Демократическая партия США

Демократи`ческая па`ртия США — одна из двух крупнейших политических партий США, созданная в 1828. Истоки Д. п. восходят к демо­кратическо-республиканской партии, созданной в 1792 Т. Джефферсоном и Дж. Мэдисоном в противовес федералистской партии А. Гамильтона. Демократическо-республиканская партия выражала интересы аграриев, способствовала облегчению их доступа к государ­ственному земельному фонду. Ориентировалась на развитие демократических принципов Американской революции (см. Война за независимость в Северной Америке 1775—1783) и укрепление отношений с Францией. В 1820-е разделилась на соперничающие фракции, одна из которых во главе с Э. Джексоном создала в 1828 собственно Д. п. Партия выступала за укрепление свободной конкуренции, антимонопольное законодательство , политическую демократизацию, расширение прав иммигрантов. В 1840-е раскололась на фракции в связи с обострением проблемы рабства. Часть партии вместе антирабовладельческой фракцией партии вигов и аболиционистами способствовала созданию в 1854 Республиканской партии. Большинство Д. п. склонилось к поддержке рабовладения, вступив в схватку с республиканцами в годы Гражданской войны в США (­1860-е). В последней трети XIX в. демократы отстаивали позиции расистского большинства южных штатов. С конца XIX в. партия эволюционирует в направлении поддержки социально-политических реформ в интересах белых представителей среднего класса. В 1912 ее кандидат В. Вильсон одержал победу на президентских выборах под лозунгом «новой свободы». Вильсон провел ряд прогрессистских реформ во внутренней политике, во внешней политике сформулировал стратегию либерального интервенционизма. В период президентства Ф. Д. Рузвельта (1933—1945) демократы эволюционировали в направлении социального либерализма, упрочили социальную базу за счет среднего класса и рабочих, женщин, чернокожих американцев. После Второй мировой войны сохранили приверженность социальному либерализму во внутренней политике ( президентство Дж. Кеннеди и Л. Джонсона), во внешней политике ориентировались на соперничество с СССР в борьбе за мировое лидер­ство (см. Холодная война). В период президентства У. Клинтона (1993—2001) партия одобрила стратегию неолиберализма как среднего пути между консерватизмом и социальным либерализмом, во внешней политике отстаивала американскую гегемонию на мировой арене. Обострились разногласия между Д. п. и Республиканской партией по социо­культурным вопросам. Демократы отстаивали ценности современного либерализма ( мультикультурализм , однополые браки и др.) в противовес приверженности республиканцев традиционным ценностям. Этот курс демократов получил поддержку и развитие во времена президентства Б. Обамы (2009—2017). Лит.: Печатнов В. О. От Джефферсона до Линкольна. Демократическая партия США в борьбе за избирателя. М., 2008; Согрин В. В. Демократия в США от колониального периода до XXI века. М., 2011; History of the U. S. Political Parties / Ed. A. Schlesinger, jr. Vols. 1—4. New York—London. 1973; Rotenberg R. The Neoliberals. Creating the New American Politics. New York, 1984. А. А. Исэров.