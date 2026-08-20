ДЭН СЯОПИН

ДЭН СЯОПИН - китайский политический и государственный деятель.

Из се­мьи слу­жа­ще­го. По окон­ча­нии шко­лы в городе Чун­цин учил­ся во Фран­ции (1920-1925 годы), где по­лу­чил выс­шее об­ра­зо­ва­ние. В 1922 году всту­пил в Со­циа­ли­стический со­юз мо­ло­дё­жи Ки­тая, с 1924 года член Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ки­тая (КПК) . В 1925 году - январе 1926 года учил­ся в СССР (под псев­до­ни­ма­ми Кре­зов, До­зо­ров). В 1928-1929 годах, 1934-1935 годах воз­глав­лял Сек­ре­та­ри­ат ЦК Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ки­тая. В 1929-1934 годах на партийной и во­енной ра­бо­те в про­вин­ци­ях Гу­ан­си и Цзян­си. При­ни­мал уча­стие в Се­ве­ро-за­пад­ном по­хо­де 1934-1936 годов в ка­че­ст­ве начальника сек­ре­та­риа­та, за­тем заведующий от­де­лом про­па­ган­ды, заместитель на­чаль­ни­ка, начальник по­лит­управ­ле­ния 1-го кор­пу­са Крас­ной ар­мии Ки­тая.

По­сле на­ча­ла На­цио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­ной вой­ны в Ки­тае про­тив япон­ских за­хват­чи­ков 1937-1945 годов заместитель начальника по­лит­управ­ле­ния 8-й ар­мии, сфор­ми­ро­ван­ной Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тией Ки­тая и дей­ст­во­вав­шей в со­ста­ве воо­руженных сил Национального пра­ви­тель­ст­ва Го­минь­да­на. С января 1938 года по­ли­тический ко­мис­сар 129-й ди­ви­зии 8-й ар­мии, с октября 1943 года сек­ре­тарь Северного бю­ро ЦК Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ки­тая, ру­ко­во­дил во­енно-административной ра­бо­той в По­гра­нич­ном районе Шань­си-Хэ­бэй-Шань­дун-Хэ­нань.

Во вре­мя На­род­но-ос­во­бо­ди­тель­ной вой­ны в Ки­тае 1946-1949 годов по­ли­тический ко­мис­сар По­ле­вой ар­мии Центрпльной рав­ни­ны (впо­след­ст­вии 2-я По­ле­вая ар­мия). В 1949 году член Центрального народного пра­ви­тель­ст­вен­но­го со­ве­та. В октябре 1949 года - сентябре 1954 года за­ни­мал по­сты члена На­род­но-ре­во­люционного во­енного со­ве­та, по­ли­тического ко­мис­са­ра Юго-Западного военного округа, пер­во­го сек­ре­та­ря ре­гио­наль­но­го бю­ро ЦК Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ки­тая Юго-Западного Ки­тая, заместителя пре­мье­ра Гос­со­ве­та КНР, заместителя председателя фи­нан­со­во-эко­но­мического комитета. С 1954 ру­ко­во­ди­тель Сек­ре­та­риа­та, заведующий орг­от­де­лом ЦК Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ки­тая, министр фи­нан­сов, заместитель председателя Государственного комитета обо­ро­ны. В 1955 году из­бран членом По­лит­бю­ро ЦК Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ки­тая; с 1956 года член По­сто­ян­но­го комитета По­лит­бю­ро ЦК Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ки­тая, ге­не­раль­ный сек­ре­тарь ЦК Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ки­тая, с 1959 года член Во­енного со­ве­та ЦК Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ки­тая. В 1961-1962 годах по­сле про­ва­ла по­ли­ти­ки «боль­шо­го скач­ка» обос­но­вал не­об­хо­ди­мость бы­ст­ро­го подъ­ё­ма национальной эко­но­ми­ки с ис­поль­зо­ва­ни­ем всех до­ступ­ных ме­то­дов, вклю­чая се­мей­ный под­ряд.

На на­чаль­ном эта­пе «Куль­тур­ной ре­во­лю­ции» 1966-1976 годов под­верг­ся кри­ти­ке и был снят со всех партийных и государственных долж­но­стей. В 1969-1973 годах на­хо­дил­ся в ссыл­ке в провинции Цзян­си. В мар­те 1973 года на­зна­чен заместителем пре­мье­ра Гос­со­ве­та КНР. С января 1975 года за­ни­мал по­сты заместителя председателя ЦК Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ки­тая, член По­сто­ян­но­го комитета По­лит­бю­ро ЦК Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ки­тая, пер­во­го ви­це-пре­мье­ра Гос­со­ве­та КНР, заместитель председателя Во­ен­но­го со­ве­та ЦК Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ки­тая, начальник ген­шта­ба Народно-ос­во­бо­дительной ар­мии Ки­тая. В апреле 1976 года вновь под­верг­ся кри­ти­ке и снят со всех по­стов. В ию­ле 1977 года вос­ста­нов­лен в преж­них долж­но­стях. В августе 1977 года на 11-м съез­де Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ки­тая из­бран членом ЦК Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ки­тая, на 1-м Пле­ну­ме ЦК Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ки­тая 11-го со­зы­ва - заместителем председателя ЦК Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ки­тая; в мар­те 1978 года стал председателем Все­ки­тай­ско­го комитета Народного по­ли­тического кон­суль­та­тив­но­го со­ве­та Ки­тая.

В зна­чительной сте­пе­ни бла­го­да­ря уси­ли­ям Дэн Сяопина 3-й Пле­нум ЦК Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ки­тая 11-го со­зы­ва (декабрь 1978 года) за­ло­жил по­ли­тические, идео­ло­гические и кад­ро­вые ос­но­вы по­сле­дую­щей по­ли­ти­ки «ре­форм и от­кры­то­сти». В ию­не 1981 года на 6-м Пле­ну­ме ЦК Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ки­тая 11-го со­зы­ва бы­ло при­ня­то раз­ра­бо­тан­ное под руководством Дэн Сяопина «Ре­ше­ние по не­ко­то­рым во­про­сам ис­то­рии Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ки­тая со вре­ме­ни об­ра­зо­ва­ния КНР», ко­то­рым при­зна­ва­лись ошиб­ки, до­пу­щен­ные Мао Цзэ­ду­ном в пе­ри­од «боль­шо­го скач­ка» и осо­бен­но «куль­тур­ной ре­во­лю­ции». На том же пле­ну­ме Дэн Сяопин был из­бран председателем Во­енного со­ве­та ЦК Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ки­тая. На 12-м съез­де Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ки­тая (сентябрь 1982 года) он вы­дви­нул про­грамм­ное по­ло­же­ние о «строи­тель­ст­ве в Ки­тае со­циа­лиз­ма с ки­тай­ской спе­ци­фи­кой» (со­вме­ще­ние эко­но­мического ли­бе­ра­лиз­ма с твёр­дой по­ли­тической вла­стью, осу­ще­ст­в­ляе­мой Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ки­тая).

На 1-м Пле­ну­ме ЦК Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ки­тая 12-го со­зы­ва вновь из­бран членом По­сто­ян­но­го комитета По­лит­бю­ро ЦК Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ки­тая, ут­вер­ждён председателем Центральной ко­мис­сии со­вет­ни­ков Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ки­тая. В ию­не 1983 года воз­гла­вил Центральный во­енный со­вет КНР. Дэн Сяопин ак­тив­но под­дер­жал идею соз­да­ния на тер­ри­то­рии КНР «осо­бых эко­но­мических зон», от­кры­тия 14 при­мор­ских го­ро­дов для сво­бод­ной тор­гов­ли. На ос­но­ве вы­дви­ну­то­го им прин­ци­па «один Ки­тай - две сис­те­мы» бы­ли раз­ра­бо­та­ны ус­ло­вия при­сое­ди­не­ния к КНР Сян­га­на и Ао­мы­ня. В 1987 году Дэн Сяопин по сво­ей ини­циа­ти­ве вы­шел из ЦК Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ки­тая, в 1989 году ос­та­вил по­след­ний партийно-государственный пост - пред­се­да­те­ля Центрального во­енного со­ве­та КНР.

Сочинения:

Из­бран­ное (1975-1982). Пе­кин, 1985;

Ос­нов­ные во­про­сы со­вре­мен­но­го Ки­тая. М., 1988;

Вэнь­сю­ань. Пе­кин, 1993. Т. 1-3; Строи­тель­ст­во со­циа­лиз­ма с ки­тай­ской спе­ци­фи­кой: Ст. и вы­сту­п­ле­ния. М., 2002.

Иллюстрация: Архив БРЭ.