ДЕМЛ ЯКУБ

Чешский поэт, писатель, переводчик и католический священник.

Ранние годы

Родился 20 августа 1878 г. в городе Тасов на Юге Моравии. Его отцом был владелец небольшой лавочки Якуб Демл, матерью – Антония Белохова. Дед по отцовской линии был немцем, переехавшим в Моравию. В возрасте 11 лет Якуб Демл-младший был отправлен жить в немецкую семью в австрийском городе Ла, где выучил немецкий язык. К воспоминаниям о своей чешской родине Демл возвращался на протяжении всего своего творческого пути. В 1890 г. он вернулся в Тасов, чтобы увидеться с матерью, лежавшей на смертном одре. После ее смерти он поступил в гимназию в город Тршебич, где начал публиковаться в школьном журнале «Sursum». В 1897-1899 гг. публиковал свои работы в журналах «Zájmy lidu», «Nový život», «Dvacátý věk» и др. По окончании гимназии поступил в духовную семинарию в г. Брно и в 1902 г. был рукоположен в сан священника. До 1907 г. служил в качестве деревенского священника в различных областях Моравии. В своих публикациях Демл критиковал деятельность «Католический модерны» и обличал клерикализм, что сделало его непопулярным в церковной среде и обостряло противоречия в его отношениях с духовенством и церковными властями. В результате этого конфликта в 1907 г. Демл попросил освободить его от обязанностей католического священника.

Становление

Во многом на литературное творчество Демла повлияло знакомство с поэтом Отокаром Бржезиной и с деятелями литературного течения «Католическая модерна». Символистская лирика Бржезины привлекала Демла своими фантазийными видениями и богатой образностью. При этом ее абстрактность и вольные конструкции были чужды Демлу, который стремился к простоте и конкретике, к интимности и драматизации действительности. Об этом свидетельствует его сборник стихов разных лет, от 1907 до 1938 гг., «Чешские стихи» («Verše české», 1938), стилизованный под простое повествование с уклоном в разговорную речь. В одной плоскости здесь сплетаются представления возвышенные и банальные, странные и обыкновенные, поэтические и тривиальные, трансцендентные и абсолютно личные. Целью этого сборника было создать единый образ «обнаженного» субъекта, желающего предстать перед читателем целиком и полностью.

Кроме того, в поэтическом творчестве Якуба Демла можно выделить сборники стихотворений в прозе «Мои друзья» («Moji přátelé», 1913) и «Мириам» (1916). В них открываются глубины по-детски нежного отношения к любимым людям и вещам, покорное преклонение перед природой, а также заглушенная боль и отчаяние.

Творческое наследие Демла поистине обширно и разнородно. Оно включает в себя не только поэтические произведения, стихотворения в прозе, рассказы и дневники, но и ряд эссе, критических статей, памфлетов и полемик, проповедей, переводов средневековых мистерий и т.п. Его столь жанрово разнородное творческое наследие выделяется своей анти-литературностью, документальностью и поэтической спонтанностью. Эта непосредственность создавала напряжение между нежной лиричностью и резкой и агрессивной памфлетностью, с которой Демл выражал свою политическую реакционную позицию и с которой он общался со своими личными и идейными оппонентами. Кроме того, эта непосредственность делала из его творчества чересчур откровенное и крайне субъективное свидетельство о жизни самого поэта.

К наиболее ярким прозаическим работам Демла принадлежат романы «Город смерти» («Hrad smrti», 1912), стилизованный под критический комментарий якобы неизвестной ранее рукописи; «Танец смерти» («Tanec smrti», 1914), где фантазии, сны и видения о танце смерти перемежаются со вполне реальными воспоминаниями из детства; и роман коллаж «Забытый свет» («Zapomenuté světlo», 1934) – причудливая связь фантазий с памфлетом.

В сборнике «Šlépěje» собраны эссе, полемики, дневники и автобиографические записки 1917-1941 гг. Факт его издания свидетельствует о наметившейся у писателя тенденции сделать предметом творчества собственную судьбу, а подчас и полной потере какой-либо объективности. Здесь Демл предстает перед читателем как носитель крайне консервативной и реакционной идеологии, проявляя злобный антисемитизм, антикоммунизм. В годы фашистской оккупации Чехословакии многие памфлеты Демла из этого сборника приобрели новое звучание и по своей стилистике приблизились к официальной нацистской пропаганде.

После Второй мировой войны Демл был обвинен в сотрудничестве с нацистами, что, однако, не было прямо доказано. После 1948 г. его работы были запрещены к публикации. Он избежал уголовного преследования и обвинения в коллаборационизме лишь благодаря дружбе с В. Незвалом, поэтом и членом Чехословацкой компартии. 10 февраля 1961 г. Якуб Демл скончался в больнице города Тршебич после продолжительной болезни.