ДЕМИРЧЯН ДЕРЕНИК КАРАПЕТОВИЧ

ДЕМИРЧЯН ДЕРЕНИК КАРАПЕТОВИЧ - армянский пи­са­тель, академик Академии Наук Армянской Советской Социалистической Республике с 1953 года.

Окон­чил Же­нев­ский университет (1910). С 1912 года ак­тив­ный уча­ст­ник Кав­каз­ско­го общества армянских пи­са­те­лей (председатель О. Ту­ма­нян). Пе­ча­тал­ся с 1893 года. Со­че­та­ние пси­хо­ло­гиз­ма и ши­ро­ких ис­то­ри­ко-­со­ци­аль­ных обоб­ще­ний ха­рак­тер­но для драм «Ов­нан Ме­ца­тун» (1919), «Ва­сак» (1912); иро­ни­ей и гро­те­ском от­ме­че­на ко­ме­дия «Храб­рый На­зар» (1923). В про­из­ве­де­ни­ях 1930-1940-х годов реа­ли­сти­че­ски вос­соз­да­на жизнь про­стых лю­дей (рас­ска­зы «Са­то», 1929 год, «В до­ме от­ды­ха», 1924 год, «Мер­ке», 1929 год). Ав­тор по­вес­ти «Кни­га цве­тов» (1936), ге­ро­ические дра­мы «Стра­на род­ная» (1939) на сю­же­ты из национальной ис­то­рии, а так­же ро­ма­на «Вар­да­нанк» (часть 1-2, 1943-1946, пе­ре­ра­бо­тан­ное изд. - 1951, русский перевод 1956) о ге­ро­ической борь­бе армянского на­ро­да в V века под пред­во­ди­тель­ст­вом В. Ма­ми­ко­ня­на про­тив пер­сов. Сре­ди других про­из­ве­де­ний - по­этические сборники; не­окон­чен­ный ро­ман «Мес­роп Маш­тоц» (ч. 1, 1956) - о жиз­ни про­све­ти­те­ля, соз­да­те­ля армянского ал­фа­ви­та Мес­ро­па Маш­то­ца; ра­бо­ты по ли­те­ра­ту­ро­ве­де­нию , язы­ко­зна­нию, ис­то­рио­гра­фии и ис­кус­ст­во­ве­де­нию. На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на.

Сочинения :

Из­бран­ное. Ер., 1950; Рас­ска­зы. М., 1954;

Собр. соч.: В 14 т. Ер., 1976–1987 (на арм. яз.).