ДЕНАРИЙ

ДЕНАРИЙ (латинское denarius - со­стоя­щий из де­ся­ти) - основная древнеримская серебряная монета.

Да­та на­ча­ла вы­пус­ка спор­на (269, 217, 213-211, 187 до нашей эры); пер­во­на­чаль­но рав­нял­ся 4,55 г (1/72 римского фун­та) и 10 ас­сам (от­ку­да знак стои­мо­сти денария - «X»), по­сле 141 до нашей эры - 3,86 г (1/84 фун­та) и 16 ас­сам; при вве­де­нии зо­ло­тых мо­нет 25 денариев рав­ня­лись ау­ре­усу. Фрак­ция­ми денария бы­ли вик­то­ри­ат (3/4 денария), кви­на­рий (1/2 денария), сес­тер­ций (1/4 денария, обо­зна­чал­ся HS, с 23 года до нашей эры из ла­ту­ни). В I-II века нашей эры денарий - основное сред­ст­во пла­те­жа и на­ко­п­ле­ния (со­от­вет­ст­во­вал греческой драх­ме ); го­до­вое жа­ло­ва­нье ле­гио­не­ра - 225 денариев, днев­ной за­ра­бо­ток ра­бо­че­го - до 1 денария, 1 ту­ни­ка стои­ла 4 денария. Со вре­ме­нем денарий обес­це­ни­вал­ся (1/96, 1/100, 1/140 фун­та), в его ли­га­ту­ру до­бав­ля­ли медь. Со вре­ме­ни прав­ле­ния императора Ка­ра­кал­лы (с 215) на­ря­ду с денарием вы­пус­кал­ся так называемый двой­ной денарий или ан­то­ни­ни­ан, вы­тес­нив­ший денарий. В III веке в ре­зуль­та­те ин­фля­ции денарий стал брон­зо­вой мо­не­той, к началу IV века рав­нял­ся 1/50000 зо­ло­то­го фун­та и пе­ре­стал че­ка­нить­ся, пре­вра­тив­шись из мо­не­ты в счёт­ную еди­ни­цу - раз­мен­ный денарий (латинский denarius communis); то­гда же бы­ла пред­при­ня­та по­пыт­ка денарий за­ме­нить так называемым ар­ген­те­усом (96 мо­нет на фунт се­реб­ра = 50 раз­мен­ных денариев); в середине IV века денарий вы­тес­нен ми­лиа­ри­си­ем (вы­пус­кал­ся с 292) и си­ли­к­вой (1/2 ми­лиа­ри­сия), став­ши­ми поз­же основными се­реб­ря­ны­ми но­ми­на­ла­ми Восточной Римской им­пе­рии . Преж­ние (се­реб­ря­ные) денарии ста­ли с середины III века главным сред­ст­вом на­ко­п­ле­ния богатства. В Западной Римской им­пе­рии и в вар­вар­ских ко­ро­лев­ст­вах римский денарий так­же был в об­ра­ще­нии, но но­вые мо­не­ты че­ка­ни­ли мень­ше­го ве­са.

Денарий ока­зал су­ще­ст­вен­ное влия­ние на мо­нет­ное де­ло Сред­не­ве­ко­вья и Но­во­го вре­ме­ни . Западноев­ропейский средневековый денарий (так называемый ка­ро­линг­ский денарий середина VIII - конец X веков и так называемый фео­даль­ный денарий - до середины XIII века) в германских стра­нах из­вес­тен как пфен­ниг, рав­нял­ся 1/12 со­ли­да (шил­лин­га) и ве­сил 1/240 фун­та. Не­од­но­крат­но обес­це­ни­вал­ся, с рас­про­стра­не­ни­ем гро­ша (немецко-латинское gros­sus denarius - «боль­шой Денарий») стал раз­мен­ной мо­не­той; раз­но­вид­но­сти денария про­су­ще­ст­во­ва­ли до Но­во­го вре­ме­ни (в Венг­рии и Си­ле­зии 1/360 та­ле­ра, английский пен­ни, французский де­нье, итальянский де­на­ро/да­на­ро). От денария про­ис­хо­дит со­кра­ще­ние для пфен­ни­га (D) и пен­ни (đ), а так­же на­зва­ние мо­не­ты ди­нар.

Иллюстрация:

Де­на­рий Л. Мар­ция Цен­зо­ри­на. 85 до н. э. На­цио­наль­ный му­зей Ри­ма.

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