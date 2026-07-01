ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ

Форум левых и демократических сил, который должен был определить структуру власти в России после Корниловского выступления и до созыва Учредительного собрания .

Демократическое совещание было созвано по инициативе ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов и Исполкома Совета крестьянских депутатов Советов и проходило 14–22 сентября 1917 г. Оно было сконструировано так, чтобы большевики и уравновешивались не-социалистами. Из 1582 делегатов 300 представляли городское самоуправление, 200 – земства, 230 – Советы рабочих и солдатских депутатов, 230 – Советы крестьянских депутатов, 120 – кооперативы, еще 38 – рабочие кооперативы, 100 – профсоюзы, 125 - организации армии и флота, 60 - национальные организации, 35 - казачьи организации, 33 - экономические организации, 27 - Союз железнодорожников, 20 - торгово-промышленных служащих, 20 - земские комиссии и др. Среди делегатов совещания было 532 эсеров (в основном центристов и особенно правых, левых – только 71 человек), 172 меньшевика (из них только 56 левых), 134 большевика, 55 энесов и 17 беспартийных. Несмотря на предстаивтельный характер совещания, Директория заявила, что решения совещания не имеют для него обязательной силы. В то же время А. Керенский выступил на совещании и попросил доверия правительству. Но полноценное Временное правительство не было сформировано, и совещание стало обсуждать, каким оно должно быть – коалиционным (то есть с участием кадетов) или «однородно-демократическим» (без кадетов, с преимуществом социалистов). Большевики Л. Каменев, Л. Троцкий и др. выступали за создание левого правительства, ответственного перед Советами. Ю. Мартов от имени большинства ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов потребовал, чтобы правительство было левым, без кадетов, и ответственным «перед полномочным представительством трудящихся народных масс». Однако по поводу того, каким может быть это представительство, временный Предпарламент, возникли острые разногласия. Советы не включали в свой состав всех трудящихся, поэтому часть делегатов совещания настаивала, что в новом органе, который станет формировать правительство, должны быть представлены земства и кооперативы. А в них, свою очередь, были представлены и несоциалистические силы, вплоть до кадетов, которые не хотели сотрудничать с большевиками и левыми социалистами.

19 сентября вопрос о власти был поставлен на голосование. 766 делегатов против 688 проголосовали за коалицию как принцип построения власти (решающую роль сыграли голоса земств и кооперативов). При этом В. Чернов , например, воздержался. Затем голосовались поправки, которые должны были выяснить, какой может стать новая коалиция. Большинство делегатов поддержали две поправки – в правительство не могли входить люди, причастные к заговору Корнилова, и «за пределами коалиции остается вся партия кадетов». Эта поправка была принята большинством 595 делегатов против 493 при 72 воздержавшихся.

Она поставила планы сторонников Керенского и других сторонников либерально-социалистической коалиции на грань срыва. Гоц заявил, что эсеры будут голосовать против резолюции в целом. Но и большевиков идея коалиции не устраивала. В итоге резолюция теперь вообще мало кому нравилась. Ее поддержало 183 делегата против 813 при 80 воздержавшихся. Совещание осталось без резолюции.

Пришлось собирать совещание фракций для согласования приемлемого варианта. При этом по предложению И. Церетели решили не разъезжаться, пока Собрание не выработает «условия организации и функционирования власти в приемлемой для демократии форме».

На межфракционном совещании Ф. Дан от имени большинства меньшевиков предложил создать правительство, готовое выполнять программу, предложенную от имени Советов Н. Чхеидзе 14 августа на Государственном совещании, и ответственное перед органом, избранным Демократическим совещанием. Такую левую программу не согласятся выполнять кадеты , и вопрос об их участии сам собой отпадет.

Большинство совещания (часть эсеров, большевики, меньшевики-интернационалисты) выступило за однородное демократическое правительство (то есть без кадетов). Большинство же (но уже без большевиков) сочло, что правительству следует стоять на платформе 14 августа с дополнением об активной политике мира. Единогласно решили, что новое правительство должно быть ответственно пред избранным на демократическом совещании представительным органом. Правда, затем большинством голосов решили пополнить этот орган цензовыми (буржуазными) элементами, но так, чтобы «демократия» осталась в большинстве.

В ночь на 21 сентября демократическое совещание большинством голосов подтвердило эти принципы, хотя большевики, левые эсеры и интернационалисты энергично возражали против пополнения совещания и правительства цензовыми элементами. Однако итоговое постановление, поставленное на голосование уставших делегатов, уже не содержало ни положения о создании правительства Демократическим совещанием или его органом, ни отказа кадетам в праве войти в правительство. Здесь говорилось, что представительному органу поручается «содействовать созданию власти», а не сформировать ее. Резолюция допускала привлечение в правительство «цензовых элементов» (то есть правых партий). Чтобы договориться с правым крылом совещания, его лидеры пошли на принципиальные уступки. Большевики и левые эсеры протестовали, но их возражения были отклонены. Стремясь сохранить единство своих партийных рядов в преддверии выборов, социалисты-центристы капитулировали перед правым крылом социалистов. Резолюция в целом была одобрена 829 голосами против 106 (часть большевиков уже ушла с совещания). Большевики заявили о капитуляции части собрания и его официальных руководителей перед буржуазией.

22 сентября Демократическое совещание избрало Всероссийский демократический совет, который считало предпарламентом. Однако оно не состоялось в этом качестве, так как правые круги и Керенский считали совет слишком левым. А настоять на своем лидеры Демократического совещания не решились.

22 сентября Керенский собрал свое совещание по созданию новой коалиции, пригласив тех, кого счел нужным: представителей Всероссийского демократического совета, ЦК кадетов и московских общественных деятелей, среди которых доминировали представители бизнеса. К 26 сентября эти круги и согласовали состав правительства. В него вошло 6 представителей кадетов и буржуазных кругов, 3 эсера (включая Керенского), 3 социал-демократа, 2 трудовика, два военных. Оказавшиеся в правительстве социалисты не представляли здесь свои партии, за исключением К. Гвоздева, вхождение которого в правительство было санкционировано ЦК РСДРП(о). По настоянию правительства 26 сентября президиум и совет старейшин Всероссийского демократического совета кооптировал в его состав 120 представителей цензовых элементов и 20 представителей казачества (из 555 членов). Только после этого Временное правительство согласилось признать этот орган хотя бы совещательным, переименовав его 2 октября во Временный совет Российской республики. Большевики вышли из этого органа в первый день его работы 7 октября и принялись готовить Октябрьский переворот 1917 г .

Исторические источники:

Дан Ф. К истории последних дней Временного правительства // Октябрьская революция. Мемуары. М., 1999;

Из истории борьбы за власть в 1917 году. Сборник документов. М., 2002;

Суханов Н. Н. Записки о революции. М., 1991;

Троцкий Л.Д. История русской революции. М., 1997.

Автор статьи: Шубин А.В.