.1906). Штаб-офицер при управлении 57-й пехотной резервной бригады (30.12.1906–29.06.1910). Командир батальона 228-го пехотного резервного Хвалынского полка (01.05–06.09.1907). Командир 17-го пехотного Архангелогородского полка (29.06.1910–23.03.1914). Прикомандирован к кавалерии (06.09–06.10.1909). И.д. генерала для поручений при командующем войсками Киевского военного округа (с 23.03.1914). Участник Первой мировой войны. Генерал-квартирмейстер штаба 8-й армии (с 19.07.1914). Начальник 4-й стрелковой («Железной») бригады, развернутой в дивизию. Командующий 4-й стрелковой дивизией (с 06.08.1915). Командир VIII армейского корпуса (с 09.09.1916). Помощник начальника штаба Верховного главнокомандующего (с 28.03.1917). Вр.и.д. начальника штаба Верховного главнокомандующего (с 05.04.1917). Начальник штаба Верховного главнокомандующего (с 18.04.1917). Главнокомандующий армиями Западного фронта (с 31.05.1917). Главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта (с 02.08.1917). За поддержку выступления генерала Л.Г. Корнилова отчислен от должности и арестован, содержался в Бердичевской и Быховской тюрьмах (29.08–19.11.1917). Бежал из Быховской тюрьмы на Дон. Участник Гражданской войны. Один из вождей Белого движения. В Добровольческой армии и ВСЮР (24.11.1917–04.04.1920). Стоял у истоков создания Добровольческой армии. Командующий войсками Добровольческой армии (01.1918). Начальник 1-й Добровольческой дивизии (с 30.01.1918). Участник Первого Кубанского (Ледяного) похода. Заместитель генерала Л.Г. Корнилова. Командующий Добровольческой армией (с 31.03(13.04).1918). Главнокомандующий Добровольческой армией (с 25.09(08.10).1918). Главнокомандующий ВСЮР (26.12.1918(08.01.1919)–22.03(04.04).1920). Выехал в Константинополь. В эмиграции в Великобритании (04–08.1920), Бельгии (до 05.1922), Венгрии (с 06.1922), Франции (с весны 1926), США (с 1945). Почетный председатель Союза первопоходников. Сотрудничал с журналами «Борьба за Россию», «Иллюстрированная Россия», с газетой «Доброволец». Противник привлечения русских эмигрантов на службу в Вермахт. Под оккупацией жил на юге Франции в д. Мимизан (с 1940). Умер в Энн-Эрборе (Мичиган, США). Похоронен в Детройте. Перезахоронен на Свято-Владимирском православном кладбище в Касвилле, Нью-Джерси (15.12.1952). Перезахоронен на кладбище Донского монастыря в Москве (03.10.2005). Женат на Ксении Васильевне Чиж (02.04.1892–03.03.1973), дочери генерала. Дочь Марина Деникина-Грей (05.03.1919–22.11.2005). Награды: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1902), Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1904), Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1905), чин полковника за боевые отличия (1905), ордена Св. Анны 2-й ст. с мечами (1906), Св. Владимира 4-й ст. (06.12.1909), Св. Владимира 3-й ст. (1913, утв. 18.04.1914), Св. Георгия 4-й ст. за бои у Самбора (Высочайший приказ 24.04.1915), Св. Георгия 3-й ст. за бои у Лутовиско (Высочайший приказ 03.11.1915), Георгиевское оружие за бои у Гродека (Высочайший приказ 10.11.1915), чин генерал-лейтенанта за боевые отличия, Георгиевское оружие, украшенное бриллиантами, за двукратное взятие Луцка (Высочайший приказ 22.09.1916), знак отличия Первого Кубанского (Ледяного) похода (1918), французский военный крест.

Соч.: Очерки Русской Смуты. Берлин; Париж, 1921–1926. Т. 1–5; Офицеры. Париж, 1928; Старая армия. Париж, 1929–1931. Т. 1–2; Русский вопрос на Дальнем Востоке. Париж, 1932; Брест-Литовск. Париж, 1933; Кто спас Советскую Россию от гибели? Париж, 1937; Мировые события и русский вопрос. Париж, 1939; Путь русского офицера. Нью-Йорк, 1953.