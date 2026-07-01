ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ США (ДП; Democratic Party)
Одна из основных политических партий в двухпартийной системе США.
ДП не имеет постоянного членства, принадлежность к ней определяется голосованием за её кандидатов на выборах. Партию в собств. смысле слова составляет парт. аппарат, состоящий из руководства и функционеров разл. рангов, действующих в штатах, городах и графствах. Перед президентскими выборами (раз в 4 года) созывается съезд ДП, который избирает кандидатов на посты президента и вице-президента, а также принимает парт. программу (платформу). В период между съездами деятельность ДП координирует Нац. к-т; большое влияние имеют парт. фракции в обеих палатах Конгресса США. Лидером партии является президент (если партия стоит у власти) или пред. Нац. к-та (если партия находится в оппозиции), избираемый раз в 4 года. Штаб-квартира Нац. к-та ДП – в Вашингтоне. Неофициальный символ партии – осёл (олицетворение настойчивого преодоления препятствий), парт. цвет – синий.
ДП была создана в 1828 как организация, поддерживающая на президентских выборах кандидатуру Э. Джэксона. В период «джэксоновской демократии» (кон. 1820-х – кон. 1840-х гг.) она выступала под лозунгами демократизации обществ. жизни и представляла собой коалицию плантаторов и фермеров, а также буржуазии Нью-Йорка, Пенсильвании, большинства юж. и зап. штатов, пользовалась поддержкой иммигрантов- католиков, преим. нем. и ирл. происхождения. С 1829 по 1861 ДП являлась правящей партией (в 1829–41 президентами от неё были Э. Джэксон и М. Ван Бурен, в 1845–49 – Дж. Н. Полк, в 1853–61 – Ф. Пирс и Дж. Бьюкенен). Осн. направления политики демократов в этот период – борьба против крупных банков, противодействие созданию системы «внутренних улучшений», понижение тарифов на импортные товары, вытеснение индейцев с территории к востоку от р. Миссисипи, аннексия Техаса. По мере выдвижения вопроса о рабстве негров на авансцену политич. жизни страны, после принятия Канзас – Небраска билля 1854, в ДП произошло размежевание между про- и антирабовладельч. фракциями. От неё отделились сев. демократы и на выборах 1860 вошли в образованную в 1854 Республиканскую партию, возглавившую оппозицию рабовладельч. системе. Наиболее реакционная группировка демократов Юга (т. н. диксикраты) стала в 1860–61 гл. организатором мятежа и создания сепаратистских рабовладельч. Конфедеративных Штатов Америки. В период Гражданской войны в США 1861–65 и Реконструкции Юга США (1865–77), в т. н. позолоченный век (1870–90-е гг.) и «прогрессивную эру» (1890–1910-е гг.) только 2 кандидата от ДП занимали пост президента США: С. Г. Кливленд (1885–89, 1893–97) и Т. В. Вильсон (1913–21). Однако в Конгрессе США демократы сохраняли прочные позиции (в 1874 и 1910 они получили большинство в Палате представителей). В последней трети 19 – 1-й трети 20 вв. за них стабильно голосовали юж. штаты, большинство среднеатлантич. штатов, а также этнич. меньшинства в крупных пром. центрах. Политич. платформа демократов в этот период включала отд. антимонополистич. лозунги; ДП критиковала высокие протекционистские тарифы, требовала введения «дешёвых денег». Наиболее яркой фигурой в ДП этих лет был У. Дж. Брайан. В период президентства Вильсона демократы приняли ряд важных антимонополистич. законов, в т. ч. Клейтона закон 1914, 16-ю поправку к Конституции США, согласно которой был введён федеральный подоходный налог, а также заложены основы трудового законодательства и социального обеспечения широких слоёв населения. При демократич. администрации Соединённые Штаты Америки в 1917 вступили в 1-ю мировую войну на стороне Антанты, а по её окончании приняли активное участие в формировании нового миропорядка (см. Версальско-вашингтонская система).
Значит. изменения в ДП произошли в период президентства её представителя Ф. Д. Рузвельта (1933–45), пришедшего к власти в условиях глубокого экономич. кризиса (см. Великая депрессия). «Новый курс» Рузвельта стал причиной острой борьбы между консервативной и либеральной группировками партии. К сер. 1930-х гг. Рузвельту удалось изменить политич. лицо ДП: из аграрно-провинциальной она стала преим. гор. партией. В ней усилилось влияние левого крыла, однако после выборов в Конгресс США 1938 между либералами и консерваторами установилось равновесие, которое сохранялось до кон. 2-й мировой войны. В период президентства Рузвельта США установили дипломатич. отношения с СССР (1933), вошли в антигитлеровскую коалицию и вступили во 2-ю мировую войну (1941). При сменившем Рузвельта на посту президента США Г. Трумэне (1945–53) в ДП усилилось влияние правого крыла, в вопросах внешней политики она выступила в роли одного из проводников политики «холодной войны», «атомной дипломатии», создания под эгидой США воен.-политич. блоков (НАТО и др.); по решению правительства демократов амер. армия приняла участие в Корейской войне 1950–53.
В кон. 1950-х – нач. 1970-х гг. во внутр. политике ДП вновь усилились либерально-реформистские тенденции. Значит. влияние на её позицию оказало развернувшееся в эти годы в США Движение за гражданские права афроамериканцев. Программа президентов-демократов Дж. Ф. Кеннеди (1961–63) и Л. Джонсона (1963–69) включала требования обеспечения равных прав для всех граждан США, борьбы с бедностью и безработицей, развития системы социального, мед. страхования, реформы системы образования и др. В вопросах внешней политики ДП проводила курс на активное противодействие «коммунистической угрозе», приведший к резкому обострению междунар. обстановки (Карибский кризис 1962, «Вьетнамская война»). В период президентства Дж. Картера (1977–81) внутри- и внешнеполитич. программа партии получила «этическое обоснование». В вопросах внешней политики на передний план была выдвинута проблема обеспечения прав человека. Администрация Картера стала инициатором политики санкций в отношении Сов. Союза в связи с вводом сов. войск в Афганистан в 1979.
С кон. 1970-х гг. гл. приоритетом ДП, апеллирующей прежде всего к среднему классу, являлось обеспечение стабильного экономич. роста. В период президентства Б. Клинтона (1993–2001) были разработаны и реализованы программы расширения гос. финансирования социальной сферы, технологич. перевооружения пром-сти, помощи малому бизнесу, укрепления энергетич. безопасности США, проф. переподготовки бедных и безработных слоёв населения. В условиях реализации проекта монополярного мира демократич. администрация взяла курс на вмешательство в региональные конфликты на Балканах (см. Дейтонские соглашения) и Ближнем Востоке (см. Ближневосточный конфликт), содействовала процессам политич. трансформации в странах Вост. Европы и быв. республиках СССР, проводя одновременно линию на расширение НАТО на восток, активизировала диалог с Китаем, восстановила дипломатич. отношения с Вьетнамом (1995), ограничила экономич. санкции в отношении Ирана, Сев. Кореи и Кубы. После поражения на президентских выборах 2000 и 2004 ДП одержала победу на промежуточных выборах в Конгресс США осенью 2006 и завоевала большинство мест в обеих палатах.
Автор статьи: М. О. Трояновская.