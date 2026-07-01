ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ РЕФОРМ ПАРТИЯ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ РЕФОРМ ПАРТИЯ - российская либеральная партия.
Основана в январе 1906 года группой правых членов Конституционно-демократической партии. Лидеры: К.К. Арсеньев, И.И. Иванюков, М.М. Ковалевский, В.Д. Кузьмин-Караваев, А.С. Посников, М.М. Стасюлевич. В марте 1906 года объединилась с Умеренно-прогрессивной партией и после этого стала называться также и Союзом народного благоденствия. Программа партии предусматривала установление конституционной монархии, введение ответственности правительства перед Государственной думой, формирование Государственного совета путём выборов от органов местного самоуправления, предоставление автономии Царству Польскому, допускала отчуждение частновладельческие земли за выкуп в пользу малоземельных крестьян. Была ориентирована исключительно на работу в Государственной думе (в 1-й от Демократических реформ партии было 4 депутата в начале работы и 12 депутатов - в конце, во 2-й - 2 депутата). Состояла из представителей интеллигенции. Центральный орган партии - газ. «Страна» (1906-1907). Распалась в конце 1907 года, многие члены Демократических реформ партии вошли в мирного обновления партию.