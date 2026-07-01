ДЬЕНБЬЕНФУ

ДЬЕНБЬЕНФУ - уезд на северо-западе Вьетнама, где 13.03.-07.05.1954 года произошло решающее сражение, завершившее национально-освободительную войну вьетнамского народа против французского колониального господства (1945-1954 годов).

Дьенбьенфу яв­лял­ся главным уз­лом обо­ро­ны французской ар­мии, при­кры­вав­шим её стра­те­гические ком­му­ни­ка­ции в на­прав­ле­нии Лао­са. Здесь был со­сре­до­то­чен круп­ный (до 14 тысяч) гар­ни­зон (под ко­мандованием пол­ков­ни­ка, впо­след­ст­вии бри­гад­но­го ге­не­ра­ла, К. Де Ка­ст­ри), ко­то­рый был хо­ро­шо ос­на­щён и уг­ро­жал ты­лам Вьет­нам­ской народной ар­мии (ВНА), дей­ст­во­вав­шей в северном и центральном рай­онах стра­ны. Ко­ман­до­ва­ние Вьет­нам­ской народной ар­мии во гла­ве с Во Нгу­ен Зиа­пом раз­ра­бо­та­ло и осу­ще­ст­ви­ло опе­ра­цию по ок­ру­же­нию и раз­гро­му французского гар­ни­зо­на в Дьенбьенфу си­ла­ми 4 ди­ви­зий об­щей чис­лен­но­стью до 50 тысяч человек.

В хо­де опе­ра­ции фран­цу­зы по­те­ря­ли 1750 человек уби­ты­ми. В ре­зуль­та­те штур­ма, на­чав­ше­го­ся 1 мая, и по­сле­до­вав­шей 7 мая ка­пи­ту­ля­ции 10863 человек во гла­ве с генералом Де Ка­ст­ри бы­ли взя­ты в плен. По­те­ри вьетнамской сто­ро­ны со­ста­ви­ли от 8 до 12 тысяч уби­ты­ми. По­ра­же­ние в Дьенбьенфу вы­ну­ди­ло пра­ви­тель­ст­во Фран­ции пой­ти на пе­ре­го­во­ры, за­вер­шив­шие­ся под­пи­са­ни­ем Же­нев­ских со­гла­ше­ний​ о вос­ста­нов­ле­нии ми­ра в Ин­до­ки­тае 1954 года.

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