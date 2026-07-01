ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ РЕФОРМ ПАРТИЯ

ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ РЕФОРМ ПАРТИЯ - российская либеральная партия.

Ос­но­ва­на в январе 1906 года груп­пой пра­вых чле­нов Кон­сти­ту­ци­он­но-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии . Ли­де­ры: К.К. Ар­сень­ев, И.И. Ива­ню­ков, М.М. Ко­ва­лев­ский , В.Д. Кузь­мин-Ка­ра­ва­ев, А.С. По­сни­ков, М.М. Ста­сю­ле­вич. В мар­те 1906 года объ­е­ди­ни­лась с Уме­рен­но-про­грес­сив­ной пар­ти­ей и по­сле это­го ста­ла на­зы­вать­ся так­же и Со­юзом на­род­но­го бла­го­ден­ст­вия. Про­грам­ма пар­тии пре­ду­смат­ри­ва­ла ус­та­нов­ле­ние кон­сти­туционной мо­нар­хии, вве­де­ние от­вет­ст­вен­но­сти пра­ви­тель­ст­ва пе­ред Государственной ду­мой , фор­ми­ро­ва­ние Государственного со­ве­та пу­тём вы­бо­ров от ор­га­нов ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, пре­дос­тав­ле­ние ав­то­но­мии Цар­ст­ву Поль­ско­му, до­пус­ка­ла от­чу­ж­де­ние ча­ст­но­вла­дельческие зем­ли за вы­куп в поль­зу ма­ло­зе­мель­ных кре­сть­ян. Бы­ла ори­ен­ти­ро­ва­на ис­клю­чи­тель­но на ра­бо­ту в Государственной ду­ме (в 1-й от Демократических реформ партии бы­ло 4 депутата в на­ча­ле ра­бо­ты и 12 депутатов - в кон­це, во 2-й - 2 депутата). Со­стоя­ла из пред­ста­ви­те­лей ин­тел­ли­ген­ции. Центральный ор­ган пар­тии - газ. «Стра­на» (1906-1907). Рас­па­лась в конце 1907 года, многие чле­ны Демократических реформ партии во­шли в мир­но­го об­нов­ле­ния пар­тию.

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