ДЕНИКИН АНТОН ИВАНОВИЧ
ДЕНИКИН АНТОН ИВАНОВИЧ - российский военный и политический деятель, генерал-лейтенант.
Окончил Киевское пехотное юнкерское училище (1892) и Николаевскую академию Генштаба (1899). В 1892-1895 и 1900-1902 годы служил во 2-й артиллерийской бригаде, в 1899-1904 годы на штабных должностях в Варшавском ВО. Участник русско-японской войны 1904-1905 годов. В 1906-1910 годы служил на штабных должностях во 2-м кавказском корпусе и 57-й резервной пехотной бригаде. В 1910-1914 годы командующий 17-го пехотного Архангелогородского полка, затем исполняющий должность генерала для поручений при командующем войсками Киевского ВО. С началом 1-й мировой войны Деникин назначен генерал-квартирмейстером штаба 8-й армии, а с сентябре 1914 - начальник 4-й («Железной») стрелковой бригады (с августа 1915 года развёрнута в дивизию), с которой участвовал в основных сражениях против австро-венгерских войск на Юго-Западном фронте. С осени 1916 года командующий 8-го армейского корпуса на Румынском фронте, в апреле - мае 1917 года начальник штаба Верховного главнокомандующего, затем командовал войсками Западного и Юго-Западного фронтов. За поддержку Корнилова выступления 1917 года был арестован. По распоряжению исполняющего должность Верховного главнокомандующего генерал-лейтенанта Н.Н. Духонина 19.11(2.12).1917 года освобождён, уехал на Дон. В декабре 1917 года избран членом Донского гражданского совета, один из организаторов Добровольческой армии. Участник Кубанских походов Добровольческой армии (с 13.4.1918 её командующий), а в августе - октябре 1918 года одновременно 1-й заместитель председателя Особого совещания (выполняло роль правительства при Добровольческой армии). С 8.10.1918 года главнокомандующий Добровольческой армией (после смерти генерала от инфантерии М.В. Алексеева), объединив в своих руках военную и гражданскую власть. С января 1919 года главнокомандующий Вооружёнными силами Юга России, с июля заместитель верховного правителя и Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российского государства (оставаясь главнокомандующим ВСЮР).
В своих декларациях (1919) Деникин определил основные задачи ВСЮР: восстановление «великой, единой и неделимой России», «борьба с большевизмом до конца», установление порядка, «защита веры», экономическая реформа (8-часовой рабочий день, сохранение всех видов собственности, передача помещиками части своей земли за выкуп крестьянам и другое), определение формы государственного правления после созыва Учредитительного собрания и другие. Отверг первые декреты советской власти (Декрет о мире, Декрет о земле), поддержанные массами, и тем самым сузил социальную базу Белого движения. Принимая республиканскую форму правления и демократические институты, в период вооружённой борьбы с советской властью Деникин, однако, опирался на режим военной диктатуры. Противоречия с руководителями казачества и националистических партий и движений Украины, Северного Кавказа и Закавказья не дали возможность Деникину выработать единую политическую платформу, что ослабило его усилия в борьбе против большевиков. Во внешней политике, делая ставку на страны Антанты и отстаивая интересы России (пытался противостоять своекорыстным действиям Великобритании и Франции на Юге России), Деникин не сумел добиться необходимой материальной помощи со стороны союзников (части ВСЮР испытывали нехватку вооружения, боеприпасов, обмундирования, снаряжения и другого). Московский поход Деникина 1919 года стал самой серьёзной угрозой советской власти в Гражданскую войну 1917-1922 годов, но большевики, мобилизовав все силы, сначала остановили наступление армий Деникина, а затем разгромили и отбросили их на юг Украины и Кубань. С января 1920 года Деникин - верховный правитель России, в том же месяце упразднил Особое совещание и создал правительство при главнокоманд. ВСЮР, а в марте - Правительство Юга России. В Крыму, куда отступил с частью войск, Деникин 4.4.1920 года передал руководство ВСЮР генерал-лейтенанту П.Н. Врангелю и на британском эсминце отплыл в Константинополь (Стамбул). В апреле 1920 года Деникин прибыл в Великобританию, а в августе переехал в Бельгию. С июля 1922 года Деникин жил в Будапеште (Венгрия), в середине 1925 года вернулся в Бельгию, а весной 1926 года переехал во Францию (в пригород Парижа). Активного участия в политической деятельности в эмиграции не принимал, продолжил заниматься публицистикой (с 1890-х годов печатался в журналах «Разведчик» и «Офицерская жизнь» под псевданимом Иван Ночин), обратившись к истории революции и Гражданской войны 1917-1922 годов. Во время 2-й мировой войны, оставаясь противником советской власти, выступал против сотрудничества с германскими властями и в поддержку РККА. В ноябре 1945 года, опасаясь депортации в СССР, выехал в США. Останки Деникина перезахоронены 3.10.2005 года в некрополе Донского монастыря в Москве.
Сочинения:
Очерки русской смуты: В 5 т. Париж; Берлин, 1921-1926. М., 1991;
Офицеры: Очерки. Париж, 1928;
Старая армия. Париж, 1929;
Путь русского офицера: [Автобиография]. Нью-Йорк, 1953. М., 1991.
Иллюстрация:
Архив БРЭ.