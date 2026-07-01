Демократическая партия Польши (ДПП)

Демократи`ческая па`ртия По`льши (ДПП) — политическая партия, созданная в июне 1938 (формально в апреле 1939) и объединявшая левую интеллигенцию, разочаровавшуюся в режиме Ю. Пилсудского из-за усиления националистических и тоталитарных тенденций. Выступала за социальные преобразования в интересах трудящихся и раздел помещичьих имений. В 1939—1944 в подполье, взаимодействовала с Лондонским правительством в изгнании, насчитывала около 3 тыс. членов. Часть членов ДПП выступала за взаимодействие с Польской рабочей партией (ППР). В 1944 ДПП была возрождена, ее руководство ориентировалось на сотрудничество с ППР. Представители ДПП вошли в состав Крайовой Рады Народовой (КРН) и Временного правительства, в 1946 вместе с ППР и Крестьянской партией составила Блок демократических партий. В 1946—1947 ее численность достигала 100 тыс. человек, помимо интеллигенции, городских ремесленников и торговцев в ее ряды вступали и рабочие. На выборах в сейм в 1947 получила 41 мандат . После поворота Польши в 1948 к строительству социализма по советскому образцу ДПП признала гегемонию Польской объединенной рабочей партии (ПОРП) и отказалась от деятельности на предприятиях. В 1950 в состав ДПП вошли остатки Партии труда вместе с имуществом и печатным органом. Оживление активности ДПП произошло после 1956, вместе с ПОРП и Объединенной крестьянской партией она до 1989 была основой политической системы Польской Народной республики. В 1989 вышла из коалиции с ПОРП, поддержала первое некоммунистическое правительство Т. Мазовецкого. В современной Польше партия не играет сколько-нибудь заметной роли, но продолжает действовать, участвует во всех избирательных кампаниях в составе блоков с левыми и центристскими партиями. Последний конгресс ДПП прошел в апреле 2016. Лит.: Польша в ХХ веке. Очерки политической истории. М., 2012. Г. Ф. Матвеев.