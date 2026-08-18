Денен

Дене`н (фр. Denain) — город во Франции, в 9 км от Валансьена, возле которого в войну за Испанское наследство 24 июля 1712 произошло сражение между французской и австро-голландской армиями. В кампанию 1712 антифранцузская коалиция вступила существенно ослабленной: после победы в Велико­британии на парламентских выборах 1711 партии тори, не желавшей продолжения войны, английские войска практически прекратили активные военные действия, и в начале 1712 в Утрехте начались мирные переговоры. В расположенной на северо-востоке Франции, на обоих берегах Шельды, между Д. и Ландреси, союзной армии под командованием прица Евгения Савойского остались лишь австрийские и голландские части (120 тыс. человек), из-за чего ее ранее подавляющее численное превосходство над французами, имевшими менее 100 тыс., было утрачено. Это побудило французского командующего маршала К. Виллара перейти к наступательным действиям. 23 июля его войска двинулись к Ландреси, заставив принца Евгения перебросить на свой левый фланг дополнительные силы. Однако ночью французы изменили направление движения в сторону Д., расположенного на правом фланге неприятеля, захватили утром мосты на Шельде, переправились через нее и в середине дня атаковали укрепленный лагерь в Д. Контролируя переправы через реку, они не позволили принцу Евгению оказать помощь его правому флангу, и он был полностью разгромлен. В результате, союзники потеряли около 6,5 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, французы — чуть более 2 тыс. Эта победа усилила позиции Франции на мирных переговорах и позволила ей добиться более благоприятных для себя условий Утрехтского мира 1713. Лит.: Блюш Ф. Людовик XIV. М., 1998; Птифис Ж.-К. Людовик XIV. Слава и испытания. СПб., 2008; Dictionnaire Louis XIV / Sous la dir. de L. Bely. Paris, 2015; Lynn J. A. The Wars of Louis XIV, 1667—1714. London–New York, 1999; Lesage G. Denain (1712): Louis XIV sauve sa mise. Paris, 1992. А. В. Чудинов.