ДЕМЯНСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Боевые действия войск Северо-Западного фронта по ликвидации Демянского плацдарма противника.

Операция по разгрому демянской группировки противника, включавшей части 16-й немецкой армии, началась в рамках общего зимнего наступления советских войск в 1941-1942 гг. Главная роль отводилась 34-й армии (командующий — генерал Н. Э. Берзарин) Северо-Западного фронта (командующий — генерал П. А. Курочкин). Взаимодействуя с частями 3-й ударной армии на левом фланге и 11-й армией на правом, она должна была окружить несколько немецких дивизий в районе города Демянск и уничтожить их. Выполнение этой задачи являлось необходимым условием для нанесения тяжелого поражения группе армий «Север». Однако сил для решения поставленной задачи было недостаточно, т. к. советские части уступали противнику в живой силе в 1,3 раза, а в артиллерии — в 2,1 раза. К началу операции выделенные на ее проведение войска насчитывали 195 700 человек. 7 января 1942 г. началось наступление Северо-Западного фронта. 11-я армия, прорвав оборону противника, за два дня продвинулась на 50 км и достигла Старой Руссы, но 34-я и 3-я ударная армии завязли в тяжелых боях с немецкими опорными пунктами и не смогли выполнить поставленную задачу. 22 января Ставка передала Северо-Западному фронту ряд резервных соединений, в т. ч. 1-ю ударную армию, 1-й и 2-й гвардейские стрелковые корпуса. 24 января был утвержден новый план по ликвидации демянской группировки противника, согласно кото-рому Демянск предстояло окружить встречными ударами от Старой Руссы и Молвотиц. 29 января развернулось новое наступление. Преодолев упорное сопротивление противника, 20 февраля части 34-й армии и 1-го гвардейского стрелкового корпуса соединились в 40 км западнее Демянска, а к концу месяца 11-я армия, 1-я ударная армия и 2-й гвардейский стрелковый корпус образовали внешнее кольцо окружения. В «котле» оказалось 6 фашистских дивизий общей численностью 96 тыс. человек. Тем не менее сил для ликвидации окруженных войск противника уже не было, т. к. Ставка не могла обеспечить Северо-Западный фронт необходимыми резервами. Немецкое командование немедленно организовало по воздуху снабжение своим окруженным войскам. Только за март в «котел» было доставлено 24,3 тыс. тонн грузов и 15 446 человек. Из окружения вывезли 22 093 раненых. К концу марта советское наступление на всем советско-германском фронте начало выдыхаться. Противник постепенно овладел ситуацией и перешел к активным действиям. 20 марта сильная немецкая группировка в составе 5 дивизий (группа «Зейдлиц») начала операцию по деблокированию демянской группировки, нанеся удар из района Старой Руссы. Советские войска оказали яростное сопротивление, врагу пришлось буквально «прогрызать» оборону 1-й ударной и 11-й армий. Только 21 апреля группа «Зейдлиц» и наносившая встречный удар окруженная группировка соединились в районе деревни Рамушево, образовав т. н. «рамушевский коридор» шириной 4-8 км. Все попытки советских войск перерезать коридор привели лишь к новым потерям. В конце мая атаки на демянскую группировку прекратились. С 7 января по 20 мая 1942 г. Северо-Западный фронт потерял 245 511 человек, в т. ч. 88 908 безвозвратно. Бои за Демянский плацдарм возобновились зимой 1943 г. С советской стороны в них участвовал весь Северо-Западный фронт (командующий — маршал С. К. Тимошенко). Наступление началось 15 февраля, но командование 16-й немецкой армии не стало дожидаться нового окружения и вывело свои войска с плацдарма. Преследуя противника, 28 февраля советские войска вышли на реку Ловать, ликвидировав Демянский плацдарм. В ходе наступления потери советских войск составили 70 407 человек, в т. ч. 10 016 безвозвратные.

Исторические источники:

Манштейн Э. Утерянные победы. М., 1999;

На Северо-Западном фронте. М., 1969.

Автор статьи: Киселев О. Н.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015