ДЕМОС

ДЕ́МОС (греч. δῆμος – на­род, ок­руг) - в Древней Греции изначально, вероятно, общность людей, связанных родством и местом поселения.

В го­ме­ров­скую (середина XII-IX века до н. э.) и ар­хаи­че­скую (XII-VI века до н. э.) эпо­хи тер­ми­ном «Демос» на­зы­ва­лись народные мас­сы, про­стой на­род (пре­имущественно сель­ское на­се­ле­ние), про­ти­во­стоя­щий ро­до­вой ари­сто­кра­тии - ев­пат­ри­дам. В VII-VI веках до н. э. Демос сыг­рал важ­ную роль в борь­бе про­тив ро­до­вой ари­сто­кра­тии и ста­нов­ле­нии по­ли­сов (го­ро­дов-го­су­дарств). Демосами ста­ли на­зы­вать­ся сво­бод­ные жи­те­ли по­ли­сов, об­ла­дав­шие гражданскими пра­ва­ми (в от­ли­чие от ра­бов, ме­те­ков, пе­ри­эков и др. ка­те­го­рий за­ви­симо­го и не­пол­но­прав­но­го на­се­ле­ния). Че­рез народные со­б­ра­ния и су­ды Демос ока­зы­вал влия­ние на об­щественную и по­ли­тическую жизнь греческих го­су­дарств. В VI-V веках до н. э. в по­ня­тие «Демос» ста­ли вклю­чать на­ря­ду с сель­ским на­се­ле­ни­ем и часть го­род­ско­го (ре­мес­лен­ни­ков, тор­гов­цев). Позд­нее, с кон. V-IV веков до н. э., Демосом на­зы­ва­ли бед­ную (пре­имущественно го­род­скую) часть на­се­ле­ния.

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