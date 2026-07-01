ДЬЕНБЬЕНФУ
ДЬЕНБЬЕНФУ - уезд на северо-западе Вьетнама, где 13.03.-07.05.1954 года произошло решающее сражение, завершившее национально-освободительную войну вьетнамского народа против французского колониального господства (1945-1954 годов).
Дьенбьенфу являлся главным узлом обороны французской армии, прикрывавшим её стратегические коммуникации в направлении Лаоса. Здесь был сосредоточен крупный (до 14 тысяч) гарнизон (под командованием полковника, впоследствии бригадного генерала, К. Де Кастри), который был хорошо оснащён и угрожал тылам Вьетнамской народной армии (ВНА), действовавшей в северном и центральном районах страны. Командование Вьетнамской народной армии во главе с Во Нгуен Зиапом разработало и осуществило операцию по окружению и разгрому французского гарнизона в Дьенбьенфу силами 4 дивизий общей численностью до 50 тысяч человек.
В ходе операции французы потеряли 1750 человек убитыми. В результате штурма, начавшегося 1 мая, и последовавшей 7 мая капитуляции 10863 человек во главе с генералом Де Кастри были взяты в плен. Потери вьетнамской стороны составили от 8 до 12 тысяч убитыми. Поражение в Дьенбьенфу вынудило правительство Франции пойти на переговоры, завершившиеся подписанием Женевских соглашений о восстановлении мира в Индокитае 1954 года.