ДЁМИНА Светлана Сергеевна

Родилась в 1973 г. Окончила Владимирский государственный педагогический университет в 1996 г.

В 2000 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Римское общество в I веке до н.э.: гражданское сознание и поведение».

Работает доцентом на кафедре всеобщей истории исторического факультета Педагогического института Владимирского государственного университета.

Учитель : д.и.н., профессор Козловская В.И.

Область интересов : История Древнего Рима в позднереспубликанский период, политическое и правовое сознание и поведение римлян.

Сочинения : Имеет 29 научных публикаций.

Религия и право в сознании римских граждан I в. до н. э. (60 – 40-е гг.). Владимирский гос. пед. ун-т. Владимир, 1997.

Суицид и гражданская жизнь Рима на исходе Республики // Вестник Владимирского ГПУ: Научно-методический ж-л. Вып. 5. Владимир, 2000.

Гражданское сознание и поведение римлян I в. до н. э. Владимир, 2012.