ДЕНИКИН АНТОН ИВАНОВИЧ

ДЕНИКИН АНТОН ИВАНОВИЧ - российский военный и политический деятель, генерал-лейтенант.

Окон­чил Ки­ев­ское пехотное юн­кер­ское учи­лище (1892) и Ни­ко­ла­ев­скую ака­де­мию Ген­шта­ба (1899). В 1892 - 1895 и 1900-1902 годы слу­жил во 2-й артиллерийской бри­га­де, в 1899-1904 годы на штаб­ных долж­но­стях в Вар­шав­ском ВО. Уча­ст­ник русско-японской вой­ны 1904-1905 годов. В 1906-1910 годы слу­жил на штаб­ных долж­но­стях во 2-м кавказском кор­пу­се и 57-й ре­зерв­ной пехотной бри­га­де. В 1910-1914 годы командующий 17-го пехотного Ар­хан­ге­ло­го­род­ско­го пол­ка, за­тем исполняющий должность ге­не­ра­ла для по­ру­че­ний при ко­мандующем вой­ска­ми Ки­ев­ско­го ВО. С на­ча­лом 1-й ми­ро­вой вой­ны Деникин на­зна­чен генерал-квар­тир­мей­сте­ром шта­ба 8-й ар­мии, а с сентябре 1914 - начальник 4-й («Же­лез­ной») стрелковой бри­га­ды (с августа 1915 года раз­вёр­ну­та в ди­ви­зию), с ко­то­рой уча­ст­во­вал в основных сра­же­ни­ях про­тив ав­ст­ро-венгерских войск на Юго-Западном фрон­те. С осе­ни 1916 года командующий 8-го ар­мей­ско­го кор­пу­са на Румынском фрон­те, в апреле - мае 1917 года начальник шта­ба Вер­хов­но­го глав­но­ко­ман­дую­ще­го, за­тем ко­ман­до­вал вой­ска­ми Западного и Юго-Западного фрон­тов. За под­держ­ку Кор­ни­ло­ва вы­сту­п­ле­ния 1917 года был аре­сто­ван. По рас­по­ря­же­нию исполняющего должность Вер­хов­но­го глав­но­ко­мандующего генерал-лейтенанта Н.Н. Ду­хо­ни­на 19.11(2.12).1917 года ос­во­бо­ж­дён, уе­хал на Дон. В декабре 1917 года из­бран членом Дон­ско­го гражданского со­ве­та, один из ор­га­ни­за­то­ров Доб­ро­воль­че­ской ар­ми и. Уча­ст­ник Ку­бан­ских по­хо­дов Доб­ро­воль­че­ской ар­мии (с 13.4.1918 её ко­мандующий), а в августе - октябре 1918 года од­но­вре­мен­но 1-й заместитель председателя Осо­бо­го со­ве­ща­ния (вы­пол­ня­ло роль пра­ви­тель­ст­ва при Доб­ро­воль­че­ской ар­мии). С 8.10.1918 года глав­но­ко­мандующий Доб­ро­воль­че­ской ар­ми­ей (по­сле смер­ти генерала от инфантерии М.В. Алек­сее­ва), объ­е­ди­нив в сво­их ру­ках во­енную и гражданскую власть. С января 1919 года глав­но­ко­мандующий Воо­ру­жён­ны­ми си­ла­ми Юга Рос­сии, с ию­ля заместитель вер­хов­но­го пра­ви­те­ля и Вер­хов­но­го глав­но­ко­ман­дую­ще­го Воо­ружёнными си­ла­ми Российского государства (ос­та­ва­ясь глав­но­ко­мандующим ВСЮР).

В сво­их дек­ла­ра­ци­ях (1919) Деникин оп­ре­де­лил основные за­да­чи ВСЮР: вос­ста­нов­ле­ние «ве­ли­кой, еди­ной и не­де­ли­мой Рос­сии», «борь­ба с боль­ше­виз­мом до кон­ца», ус­та­нов­ле­ние по­ряд­ка, «за­щи­та ве­ры», эко­но­мическая ре­фор­ма (8-ча­со­вой ра­бо­чий день, со­хра­не­ние всех ви­дов соб­ст­вен­но­сти, пе­ре­да­ча по­ме­щи­ка­ми час­ти сво­ей зем­ли за вы­куп кре­сть­я­нам и другое), оп­ре­де­ле­ние фор­мы государственного прав­ле­ния по­сле со­зы­ва Уч­ре­дитительного со­б­ра­ния и другие. От­верг пер­вые дек­ре­ты советской влас­ти (Дек­рет о ми­ре, Дек­рет о зем­ле), под­дер­жан­ные мас­са­ми, и тем са­мым су­зил со­ци­аль­ную ба­зу Бе­ло­го дви­же­ния . При­ни­мая рес­пуб­ли­кан­скую фор­му прав­ле­ния и де­мо­кра­тические ин­сти­ту­ты, в пе­ри­од воо­ружённой борь­бы с советской вла­стью Деникин, од­на­ко, опи­рал­ся на ре­жим во­енной дик­та­ту­ры. Про­ти­во­ре­чия с ру­ко­во­ди­те­ля­ми ка­за­че­ст­ва и на­цио­на­ли­сти­че­ских пар­тий и дви­же­ний Ук­раи­ны, Северного Кав­ка­за и За­кав­ка­зья не да­ли воз­мож­ность Деникину вы­ра­бо­тать еди­ную по­ли­тическую плат­фор­му, что ос­ла­би­ло его уси­лия в борь­бе про­тив боль­ше­ви­ков. Во внеш­ней по­ли­ти­ке, де­лая став­ку на стра­ны Ан­тан­ты и от­стаи­вая ин­те­ре­сы Рос­сии (пы­тал­ся про­ти­во­сто­ять свое­ко­ры­ст­ным дей­ст­ви­ям Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции на Юге Рос­сии), Деникин не су­мел до­бить­ся не­об­хо­ди­мой ма­те­ри­аль­ной по­мо­щи со сто­ро­ны со­юз­ни­ков (час­ти ВСЮР ис­пы­ты­ва­ли не­хват­ку воо­ру­же­ния, бо­е­при­па­сов, об­мун­ди­ро­ва­ния, сна­ря­же­ния и другого). Мо­с­ков­ский по­ход Де­ни­ки­на 1919 года стал са­мой серь­ёз­ной уг­ро­зой советской вла­сти в Гра­ж­дан­скую вой­ну 1917-1922 годов , но боль­ше­ви­ки, мо­би­ли­зо­вав все си­лы, сна­ча­ла ос­та­но­ви­ли на­сту­п­ле­ние ар­мий Деникина, а за­тем раз­гро­ми­ли и от­бро­си­ли их на юг Ук­раи­ны и Ку­бань. С января 1920 года Деникин - вер­хов­ный пра­ви­тель Рос­сии, в том же ме­ся­це уп­разд­нил Осо­бое со­ве­ща­ние и соз­дал пра­ви­тель­ст­во при глав­но­ко­манд. ВСЮР, а в мар­те - Пра­ви­тель­ст­во Юга Рос­сии. В Кры­му, ку­да от­сту­пил с ча­стью войск, Деникин 4.4.1920 года пе­ре­дал ру­ко­во­дство ВСЮР генерал-лейтенанту П.Н. Вран­ге­лю и на британском эс­мин­це от­плыл в Кон­стан­ти­но­поль (Стам­бул). В апреле 1920 года Деникин при­был в Ве­ли­ко­бри­та­нию, а в августе пе­ре­ехал в Бель­гию. С ию­ля 1922 года Деникин жил в Бу­да­пеш­те (Венг­рия), в середине 1925 года вер­нул­ся в Бель­гию, а вес­ной 1926 года пе­ре­ехал во Фран­цию (в при­го­род Па­ри­жа). Ак­тив­но­го уча­стия в по­ли­тической дея­тель­но­сти в эмиг­ра­ции не при­ни­мал, про­дол­жил за­ни­мать­ся пуб­ли­ци­сти­кой (с 1890-х годов пе­ча­тал­ся в жур­на­лах «Раз­вед­чик» и «Офи­цер­ская жизнь» под псевданимом Иван Но­чин), об­ра­тив­шись к ис­то­рии ре­во­лю­ции и Гражданской вой­ны 1917-1922 годов. Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны, ос­та­ва­ясь про­тив­ни­ком советской вла­сти, вы­сту­пал про­тив со­труд­ни­че­ст­ва с германскими вла­стя­ми и в под­держ­ку РККА. В но­ябре 1945 года, опа­са­ясь де­пор­та­ции в СССР, вы­ехал в США. Ос­тан­ки Деникина пе­ре­за­хо­ро­не­ны 3.10.2005 года в нек­ро­по­ле Дон­ско­го монастыря в Мо­ск­ве.

Сочинения :

Очер­ки рус­ской сму­ты: В 5 т. Па­риж; Бер­лин, 1921-1926. М., 1991;

Офи­це­ры: Очер­ки. Па­риж, 1928;

Ста­рая ар­мия. Па­риж, 1929;

Путь рус­ско­го офи­це­ра: [Ав­то­био­гра­фия]. Нью-Йорк, 1953. М., 1991.

Иллюстрация:

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