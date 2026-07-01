ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ США (ДП; Democratic Party)

Одна из основных политических партий в двухпартийной системе США .

ДП не име­ет по­сто­ян­но­го член­ст­ва, при­над­леж­ность к ней оп­ре­де­ля­ет­ся го­ло­со­ва­ни­ем за её кан­ди­да­тов на вы­бо­рах. Пар­тию в собств. смыс­ле сло­ва со­став­ля­ет парт. ап­па­рат, со­стоя­щий из ру­ко­во­дства и функ­цио­не­ров разл. ран­гов, дей­ст­вую­щих в шта­тах, го­ро­дах и граф­ст­вах. Пе­ред пре­зи­дент­ски­ми вы­бо­ра­ми (раз в 4 го­да) со­зы­ва­ет­ся съезд ДП, ко­то­рый из­би­ра­ет кан­ди­да­тов на по­сты пре­зи­ден­та и ви­це-пре­зи­ден­та, а так­же при­ни­ма­ет парт. про­грам­му (плат­фор­му). В пе­ри­од ме­ж­ду съез­да­ми дея­тель­ность ДП ко­ор­ди­ни­ру­ет Нац. к-т; боль­шое влия­ние име­ют парт. фрак­ции в обе­их па­ла­тах Кон­грес­са США. Ли­де­ром пар­тии яв­ля­ет­ся пре­зи­дент (ес­ли пар­тия сто­ит у вла­сти) или пред. Нац. к-та (ес­ли пар­тия на­хо­дит­ся в оп­по­зи­ции), из­би­рае­мый раз в 4 го­да. Штаб-квар­ти­ра Нац. к-та ДП – в Ва­шинг­то­не. Не­офи­ци­аль­ный сим­вол пар­тии – осёл (оли­це­тво­ре­ние на­стой­чи­во­го пре­одо­ле­ния пре­пят­ст­вий), парт. цвет – си­ний.

ДП бы­ла соз­да­на в 1828 как ор­га­ни­за­ция, под­дер­жи­ваю­щая на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах кан­ди­да­ту­ру Э. Джэксо­на . В пе­ри­од «джэксо­нов­ской де­мо­кра­тии» (кон. 1820-х – кон. 1840-х гг.) она вы­сту­па­ла под ло­зун­га­ми де­мо­кра­ти­за­ции об­ществ. жиз­ни и пред­став­ля­ла со­бой коа­ли­цию план­та­то­ров и фер­ме­ров, а так­же бур­жуа­зии Нью-Йор­ка, Пен­силь­ва­нии, боль­шин­ст­ва юж. и зап. шта­тов, поль­зо­ва­лась под­держ­кой им­ми­гран­тов- ка­то­ли­ков, пре­им. нем. и ирл. про­ис­хо­ж­де­ния. С 1829 по 1861 ДП яв­ля­лась пра­вя­щей пар­ти­ей (в 1829–41 пре­зи­ден­та­ми от неё бы­ли Э. Джэксон и М. Ван Бу­рен, в 1845–49 – Дж. Н. Полк , в 1853–61 – Ф. Пирс и Дж. Бью­ке­нен). Осн. на­прав­ле­ния по­ли­ти­ки де­мо­кра­тов в этот пе­ри­од – борь­ба про­тив круп­ных бан­ков, про­ти­во­дей­ст­вие соз­да­нию сис­те­мы «внут­рен­них улуч­ше­ний», по­ни­же­ние та­ри­фов на им­порт­ные то­ва­ры, вы­тес­не­ние ин­дей­цев с тер­ри­то­рии к вос­то­ку от р. Мис­си­си­пи, ан­нек­сия Те­ха­са. По ме­ре вы­дви­же­ния во­про­са о раб­ст­ве нег­ров на аван­сце­ну по­ли­тич. жиз­ни стра­ны, по­сле при­ня­тия Кан­зас – Не­бра­ска бил­ля 1854 , в ДП про­изош­ло раз­ме­же­ва­ние ме­ж­ду про- и ан­ти­ра­бо­вла­дельч. фрак­ция­ми. От неё от­де­ли­лись сев. де­мо­кра­ты и на вы­бо­рах 1860 во­шли в об­ра­зо­ван­ную в 1854 Рес­пуб­ли­кан­скую пар­тию, воз­гла­вив­шую оп­по­зи­цию ра­бо­вла­дельч. сис­те­ме. Наи­бо­лее ре­ак­ци­он­ная груп­пи­ров­ка де­мо­кра­тов Юга (т. н. дик­си­кра­ты) ста­ла в 1860–61 гл. ор­га­ни­за­то­ром мя­те­жа и соз­да­ния се­па­ра­ти­ст­ских ра­бо­вла­дельч. Кон­фе­де­ра­тив­ных Шта­тов Аме­ри­ки. В пе­ри­од Гра­ж­дан­ской вой­ны в США 1861–65 и Ре­кон­ст­рук­ции Юга США (1865–77), в т. н. по­зо­ло­чен­ный век (1870–90-е гг.) и «про­грес­сив­ную эру» (1890–1910-е гг.) толь­ко 2 кан­ди­да­та от ДП за­ни­ма­ли пост пре­зи­ден­та США: С. Г. Клив­ленд (1885–89, 1893–97) и Т. В. Виль­сон (1913–21). Од­на­ко в Кон­грес­се США де­мо­кра­ты со­хра­ня­ли проч­ные по­зи­ции (в 1874 и 1910 они по­лу­чи­ли боль­шин­ст­во в Па­ла­те пред­ста­ви­те­лей). В по­след­ней тре­ти 19 – 1-й тре­ти 20 вв. за них ста­биль­но го­ло­со­ва­ли юж. шта­ты, боль­шин­ст­во сред­не­ат­лан­тич. шта­тов, а так­же эт­нич. мень­шин­ст­ва в круп­ных пром. цен­трах. По­ли­тич. плат­фор­ма де­мо­кра­тов в этот пе­ри­од вклю­ча­ла отд. ан­ти­мо­но­по­ли­стич. ло­зун­ги; ДП кри­ти­ко­ва­ла вы­со­кие про­тек­цио­ни­ст­ские та­ри­фы, тре­бо­ва­ла вве­де­ния «де­шё­вых де­нег». Наи­бо­лее яр­кой фи­гу­рой в ДП этих лет был У. Дж. Брай­ан. В пе­ри­од пре­зи­дент­ст­ва Виль­со­на де­мо­кра­ты при­ня­ли ряд важ­ных ан­ти­мо­но­по­ли­стич. за­ко­нов, в т. ч. Клей­то­на за­кон 1914 , 16-ю по­прав­ку к Кон­сти­ту­ции США, со­глас­но ко­то­рой был вве­дён фе­де­раль­ный по­до­ход­ный на­лог, а так­же за­ло­же­ны ос­но­вы тру­до­во­го за­ко­но­да­тель­ст­ва и со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния ши­ро­ких сло­ёв на­се­ле­ния. При де­мо­кра­тич. ад­ми­ни­ст­ра­ции Со­еди­нён­ные Шта­ты Аме­ри­ки в 1917 всту­пи­ли в 1-ю ми­ро­вую вой­ну на сто­ро­не Ан­тан­ты, а по её окон­ча­нии при­ня­ли ак­тив­ное уча­стие в фор­ми­ро­ва­нии но­во­го ми­ро­по­ряд­ка (см. Вер­саль­ско-ва­шинг­тон­ская сис­те­ма).

Зна­чит. из­ме­не­ния в ДП про­изош­ли в пе­ри­од пре­зи­дент­ст­ва её пред­ста­ви­те­ля Ф. Д. Руз­вель­та (1933–45), при­шед­ше­го к вла­сти в ус­ло­ви­ях глу­бо­ко­го эко­но­мич. кри­зи­са (см. Ве­ли­кая де­прес­сия). «Но­вый курс» Руз­вель­та стал при­чи­ной ост­рой борь­бы ме­ж­ду кон­сер­ва­тив­ной и ли­бе­раль­ной груп­пи­ров­ка­ми пар­тии. К сер. 1930-х гг. Руз­вель­ту уда­лось из­ме­нить по­ли­тич. ли­цо ДП: из аг­рар­но-про­вин­ци­аль­ной она ста­ла пре­им. гор. пар­ти­ей. В ней уси­ли­лось влия­ние ле­во­го кры­ла, од­на­ко по­сле вы­бо­ров в Кон­гресс США 1938 ме­ж­ду ли­бе­ра­ла­ми и кон­сер­ва­то­ра­ми ус­та­но­ви­лось рав­но­ве­сие, ко­то­рое со­хра­ня­лось до кон. 2-й ми­ро­вой вой­ны . В пе­ри­од пре­зи­дент­ст­ва Руз­вель­та США ус­та­но­ви­ли ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ния с СССР (1933), во­шли в ан­ти­гит­ле­ров­скую коа­ли­цию и всту­пи­ли во 2-ю ми­ро­вую вой­ну (1941). При сме­нив­шем Руз­вель­та на по­сту пре­зи­ден­та США Г. Тру­мэ­не (1945–53) в ДП уси­ли­лось влия­ние пра­во­го кры­ла, в во­про­сах внеш­ней по­ли­ти­ки она вы­сту­пи­ла в ро­ли од­но­го из про­вод­ни­ков по­ли­ти­ки «хо­лод­ной вой­ны», «атом­ной ди­пло­ма­тии», соз­да­ния под эги­дой США во­ен.-по­ли­тич. бло­ков (НАТО и др.); по ре­ше­нию пра­ви­тель­ст­ва де­мо­кра­тов амер. ар­мия при­ня­ла уча­стие в Ко­рей­ской вой­не 1950–53.

В кон. 1950-х – нач. 1970-х гг. во внутр. по­ли­ти­ке ДП вновь уси­ли­лись ли­бе­раль­но-ре­фор­ми­ст­ские тен­ден­ции. Зна­чит. влия­ние на её по­зи­цию ока­за­ло раз­вер­нув­шее­ся в эти го­ды в США Дви­же­ние за гра­ж­дан­ские пра­ва аф­роа­ме­ри­кан­цев. Про­грам­ма пре­зи­ден­тов-де­мо­кра­тов Дж. Ф. Кен­не­ди (1961–63) и Л. Джон­со­на (1963–69) вклю­ча­ла тре­бо­ва­ния обес­пе­че­ния рав­ных прав для всех гра­ж­дан США, борь­бы с бед­но­стью и без­ра­бо­ти­цей, раз­ви­тия сис­те­мы со­ци­аль­но­го, мед. стра­хо­ва­ния, ре­фор­мы сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния и др. В во­про­сах внеш­ней по­ли­ти­ки ДП про­во­ди­ла курс на ак­тив­ное про­ти­во­дей­ст­вие «ком­му­ни­сти­че­ской уг­ро­зе», при­вед­ший к рез­ко­му обо­ст­ре­нию ме­ж­ду­нар. об­ста­нов­ки ( Ка­риб­с­кий кри­зис 1962 , «Вьет­нам­ская вой­на»). В пе­ри­од пре­зи­дент­ст­ва Дж. Кар­те­ра (1977–81) внут­ри- и внеш­не­по­ли­тич. про­грам­ма пар­тии по­лу­чи­ла «эти­че­ское обос­но­ва­ние». В во­про­сах внеш­ней по­ли­ти­ки на пе­ред­ний план бы­ла вы­дви­ну­та про­бле­ма обес­пе­че­ния прав че­ло­ве­ка. Ад­ми­ни­ст­ра­ция Кар­те­ра ста­ла ини­циа­то­ром по­ли­ти­ки санк­ций в от­но­ше­нии Сов. Сою­за в свя­зи с вво­дом сов. войск в Аф­га­ни­стан в 1979.

С кон. 1970-х гг. гл. при­ори­те­том ДП, апел­ли­рую­щей пре­ж­де все­го к сред­не­му клас­су, яв­ля­лось обес­пе­че­ние ста­биль­но­го эко­но­мич. рос­та. В пе­ри­од пре­зи­дент­ст­ва Б. Клин­то­на (1993–2001) бы­ли раз­ра­бо­та­ны и реа­ли­зо­ва­ны про­грам­мы рас­ши­ре­ния гос. фи­нан­си­ро­ва­ния со­ци­аль­ной сфе­ры, тех­но­ло­гич. пе­ре­воо­ру­же­ния пром-сти, по­мо­щи ма­ло­му биз­не­су, ук­ре­п­ле­ния энер­ге­тич. безо­пас­но­сти США, проф. пе­ре­под­го­тов­ки бед­ных и без­ра­бот­ных сло­ёв на­се­ле­ния. В ус­ло­ви­ях реализации проекта мо­но­по­ляр­но­го ми­ра де­мо­кра­тич. ад­ми­ни­ст­ра­ция взя­ла курс на вме­ша­тель­ст­во в ре­гио­наль­ные кон­флик­ты на Бал­ка­нах (см. Дей­тон­ские со­гла­ше­ния ) и Ближ­нем Вос­то­ке (см. Ближ­не­во­сточ­ный кон­фликт), со­дей­ст­во­ва­ла про­цес­сам по­ли­тич. транс­фор­ма­ции в стра­нах Вост. Ев­ро­пы и быв. рес­пуб­ли­ках СССР, про­во­дя од­но­вре­мен­но ли­нию на рас­ши­ре­ние НАТО на вос­ток, ак­ти­ви­зи­ро­ва­ла диа­лог с Ки­та­ем, вос­ста­но­ви­ла ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ния с Вьет­на­мом (1995), ог­ра­ни­чи­ла эко­но­мич. санк­ции в от­но­ше­нии Ира­на, Сев. Ко­реи и Ку­бы. По­сле по­ра­же­ния на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах 2000 и 2004 ДП одер­жа­ла по­бе­ду на про­ме­жу­точ­ных вы­бо­рах в Кон­гресс США осе­нью 2006 и за­вое­ва­ла боль­шин­ст­во мест в обе­их па­ла­тах.

Автор статьи: М. О. Троя­нов­ская.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)