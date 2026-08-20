«Демократическая Россия»

«Демократи`ческая Росси`я» — российская политическая партия (до этого избирательный блок, движение). Блок «Д. Р.» был создан 20—21 января 1990 на конференции 116 кандидатов в народные депутаты России и 50 кандидатов в местные и региональные советы . Координаторами блока были избраны Г. Попов, С. Станкевич, Н. Травкин. В соответствии с программой «Д. Р.» следовало отменить 6 ст. конституции (о руководящей роли компартии), провести демократические преобразования; экономическое развитие должен определять «рынок как регулятор хозяйства» с сохранением государственного регулирования «под демократическим контролем» и с «мощными механизмами экологической безопасности и социальной защиты». На выборах 1990 кандидаты «Д. Р.» получили большинство в городских органах власти Москвы, Ленинграда, Рязани, Свердловске и др. На I Съезде народных депутатов РСФСР в мае — июне 1990 в блоке состояло 205 депутатов. При поддер­жке «Д. Р.» председателем Верховного Совета РСФСР был избран Б. Н. Ельцин, принята декларация о суверенитете РСФСР 12 июня 1990. 20—21 октября 1990 «Д. Р.» оформилась в движение. «Д. Р.» поддерживала реформы Б. Ельцина. В 1991 сопредседателями «Д. Р.» были Г. Попов, Ю. Афанасьев, А. Мурашев, Г. Якунин, Л. Пономарев, В. Дмитриев. Весной 1991 в блоке «Д. Р.» состояло более 400 российских депутатов. Блок был переименован в «Блок демократических фракций», в который входила и фракция «Д. Р.», уменьшившаяся в 1992 до 73 депутатов. Из движения «Д. Р.» вышла часть членов (в том числе коллективных) и депутатов, которые выступили против «шоковой терапии» и авторитаризма президента. «Д. Р.» перешла на либеральные позиции, в ней происходили конфликты сторонников и противников дальнейшей поддержки курса Б. Ельцина. Правая часть «Д. Р.» вошла в избирательный блок «Выбор России» (1993) и затем в партию Демократический выбор России. В 1994 была создана партия «Д. Р.» при сохранении движения. В августе 1999 «Д. Р.» во главе с Л. Пономаревым вошла в Союз правых сил (СПС). 26—27 мая 2001 партия «Д. Р.» была поглощена СПС. Лит.: Есть такие партии! Путеводитель избирателя. М., 2008; Прибыловский В. Словарь новых политических партий и организаций России. М., 1992; Шубин А. В. Преданная демо­кратия. СССР и неформалы . 1986—1989. М., 2006. А. В. Шубин.