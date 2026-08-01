ДЕМУЦКИЙ Порфирий Данилович

Хоровой дирижер, фольклорист , композитор-любитель, педагог, организатор хоровых коллективов.

Заслуженный артист УССР (1926). Из семьи сельского священника, основавшего хор при церкви и церковноприходской школе (смотрите в статье Духовно-учебные заведения ). Д. «с детства проявлял интерес к церковному пению и чтению на клиросе» (Автобиография // Етногр. вiсник. 1928. Кн. 6. С. ХХ). Обучаясь в школе, пел в хоре, ставшем впосл. известным. После окончания Киевского ДУ (т. н. Подольской бурсы), где изучались нотное пение по обиходу и нотная грамота, Д. поступил в 1876 г. в Киевскую ДС благодаря, по его выражению, «умению петь на гласы». По воспоминаниям Д., в то время семинария переживала период расцвета хорового пения. Впосл. Д. окончил медицинский фак-т Киевского ун-та св. Владимира (1882-1889), пел в самодеятельном хоре ун-та под упр. Н. В. Лысенко, исполняя обязанности его помощника (субрегента), секретаря и переписчика нот.

Отказавшись после окончания ун-та от переезда в С.-Петербург, Д. поселился в дер. Охматов Таращанского у. (1890-1918), где вел бесплатную врачебную практику и занимался этнологией, фольклористикой, организовал сельский хор (1892). Охматовский хор исполнял традиц. церковные напевы, авторские сочинения (Д. С. Бортнянского, А. Л. Веделя, А. Е. Варламова), а также составленные Д. обработки и гармонизации народных песен. Ежегодные (майские) публичные концерты в Охматове (1894-1911) собирали энтузиастов, любителей народного искусства со всей Украины, вызывали положительные отзывы публики и критиков. Первый концерт хора в Киеве (1901), для участия в к-ром было отобрано 70 лучших голосов, имел большой успех. Впосл. коллектив концертировал в Одессе, Жашкове, Умани, Тараще. Наибольшей заслугой хора Д. считал исполнение совр. обиходных напевов (вероятно, в его аранжировке).

На протяжении мн. лет Д. собирал народные песни (ок. 700), издав часть из них за собственный счет в неск. выпусках. Первые образцы записал в 14-летнем возрасте. Будучи студентом, привез из карпатской экспедиции записи коломыек (народные песни разных жанров со строками определенной слогово-ритмической структуры (4+4+6 слогов с 2 длинными слогонотами в конце)). Особую ценность представляют канты и псальмы , записывавшиеся Д. с кон. 70-х гг. в Таращанском у. от лирников-слепцов и опубликованные им в 1903 г. в сб. «Лира и ее мотивы». Большинство из включенных в него 52 образцов - псальмы духовного содержания, приуроченные к периодам Великого поста и Страстной седмицы, дням памяти святых, а также исполнявшиеся в назидание верующим или за упокой (№ 1 «Через поле широкее» - Страстям Христовым; № 21 «Ангел грешну душу пробуждае» - ангелу-хранителю; № 24 «Найсвитлишый отче» и др.- свт. Николаю; № 26 «Булы люде невирнии» - вмч. Георгию; № 27 «Ох и зийшла зоря», № 28 «В Тройце свята Варварие» - вмц. Варваре; № 30 «Память твоя пресвятая» - св. Иоанну Предтече и др). Незначительная часть песен была взята из «Богогласника», претерпев изменения в текстах и мелодиях (№ 3 «Древом крестным»; № 6 «Христос Бог воскресе»; № 18 «Вонми небо и земля»; № 16 «Пречистая Диво Мария» и др.). Сборник Д.- единственное издание, отражающее значительный вклад лирников в народную песенно-инструментальную культуру. Д. был знатоком народных инструментов, играл на лире, бандуре и скрипке; сочинял муз. композиции в народном стиле, в частности на народные слова и слова Т. Г. Шевченко.

После переезда в Киев Д. продолжил организовывать хоровые коллективы (в 1918 в бывш. типографии И. И. Чоколова) и принял участие в работе уже существовавших. В 1921 г. Д. был приглашен на должность научного сотрудника этнографического отдела Всеукр. АН; осенью того же года начал педагогическую работу в музыкально-драматическом ин-те им. Н. В. Лысенко. В этом же году принимал участие (вместе с др. композиторами) в работе I Собора УАПЦ, в 1921-1924 гг. работал преподавателем пения на регентских курсах, организованных этой Церковью. В 1922 г. Д. литографически издал «Литургию» (для 3-голосного однородного хора), где воспроизвел сельские напевы устной традиции (вероятно, в своей обработке).

В последние годы жизни принимал активное участие в деятельности гос. хоровой капеллы «Думка» и хоровой студии им. К. Стеценко, организовывал этнографические концерты.

Из наследия Д. были переизданы только народные песни (лирницкий репертуар и духовные сочинения не издавались после 1903). Возможно, записи обработок церковных напевов наряду с коллекцией инструментов Д., каталогом песен и личными вещами погибли во время Гражданской войны в 1918-1920 гг.

Имя Д. присвоено Уманскому муз. уч-щу, с 1995 г. в Киеве проводится ежегодный смотр-конкурс народных хоров его имени.

Архив:

Ин-т искусствоведения, фольклора и этнографии НАНУ. Ф. 36-4, № 16-17: Автобиография;

Ф. 6-1: Васильчук М. Мат-ли до биографiï П. Д. Демуцького.

Муз. соч.:

Литургия. К., 1921;

Дума о Федоре Безродном (слова народные);

Заповiт, «Б'ють пороги», Чернець, «Учiтеся, брати моï» (песни на слова Т. Г. Шевченко). К., 1926;

Лiра та ïï мотиви. К., 1903, 19072;

Нар. укр. пiснi в Киïвщинi. К., 1905. Ч. 1; 1907. Ч. 2;

Перший десяток нар. укр. пiсень з репертуару Охматiвського хору. К., 1906;

Др. десяток нар. укр. пiсень з репертуару Охматiвського хору. Б. м., 1906.

Авторы статьи: Л. А. Пархоменко, Е. Ю. Шевчук