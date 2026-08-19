ДЕНАРИЙ
ДЕНАРИЙ (латинское denarius - состоящий из десяти) - основная древнеримская серебряная монета.
Дата начала выпуска спорна (269, 217, 213-211, 187 до нашей эры); первоначально равнялся 4,55 г (1/72 римского фунта) и 10 ассам (откуда знак стоимости денария - «X»), после 141 до нашей эры - 3,86 г (1/84 фунта) и 16 ассам; при введении золотых монет 25 денариев равнялись ауреусу. Фракциями денария были викториат (3/4 денария), квинарий (1/2 денария), сестерций (1/4 денария, обозначался HS, с 23 года до нашей эры из латуни). В I-II века нашей эры денарий - основное средство платежа и накопления (соответствовал греческой драхме); годовое жалованье легионера - 225 денариев, дневной заработок рабочего - до 1 денария, 1 туника стоила 4 денария. Со временем денарий обесценивался (1/96, 1/100, 1/140 фунта), в его лигатуру добавляли медь. Со времени правления императора Каракаллы (с 215) наряду с денарием выпускался так называемый двойной денарий или антониниан, вытеснивший денарий. В III веке в результате инфляции денарий стал бронзовой монетой, к началу IV века равнялся 1/50000 золотого фунта и перестал чеканиться, превратившись из монеты в счётную единицу - разменный денарий (латинский denarius communis); тогда же была предпринята попытка денарий заменить так называемым аргентеусом (96 монет на фунт серебра = 50 разменных денариев); в середине IV века денарий вытеснен милиарисием (выпускался с 292) и силиквой (1/2 милиарисия), ставшими позже основными серебряными номиналами Восточной Римской империи. Прежние (серебряные) денарии стали с середины III века главным средством накопления богатства. В Западной Римской империи и в варварских королевствах римский денарий также был в обращении, но новые монеты чеканили меньшего веса.
Денарий оказал существенное влияние на монетное дело Средневековья и Нового времени. Западноевропейский средневековый денарий (так называемый каролингский денарий середина VIII - конец X веков и так называемый феодальный денарий - до середины XIII века) в германских странах известен как пфенниг, равнялся 1/12 солида (шиллинга) и весил 1/240 фунта. Неоднократно обесценивался, с распространением гроша (немецко-латинское grossus denarius - «большой Денарий») стал разменной монетой; разновидности денария просуществовали до Нового времени (в Венгрии и Силезии 1/360 талера, английский пенни, французский денье, итальянский денаро/данаро). От денария происходит сокращение для пфеннига (D) и пенни (đ), а также название монеты динар.
Иллюстрация:
Денарий Л. Марция Цензорина. 85 до н. э. Национальный музей Рима.
Архив БРЭ.