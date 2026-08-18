ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КУРДИСТАНА
ДЕМОКРАТИ́ЧЕСКАЯ ПА́РТИЯ КУРДИСТА́НА - курдская общественно-политическая организация, действующая главным образом в Ираке.
Основана в 1946 году усилиями Мустафы Барзани (председатель партии) и Х. Абдаллаха за счёт слияния ряда курдских националистич. организаций. ДПК ставила своей гл. задачей достичь автономии Иракского Курдистана (смотри в статье Курдистан). Хотя основой идеологии ДПК был провозглашён марксизм-ленинизм, её руководство придерживается либеральных экономических взглядов и выступает с позиций защиты курдских традиций и культурной самобытности.
После антимонархических революции 1958 году в Ираке влияние ДПК сильно возросло. В 1961-1975 годах ДПК возглавила массовое повстанческое движение курдов против республиканских властей Ирака. В 1980-х годах, несмотря на внутренние противоречия и неудачу восстания, ДПК активно противостояла правительству С. Хусейна при поддержке Ирана (смотри также Ирано-иракская война 1980-1988). После победы международной коалиции (смотри «Буря в пустыне») отряды ДПК вместе с Патриотическим союзом Курдистана (ПСК) установили контроль над северными провинциями Ирака. Хотя между ДПК и ПСК имели место вооружённые столкновения (1994-1998), после свержения баасистского режима в Ираке (2003) стороны объединили свои политические усилия. В июне 2005 года председатель ДПК Масуд Барзани был провозглашён президентом Иракского Курдистана (Курдского автономного района), а в мае 2006 года под его руководством сформировано объединённое региональное правительство Иракского Курдистана.