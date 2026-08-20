ДЭН СЯОПИН
ДЭН СЯОПИН - китайский политический и государственный деятель.
Из семьи служащего. По окончании школы в городе Чунцин учился во Франции (1920-1925 годы), где получил высшее образование. В 1922 году вступил в Социалистический союз молодёжи Китая, с 1924 года член Коммунистической партии Китая (КПК). В 1925 году - январе 1926 года учился в СССР (под псевдонимами Крезов, Дозоров). В 1928-1929 годах, 1934-1935 годах возглавлял Секретариат ЦК Коммунистической партии Китая. В 1929-1934 годах на партийной и военной работе в провинциях Гуанси и Цзянси. Принимал участие в Северо-западном походе 1934-1936 годов в качестве начальника секретариата, затем заведующий отделом пропаганды, заместитель начальника, начальник политуправления 1-го корпуса Красной армии Китая.
После начала Национально-освободительной войны в Китае против японских захватчиков 1937-1945 годов заместитель начальника политуправления 8-й армии, сформированной Коммунистической партией Китая и действовавшей в составе вооруженных сил Национального правительства Гоминьдана. С января 1938 года политический комиссар 129-й дивизии 8-й армии, с октября 1943 года секретарь Северного бюро ЦК Коммунистической партии Китая, руководил военно-административной работой в Пограничном районе Шаньси-Хэбэй-Шаньдун-Хэнань.
Во время Народно-освободительной войны в Китае 1946-1949 годов политический комиссар Полевой армии Центрпльной равнины (впоследствии 2-я Полевая армия). В 1949 году член Центрального народного правительственного совета. В октябре 1949 года - сентябре 1954 года занимал посты члена Народно-революционного военного совета, политического комиссара Юго-Западного военного округа, первого секретаря регионального бюро ЦК Коммунистической партии Китая Юго-Западного Китая, заместителя премьера Госсовета КНР, заместителя председателя финансово-экономического комитета. С 1954 руководитель Секретариата, заведующий орготделом ЦК Коммунистической партии Китая, министр финансов, заместитель председателя Государственного комитета обороны. В 1955 году избран членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая; с 1956 года член Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, с 1959 года член Военного совета ЦК Коммунистической партии Китая. В 1961-1962 годах после провала политики «большого скачка» обосновал необходимость быстрого подъёма национальной экономики с использованием всех доступных методов, включая семейный подряд.
На начальном этапе «Культурной революции» 1966-1976 годов подвергся критике и был снят со всех партийных и государственных должностей. В 1969-1973 годах находился в ссылке в провинции Цзянси. В марте 1973 года назначен заместителем премьера Госсовета КНР. С января 1975 года занимал посты заместителя председателя ЦК Коммунистической партии Китая, член Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, первого вице-премьера Госсовета КНР, заместитель председателя Военного совета ЦК Коммунистической партии Китая, начальник генштаба Народно-освободительной армии Китая. В апреле 1976 года вновь подвергся критике и снят со всех постов. В июле 1977 года восстановлен в прежних должностях. В августе 1977 года на 11-м съезде Коммунистической партии Китая избран членом ЦК Коммунистической партии Китая, на 1-м Пленуме ЦК Коммунистической партии Китая 11-го созыва - заместителем председателя ЦК Коммунистической партии Китая; в марте 1978 года стал председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая.
В значительной степени благодаря усилиям Дэн Сяопина 3-й Пленум ЦК Коммунистической партии Китая 11-го созыва (декабрь 1978 года) заложил политические, идеологические и кадровые основы последующей политики «реформ и открытости». В июне 1981 года на 6-м Пленуме ЦК Коммунистической партии Китая 11-го созыва было принято разработанное под руководством Дэн Сяопина «Решение по некоторым вопросам истории Коммунистической партии Китая со времени образования КНР», которым признавались ошибки, допущенные Мао Цзэдуном в период «большого скачка» и особенно «культурной революции». На том же пленуме Дэн Сяопин был избран председателем Военного совета ЦК Коммунистической партии Китая. На 12-м съезде Коммунистической партии Китая (сентябрь 1982 года) он выдвинул программное положение о «строительстве в Китае социализма с китайской спецификой» (совмещение экономического либерализма с твёрдой политической властью, осуществляемой Коммунистической партии Китая).
На 1-м Пленуме ЦК Коммунистической партии Китая 12-го созыва вновь избран членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, утверждён председателем Центральной комиссии советников Коммунистической партии Китая. В июне 1983 года возглавил Центральный военный совет КНР. Дэн Сяопин активно поддержал идею создания на территории КНР «особых экономических зон», открытия 14 приморских городов для свободной торговли. На основе выдвинутого им принципа «один Китай - две системы» были разработаны условия присоединения к КНР Сянгана и Аомыня. В 1987 году Дэн Сяопин по своей инициативе вышел из ЦК Коммунистической партии Китая, в 1989 году оставил последний партийно-государственный пост - председателя Центрального военного совета КНР.
Сочинения:
Избранное (1975-1982). Пекин, 1985;
Основные вопросы современного Китая. М., 1988;
Вэньсюань. Пекин, 1993. Т. 1-3; Строительство социализма с китайской спецификой: Ст. и выступления. М., 2002.
Иллюстрация: Архив БРЭ.