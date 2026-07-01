Демократический социализм

Демократи`ческий социали`зм — направление в социалистической и отчасти коммунистической идеологии, выступающее за неразрывное сочетание демократии и социализма. До выделения коммунистического движения из социал-демократии выдвижение самостоятельной концепции Д. с. было не актуально, так как большинство социалистических организаций, теоретиков и активистов, прежде всего — в партиях II Интернационала, считало, что демократия и социализм неразделимы и демократия является обязательной чертой социализма. Если революционные силы и могут установить диктатуру, то она будет носить временный характер и быстро отомрет — во всяком случае до достижения социализма. Несмотря на это, термин Д. с. употреблялся для разъяснения демократической сущности социализма. В 1888 этот термин употребил Б. Шоу. После прихода к власти в России большевизма, который провозгласил движение к социализму и в то же время действовал авторитарными методами, социал-демократия выступила в защиту демократических принципов. Таким образом, Д. с. стал идеологией сторонников социализма, выступавших против авторитарных методов строительства социализма, практикуемых коммунистами. К сторонникам Д. с. относились социал-демократы, немарксистские социалистические партии, выступавшие за демократию (например, Партия социалистов-революционеров), часть синдикалистов и коммунистов, настаивавших на переходе от авторитарной практики коммунистических партий к демо­кратии. Со 2-й половины ХХ в. за Д. с. выступает часть новых левых. Идеи Д. с. преобладали в Социалистическом рабочем интернационале. В условиях политики народного фронта коммунисты, входя в коалицию с социал-демократами, также выступали в поддержку демократии. На практике попытки сочетания социалистических и демократических преобразований осуществлялись республиканцами при участии анархо-синдикалистов во время Гражданской войны в Испании 1936—1939, а позднее — социалистами и коммунистами во время Чилийской революции 1970—1973, Португальской революции 1974—1976, Пражской весны в Чехословакии в 1968. Таким образом, идеи Д. с. могут применяться как при движении к некапиталистическому обществу, так и при демократизации общества, которое считается социалистическим, как в ЧССР. Также сочетание социальных и демократических реформ практиковали социал-демократические партии, находившиеся у власти, но не осуществлявшие революционных действий и преобразований. С идеями Д. с. выступал Социалистический интернационал , однако в 1950-е идеологи социал-демократии пришли к выводу, что построение социалистического общества не является их целью, и таким образом отошли от собственно социалистической идеологии. Идеи Д. с. взяли на вооружение коммунисты, стремившиеся к преодолению авторитарно-бюрократических черт «социализма», возникшего в Вост. Европе. Идеи Д. с. были близки идеологии сторонников Перестройки и левых организаций, возникавших в 1980-е в Вост. Европе («Новый форум» в ГДР, а затем и демократическое крыло бывшей правящей Социалистической Единой партии Германии, на основе которой в 1990 была создана Партия демократического социализма). В конце ХХ — начале XXI в. Д. с. является идеологией организаций и движений, не удовлетворенных интеграцией социал-демократии в буржуазную политическую систему, с одной стороны, и критикующих авторитарную практику коммунистических режимов — с другой. Идеи Д. с. поддерживали такие организации, как «Левые» (Германия), «Можем» (Испания), «Левый фронт» (Россия), Партия труда (Бразилия) и др. Лит: Исаев А. К., Шубин А. В. Демо­кратический социализм — будущее России. М., 1995; Каутский К. Диктатура пролетариата. От демократии к государственному рабству. Большевизм в тупике. М., 2002; Левые в Европе ХХ века. Люди и идеи. М., 2001; Чернов В. И. Конструктивный социализм. М., 1992; Шубин А. В. Социализм: золотой век теории. М., 2007. А. В. Шубин.