ДЕМИДОВЫ

Российская промышленная династия, дворянский и княжеский род, основатели и владельцы горнодобывающих, металлургических, металлообрабатывающих предприятий в Европейской части России и на Урале, крупные землевладельцы, коллекционеры, благотворители.

Пред­ки Д. – куз­не­цы-ору­жей­ни­ки Ан­тю­фее­вы, пе­ре­се­лив­шие­ся в Ту­лу в 1-й четв. 17 в. из Алек­син­ско­го у. (ли­бо из с. Ста­рое Пав­ши­но, ли­бо из с. Но­вое Пав­ши­но; оба – вот­чи­ны кня­зей Вол­кон­ских). Пер­вым до­ку­мен­таль­но за­фик­си­ро­ван­ным пред­ста­ви­те­лем Ан­тю­фее­вых в Ту­ле был Кли­мен­тий Ан­тю­фе­ев (? – по­сле 1628/29), ве­ро­ят­но, об­роч­ный куз­нец. Из его сы­но­вей наи­бо­лее из­вес­тен Де­мид Кли­мен­ть­е­вич Ан­тю­фе­ев (? – ок. 1690), ко­то­рый был при­пи­сан к туль­ской Ору­жей­ной сло­бо­де, стволь­ный за­вар­щик (не позд­нее 1676). Его сы­ном яв­лял­ся ро­до­на­чаль­ник Д. – Н. Д. Де­ми­дов , воз­ве­дён­ный ука­зом ца­ря Пет­ра I от 21.9(2.10).1720 в дво­рян­ское дос­то­ин­ст­во [ди­плом на дво­рян­ст­во не был под­пи­сан Пет­ром I, по всей ви­ди­мо­сти слу­чай­но; 24.3(4.4).1726 имп. Ека­те­ри­на I вы­да­ла сы­новь­ям Н. Д. Де­ми­до­ва но­вый ди­плом с упо­ми­на­ни­ем ука­за 1720]. Его сы­но­вья: А. Н. Де­ми­дов , ос­но­ва­тель стар­шей вет­ви ро­да; Гри­го­рий Ни­ки­тич [?–14(25).5.1728], в 1707 по­стро­ил, воз­мож­но совм. с от­цом, Дуг­нен­ский (Верх­ний) до­мен­ный и пе­ре­дель­ный за­вод в Алек­син­ском у. (ны­не Фер­зи­ков­ский р-н Ка­луж­ской обл.), до 1716 управ­лял им совм. с от­цом, а за­тем про­дал бра­ту Ни­ки­те; в 1719 на ку­п­лен­ной от­цом зем­ле в Ста­ро­го­ро­ди­щен­ском ста­не Туль­ско­го у. (ны­не Ле­нин­ский р-н Туль­ской обл.) по­стро­ил на р. Ту­ли­ца Вер­хо­ту­лиц­кий до­мен­ный и пе­ре­дель­ный за­вод, вы­пус­кав­ший чу­гун­ные из­де­лия, а так­же же­ле­зо, с 1720 от­прав­ляв­шее­ся в Ар­хан­гельск, Ка­лу­гу, Смо­ленск, Тверь; в 1723 при­об­рёл дер. Се­мен­ти­нов­ка (Се­мен­ти­но­во) в ста­не Ста­рое Пав­ши­но Алек­син­ско­го у., в 1726 на­чал стро­ить здесь, на р. Рыс­на, во­до­дей­ст­вую­щий за­вод, но строи­тель­ст­во не за­кон­чил, за­стре­лен сы­ном Ива­ном (1707–30), каз­нён­ным позд­нее в Ту­ле; Ни­ки­та Ни­ки­тич (до 1696–1758), стат. сов. (1742), ос­но­ва­тель млад­шей вет­ви ро­да, в 1711 вы­де­лен от­цом из сво­его хо­зяй­ст­ва, с 1716 вла­де­лец Дуг­нен­ско­го за­во­да (пе­ре­стро­ил его и вновь за­пус­тил в 1720), в 1726–1734 яв­лял­ся упол­но­мо­чен­ным Берг-кол­ле­гии по сбо­ру де­ся­ти­ны с ме­тал­ло­за­вод­чи­ков Туль­ско-Ка­шир­ско­го ме­тал­лур­гич. р-на, соз­дал в Ту­ле Кон­то­ру де­ся­тин­но­го сбо­ра. По­стро­ил 4 мо­ло­то­вых за­во­да: Брын­ский на р. Брынь в Ме­щов­ском у. (пу­щен ок. 1728), Вы­ров­ский на р. Выр­ка близ Ка­лу­ги (ок. 1740), Лю­ди­нов­ский на р. Лом­падь в Брян­ском у. (1756), Есен­ков­ский на р. Сек­тец в Ме­щов­ском у. (1757). На Ура­ле им по­строе­ны Шай­тан­ский до­мен­ный (1732), Верх­не­сер­гин­ский до­мен­ный и мо­ло­то­вый (1743) и Ниж­не­сер­гин­ский до­мен­ный и мо­ло­то­вый (1744) за­во­ды. В 1751 при­об­рёл Кас­лин­ский мо­ло­то­вый за­вод, где в 1757 на­ла­дил про­из­вод­ст­во ме­ди. В 1757 пус­тил Кыш­тым­ский до­мен­ный и мо­ло­то­вый за­вод.

От сы­но­вей А. Н. Де­ми­до­ва про­ис­хо­дят три ли­нии стар­шей вет­ви ро­да Д. Ос­но­ва­тель 1-й – П. А. Де­ми­дов. Его пра­внук – Ми­ха­ил Алек­сан­д­ро­вич [25.12.1817(6.1.1818) – 14(26).7.1841], по­эт, ав­тор сб-ков «Сти­хо­тво­ре­ния» (1832), «Раз­ные раз­но­сти» (1838), «Ау» (1839) и др. Внук П. А. Де­ми­до­ва – Ва­си­лий Льво­вич [1769 – 1(13).2.1861], ка­пи­тан-лей­те­нант (1802), уча­ст­ник рус.-швед. вой­ны 1788–90, рус.-­тур. вой­ны 1787–91, вла­де­лец име­ния Бы­ков­ка в Ни­же­го­род­ской губ., где соз­дал об­раз­цо­вое хо­зяй­ст­во. За­ни­мал­ся жи­вот­но­вод­ст­вом, по­стро­ил не­боль­шой кон­ный за­вод. Соз­дал по­жар­ную ко­ман­ду, ввёл в се­ле ре­гу­ляр­ную пла­ни­ров­ку улиц. Его пра­внук – Игорь Пла­то­но­вич [5(17).6.1873–20.10.1946], пред. тем­ни­ков­ской уезд­ной зем­ской упра­вы (1907–1910). Член круж­ка «Бе­се­да» и Сою­за ос­во­бо­ж­де­ния, а с 1909 – ма­сон­ских лож «Ма­лая Мед­ве­ди­ца» и «Се­вер­ная Звез­да». В 1912–17 деп. 4-й Гос. ду­мы, сек­ре­тарь её фи­нан­со­вой ко­мис­сии, член ко­мис­сии по с. х-ву. Вы­сту­пал за объ­еди­не­ние де­мо­кра­тич. сил, с 1912 чл. ре­дакц. со­ве­та газ. «Рус­ские ве­до­мо­сти». По­сле на­ча­ла 1-й ми­ро­вой вой­ны уча­ст­ник соз­да­ния и один из ру­ко­во­ди­те­лей Зем­ско­го сою­за, ор­га­ни­зо­вал пе­ре­до­вой са­ни­тар­ный от­ряд (им ру­ко­во­ди­ла его же­на Е. Ю. Де­ми­до­ва, уро­жд. Но­во­силь­це­ва). По­сле Февр. ре­во­лю­ции 1917 ко­мис­сар Врем. пра­ви­тель­ст­ва на пра­вах то­ва­ри­ща ми­ни­ст­ра по Мин-ву зем­ле­де­лия, в мар­те – ко­мис­сар Врем. пра­ви­тель­ст­ва на Юго-Зап. фрон­те. С мая 1917 чл. ЦК пар­тии ка­де­тов. По­сле Окт. ре­во­лю­ции 1917 один из соз­да­те­лей орг-ции На­цио­наль­ный центр, до 1919 ру­ко­во­дил ра­бо­той его от­де­ле­ния в Кие­ве, за­тем эмиг­ри­ро­вал во Фран­цию. Чл. ре­дак­ции (с 1921) и по­мощ­ник ре­дак­то­ра (1924–40) газ. «По­след­ние но­во­сти».

Ос­но­ва­тель 2-й ли­нии стар­шей вет­ви ро­да – Гри­го­рий Акин­фие­вич [14(25).11.1715–13(24).1761], по раз­де­лу ме­ж­ду брать­я­ми (1757–58) по­лу­чил Рев­дин­скую часть за­во­дов, вклю­чав­шую 4 мед­ных за­во­да в Кун­гур­ском у. (Сук­сун­ский, Бы­мов­ский, Ашап­ский, Ша­к­вин­ский), 3 же­лез­ных за­во­да на Ура­ле (Ро­ж­де­ст­вен­ский в Ка­зан­ском у., Рев­дин­ский и Ут­кин­ский), Де­ми­до­вых Туль­ский за­вод, Ти­сов­ский ко­же­вен­ный за­вод, со­ля­ной про­мы­сел близ Со­ли­кам­ска, 10 до­мов в раз­ных го­ро­дах и 9,5 тыс. душ муж­ско­го по­ла (кре­по­ст­ных и при­пис­ных). Един­ст­вен­ный по­стро­ен­ный им Би­серт­ский пе­ре­дель­ный за­вод на р. Би­серть был пу­щен в 1761. Ле­том 1731 Г. А. Де­ми­дов вме­сте с бра­том Про­ко­фи­ем за­ло­жил пер­вый в Рос­сии бо­та­ни­че­ский сад в с. Крас­ное под Со­ли­кам­ском (в соб­ст­вен­но­сти ро­да Д. до 1772, су­ще­ст­во­вал до 1810). За­ни­мал­ся бо­та­нич. ис­сле­до­ва­ния­ми, со­сто­ял в пе­ре­пис­ке с К. Лин­не­ем, со­хра­нил кол­лек­цию умер­ше­го в Тю­ме­ни в 1745 Г. В. Стел­ле­ра и пе­ре­дал её Пе­терб. АН. Из­вест­ны сы­но­вья Г. А. Де­ми­до­ва: Алек­сандр Гри­горь­е­вич [22.8(2.9).1737–8(20).2.1803], д. стат. сов. (1799), чл. Ко­мис­сии по со­став­ле­нию Уло­же­ния (1767), по се­мей­но­му раз­де­лу 1765 по­лу­чил Сук­сун­ский за­вод, позд­нее при­ку­пил к не­му у бра­та Пав­ла же­лез­ные Ут­кин­ский и стро­ив­ший­ся Кам­бар­ский за­во­ды, позд­нее по­стро­ил Ти­сов­ский и Мо­леб­ский за­во­ды. Тер­ри­то­рия Сук­сун­ско­го гор­но­за­вод­ско­го ок­ру­га в нач. 19 в. со­став­ля­ла св. 437 тыс. га; Па­вел Г. Де­ми­дов; Пётр Гри­горь­е­вич [6(17).8.1740–12(24).1.1826], тайн. сов. (1800/01), по раз­де­лу 1765 по­лу­чил же­лез­ные Рев­дин­ский и Би­серт­ский за­во­ды, в 1767 ку­пил у бра­та Пав­ла Ро­ж­де­ст­вен­ский же­лез­ный за­вод, в 1798 по­стро­ил но­вый Верх­ний Ро­ж­де­ст­вен­ский за­вод, обер-ди­рек­тор С.-Пе­терб. ком­мерч. уч-ща (1800–05).

Из по­том­ков А. Г. Де­ми­до­ва из­вес­тен его сын Гри­го­рий Алек­сан­д­ро­вич [10(21).2.1765–19(31).1.1827], гоф­мар­шал (1800), в 1817 по­жерт­во­вал свою биб­лио­те­ку (410 на­зва­ний) Моск. ун-ту, с 1797 был же­нат на Ека­те­ри­не Пет­ров­не, уро­ж­дён­ной Ло­пу­хи­ной [11(22).4.1783–21.7(2.8).1830]. Из их сы­но­вей наи­бо­лее из­вес­тен Пётр Гри­горь­е­вич [24.10(5.11).1807–1862], ген.-л. (1857), с 1825 слу­жил в л.-гв. Ка­ва­лер­гард­ском пол­ку, участ­ник по­дав­ле­ния Поль­ско­го вос­ста­ния 1830–31 , с 1835 со­сто­ял при имп. Ни­ко­лае I, в хо­де Вен­гер­ско­го по­хо­да 1849 от­ли­чил­ся при взя­тии ук­ре­п­лён­ной по­зи­ции близ Ро­тен­тур­ско­го уще­лья, в сра­же­ни­ях при Ше­геш­ва­ре (на­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни) и Гер­ман­штад­те (Си­биу) (где ко­ман­до­вал всей ка­ва­ле­ри­ей), в хо­де Крым­ской вой­ны 1853–56 нач. от­ря­дов, рас­квар­ти­ро­ван­ных ме­ж­ду С.-Пе­тер­бур­гом и Вы­бор­гом, за­тем ко­манд. вой­ска­ми гар­ни­зо­на Крон­штад­та, так­же вре­мен­но за­ве­до­вал С.-Пе­терб. и Нов­го­род­ским по­д­виж­ны­ми опол­че­ния­ми, ген.-адъ­ю­тант (1855). Его сын – Ни­ко­лай Пет­рович [15(27).4.1836–5(18).12.1910], ген.-л. (1890), имен­ным Вы­со­чай­шим ука­зом от 17(29).1.1866 ему бы­ло раз­ре­ше­но при­нять фа­ми­лию и ти­тул свет­лей­ше­го кня­зя Ло­пу­хи­на, име­но­вать­ся свет­лей­шим кня­зем Ло­пу­хи­ным-Де­ми­до­вым (но лишь по­сле смер­ти без­дет­но­го бра­та его ба­буш­ки – свет­лей­ше­го кн. П. П. Ло­пу­хи­на) с пра­вом пе­ре­да­чи фа­ми­лии и ти­ту­ла стар­ше­му в ро­де. Его двою­род­ный брат – Гри­го­рий Алек­сан­д­ро­вич [18(30).7.1837–1(13).2.1870], ком­по­зи­тор, ав­тор ря­да ро­ман­сов и мар­шей, в т. ч. «Гор­ные вер­ши­ны» (на сти­хи М. Ю. Лер­мон­то­ва), ин­спек­тор С.-Пе­терб. конс. (1866–70). Их двою­род­ный пле­мян­ник – Па­вел Алек­сан­д­ро­вич [3(15).12.1869–27.6.1935], стат. сов. (1910), в долж­но­сти штал­мей­сте­ра (1910), во­лын­ский гу­берн­ский пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1907–15), ав­тор ро­до­слов­ной ро­да Д., в эмиг­ра­ции жил во Фран­ции.

Из по­том­ков Пет­ра Г. Де­ми­до­ва из­вес­тен его пра­внук – Ми­ха­ил Де­ни­со­вич [8(20).11.1842–25.9(7.10).1898], тайн. сов. (1896), ви­це-гу­бер­на­тор Ря­зан­ской (1882–88) и С.-Пе­терб. (1888–1892) гу­бер­ний, гу­бер­на­тор Оло­нец­кой губ. (1892–98).

Ос­но­ва­тель 3-й ли­нии стар­шей вет­ви ро­да Д. – Ни­ки­та Акин­фие­вич [8(19).9.1724–7(18).5.1787], стат. сов., по­сле раз­де­ла (1757–58) стал вла­дель­цем Ниж­не­та­гиль­ской час­ти за­во­дов, со­сто­яв­шей из 6 за­во­дов на Ура­ле. По­стро­ил 3 но­вых за­во­да: мо­ло­то­вые Ниж­не­сал­дин­ский (1760) и Ви­си­мо-Ут­кин­ский (1771), а так­же Верх­не­сал­дин­ский до­мен­ный и мо­ло­то­вый (1778). Об­щая про­из­во­ди­тель­ность его за­во­дов пре­вы­ша­ла вы­пуск чу­гу­на и же­ле­за на всех за­во­дах от­ца до их раз­де­ла. Ор­га­ни­зо­вы­вал и фи­нан­си­ро­вал опыт­ные ра­бо­ты в об­лас­ти тех­ни­ки и тех­но­ло­гии. В не­сколь­ких сво­их го­род­ских и сель­ских усадь­бах сфор­ми­ро­вал зна­чит. бо­та­нич. кол­лек­ции (в ча­ст­но­сти, в его моск. до­ме в 1774 бы­ло со­б­ра­но ок. 9 тыс. рас­те­ний), ко­то­рые ак­тив­но по­пол­нял в хо­де за­ру­беж­ных по­ез­док. В 1760–70-х гг. соз­дал са­до­во-пар­ко­вые ан­самб­ли в под­мос­ков­ных усадь­бах Ал­ма­зо­во (Сер­ги­ев­ское, Ошит­ко­во, ны­не в Щёл­ков­ском р-не; арх. А. Г. Тка­чёв, кре­по­ст­ной Н. А. Де­ми­до­ва) и Пет­ров­ское (Кня­жи­ще­во, ны­не в На­ро-Фо­мин­ском р-не; арх. М. Ф. Ка­за­ков). Вла­де­лец кол­лек­ций пред­ме­тов зап.-ев­роп. иск-ва и зна­чит. биб­лио­те­ки. Поч. чл. ВЭО, АХ (1774), в 1779 уч­ре­дил при АХ пре­мию «За ус­пе­хи в ме­ха­ни­ке». Его сын – Ни­ко­лай Ни­ки­тич [9(20).11.1773–4.5.1828], тайн. сов. (1800), дей­ст­вит. ка­мер­гер (1796). Унас­ле­до­вал Ниж­не­та­гиль­ские за­во­ды (все­го 9), яв­ляв­шие­ся цен­тром гор­но­за­вод­ско­го ок­ру­га – круп­ней­ше­го и бо­га­тей­ше­го ураль­ско­го вла­де­ния Д., а так­же 11,5 тыс. душ муж­ско­го по­ла кре­по­ст­ных и при­пис­ных кре­сть­ян, до­ма и дво­ры в раз­ных го­ро­дах (все­го 2/3 на­след­ст­ва от­ца). В мо­ло­до­сти вёл рас­то­чи­тель­ный об­раз жиз­ни, в свя­зи с чем был взят под опе­ку. В пе­ри­од управ­ле­ния де­ла­ми опе­ку­нов хо­зяй­ст­во Де­ми­до­ва ока­за­лось об­ре­ме­не­но зна­чит. дол­га­ми (к 1797 св. 500 тыс. руб.). Стре­мясь ли­к­ви­ди­ро­вать их, Н. Н. Де­ми­дов в 1798 стал од­ним из пер­вых за­ём­щи­ков Дво­рян­ско­го вспо­мо­гат. бан­ка, за­ло­жив в нём 4 сво­их за­во­да. В даль­ней­шем бла­го­да­ря уме­ло­му управ­ле­нию (осу­ще­ст­в­ляв­ше­му­ся хо­зяи­ном в осн. «дис­тант­но», т. к. он 26 лет про­жил за гра­ни­цей, и лишь один раз по­се­тил за­во­ды) ему уда­лось не толь­ко рас­пла­тить­ся с дол­га­ми, но и уд­во­ить своё со­стоя­ние. От­но­ше­ния с кре­по­ст­ны­ми стро­ил на на­ча­лах па­тер­на­лиз­ма, со­дей­ст­во­вал раз­ви­тию на за­во­дах об­ра­зо­ват. уч­ре­ж­де­ний, стре­мил­ся к упо­ря­до­че­нию сис­те­мы за­во­дско­го управ­ле­ния. На свои сред­ст­ва от­пра­вил обу­чать­ся за гра­ни­цу бо­лее 100 кре­по­ст­ных. Соз­дал т. н. Де­ми­дов­скую фло­ти­лию для пла­ва­ний по Сре­ди­зем­но­му и Чёр­но­му мо­рям. Чл. Ка­мер-кол­ле­гии (с 1800). Круп­ный бла­го­тво­ри­тель и ме­це­нат. В 1807 по­жерт­во­вал зда­ние для Гат­чин­ско­го сель­ско­го вос­пи­тат. до­ма, в хо­де Отеч. вой­ны 1812 со­брал на свои день­ги Де­ми­дов­ский полк, стал его ше­фом и уча­ст­во­вал в бое­вых дей­ст­ви­ях, в т. ч. в Бо­ро­дин­ском сра­же­нии. В 1813 по­да­рил Моск. ун-ту цен­ную кол­лек­цию (св. 3 тыс. еди­ниц) из ред­ких ми­не­ра­лов, ра­ко­вин, чу­чел жи­вот­ных и др., за что в том же го­ду из­бран поч. чле­ном ун-та. В 1819 внёс 100 тыс. руб. в К-т для ока­за­ния по­мо­щи ин­ва­ли­дам, в 1821 – 50 тыс. руб. в К-т для ока­за­ния по­мо­щи по­стра­дав­шим от на­вод­не­ния жи­те­лям С.-Пе­тер­бур­га. В 1825 по­жерт­во­вал свой дом в Мо­ск­ве для уст­рой­ст­ва До­ма тру­до­лю­бия и 100 тыс. руб. на его пе­ре­строй­ку. Ак­тив­но уча­ст­во­вал в ко­ло­ни­за­ции Юга Рос­сии, ку­пив в 1822 св. 19,6 тыс. га зем­ли в Ти­рас­поль­ском и Хер­сон­ском уез­дах. В 1820-е гг. при­об­рёл вил­лы Ли­мо­ни и Сан-До­на­то в Вел. гер­цог­ст­ве Тос­кан­ском. Во Фло­рен­ции соз­дал кар­тин­ную га­ле­рею (кол­лек­цио­ни­ро­вал рус. и зап.-ев­роп. жи­во­пись), Дом для при­зре­ния пре­ста­ре­лых и си­рот (в его честь бы­ла на­зва­на од­на из близ­ле­жа­щих пло­ща­дей). Его сы­но­вья: Па­вел Ни­колае­вич [6(17).8.1798–6.4.1840], егер­мей­стер (1834), поч. чл. Пе­терб. АН (1831), уча­ст­ник Отеч. вой­ны 1812, гу­бер­на­тор Кур­ской губ. (1831–34), в 1831 уч­ре­дил Де­ми­дов­скую пре­мию , во вре­мя эпи­де­мии хо­ле­ры 1831 на его сред­ст­ва бы­ли по­строе­ны 4 боль­ни­цы, он уч­ре­дил пер­вую дет­скую боль­ни­цу в С.-Пе­тер­бур­ге, поч. чл. Моск. ун-та (1831); Ана­то­лий Ни­ко­лае­вич [12(24).3.1813–28.4.1870], д. стат. сов., поч. чл. Пе­терб. АН (1841), до 1836 слу­жил в рос. пред­ста­ви­тель­ст­вах МИД за гра­ницей. Ши­ро­ко за­ни­мал­ся бла­го­тво­ри­тель­но­стью, ос­но­вал Дом при­зре­ния тру­дя­щих­ся в С.-Пе­тер­бур­ге (1830), в 1837 ор­га­ни­зо­вал на свои сред­ст­ва на­уч. экс­пе­ди­цию в Юж. Рос­сию и Крым, уча­ст­во­вал в ней, фи­нан­си­ро­вал из­да­ние тру­дов экс­пе­ди­ции. В е­го честь на­зван ми­не­рал де­ми­до­вит, най­ден­ный на «да­чах» Ниж­не­та­гиль­ско­го за­во­да. В управ­ле­нии за­во­да­ми уча­ст­во­вал с кон. 1830-х гг. в свя­зи с ухуд­ше­ни­ем здо­ро­вья бра­та Пав­ла. Соз­дал в Па­ри­же Выс­ший тех­нич. со­вет для управ­ле­ния за­во­да­ми и про­вёл ре­фор­му са­мой сис­те­мы управ­ле­ния ими, ещё бо­лее от­да­лив­шую вла­дель­цев от за­во­дов. Гра­мо­той вел. гер­цо­га Ле­о­поль­да II от 23.2.1837 А. Н. Де­ми­дов воз­ве­дён в граф­ское, а 11.10.1840 – в кня­же­ское дос­то­ин­ст­во Вел. гер­цог­ст­ва Тос­кан­ско­го с фа­ми­ли­ей Сан-До­на­то и пра­вом пе­ре­да­вать ти­тул стар­ше­му в ро­де. В 1840–45 со­сто­ял в бра­ке с пле­мян­ни­цей имп. На­по­ле­о­на I – Ма­тиль­дой Ле­ти­ци­ей Виль­гель­ми­ной де Мон­фор. Вы­де­лял зна­чит. сред­ст­ва на рес­тав­ра­цию па­мят­ни­ков ста­ри­ны в Ита­лии, суб­си­ди­ро­вал ра­бо­ты по за­вер­ше­нию фа­са­да ба­зи­ли­ки Санта-Кро­че. На о. Эль­ба на вил­ле, где в из­гна­нии жил имп. На­по­ле­он I, соз­дал ме­мо­ри­аль­ный му­зей франц. им­пе­ра­то­ра. Поч. чл. Моск. ун-та (1855). За­ка­зал скульп­то­ру Л. Бар­то­ли­ни па­мят­ник от­цу (ус­та­нов­лен во Фло­рен­ции по­сле смер­ти А. Н. Де­ми­дова). Сын П. Н. Де­ми­до­ва – Па­вел Пав­ло­вич (21.10.1839–26.1.1885), д. стат. сов. (1879), в долж­но­сти егер­мей­сте­ра (1873). Гра­мо­той итал. ко­ро­ля Вик­то­ра Эм­ма­нуи­ла II от 17.2.1872 ут­вер­ждён в кня­же­ском дос­то­ин­ст­ве Итал. ко­ро­лев­ст­ва, ука­зом имп. Алек­сан­д­ра II от 2(14).6.1872 ему бы­ло раз­ре­ше­но при­нять этот ти­тул и ис­поль­зо­вать в Рос­сии. В мае 1862 стал пол­ным вла­дель­цем 12 за­во­дов (вклю­чая ос­но­ван­ные в 1850-х гг. Ав­ро­рин­ский, Пав­лов­ский и Ан­то­нов­ский) и св. 716,7 тыс. га зем­ли, при­няв на се­бя ряд фи­нан­со­вых обя­за­тельств пе­ред ма­те­рью и дя­дей, в т. ч. выплату рас­хо­дов по по­пе­чи­тель­ст­ву в Рос­сии (ок. 30 тыс. руб. в год). Ки­ев­ский го­род­ской го­ло­ва (1870–74). Кол­лек­цио­ни­ро­вал западно-ев­ропейскую жи­во­пись. В 1875 в Ниж­ней Сал­де ос­но­вал пер­вую на Ура­ле фаб­ри­ку бес­се­ме­ро­ва­ния ста­ли, при сво­их за­во­дах ос­но­вал ряд учеб­ных и бла­го­тво­рительных за­ве­де­ний. За­нял­ся раз­ра­бот­кой ка­мен­но­го уг­ля на Сев. Ура­ле, при­об­ре­тя для этих це­лей в 1884 Галаш­кин­скую Да­чу и ок­руг Лу­нёв­ских за­во­дов (об­щая пло­щадь св. 890 тыс. га). Во Фло­рен­ции ор­га­ни­зо­вал шко­лы, при­юты и де­шё­вые сто­ло­вые для ра­бочих. В русско-турецкую вой­ну 1877–1878 чрез­вы­чай­ный упол­но­мо­чен­ный Об-ва Крас­но­го Кре­ста. Жерт­во­вал на вос­ста­нов­ле­ние па­мят­ни­ков ар­хи­тек­ту­ры, в т. ч. на ра­бо­ты в со­бо­ре Сан­та-Ма­рия-дель-Фьо­ре во Фло­рен­ции. В 1876–1885 по­жерт­во­вал ок. 1,2 млн. руб. на пен­сии, сти­пен­дии и др. по­со­бия, вы­да­вав­шие­ся в Рос­сии. Один из уч­ре­ди­те­лей «Свя­щен­ной дру­жи­ны». В 1883 про­дал с аук­цио­на вил­лу Сан-До­на­то вме­сте с её бо­га­тей­ши­ми кол­лек­ция­ми. В том же го­ду на­зна­чен чле­ном Ко­мис­сии для пе­ре­смот­ра за­ко­нов о ев­ре­ях, вы­сту­пал за ли­к­ви­да­цию чер­ты осед­ло­сти, ав­тор бро­шю­ры «Ев­рей­ский во­прос в Рос­сии» (1883), из­да­вал газ. «Рос­сия». Со­брал биб­лио­те­ку (ок. 7 тыс. то­мов). Поч. гра­ж­да­нин Фло­рен­ции, вла­де­лец име­ния Пра­то­ли­но, ра­нее при­над­ле­жав­ше­го ро­ду Ме­ди­чи . Из его де­тей наи­бо­лее из­вест­ны: Елим (Элим) Пав­ло­вич (6.8.1868–28.3.1943), д. стат. сов. (1914), Вы­со­чай­шим по­ве­ле­ни­ем от 4(16).12.1891 ему бы­ло раз­ре­ше­но поль­зо­вать­ся ти­ту­лом кн. Сан-До­на­то толь­ко в пре­де­лах Итал. ко­ро­лев­ст­ва; сов­ла­де­лец Ниж­не­та­гиль­ско­го гор­но­го ок­ру­га, в 1913 по­стро­ил са­мую круп­ную в Егор­ши­но шах­ту «Со­фия», од­но­вре­мен­но соз­дал про­ект и на­чал строи­тель­ст­во элек­тро­стан­ции (бу­ду­щая Егор­шин­ская ГРЭС), фи­нан­си­ро­вал про­ек­ти­ро­ва­ние и строи­тель­ст­во ж. д. Ниж­ний Та­гил – Ала­па­евск (1912), чрез­вы­чай­ный по­слан­ник и пол­но­моч­ный мин. в Гре­ции (1912–1917), по­сле Окт. ре­во­лю­ции 1917 про­жи­вал в Афи­нах; Ав­ро­ра Пав­лов­на [3(15).11.1873–28.6.1904], со­стоя­ла в пер­вом бра­ке (1892–96) за серб­ским прин­цем Ар­се­ном Ка­ра­ге­ор­гие­ви­чем (1859–1938), их сын Па­вел (1893–1976) – принц-ре­гент Юго­сла­вии (1934–1941).

Из млад­шей вет­ви ро­да, по­том­ков Ни­ки­ты Ни­ки­ти­ча Де­ми­до­ва, наи­бо­лее из­вес­тен его сын Ев­до­ким Ни­ки­тич [29.7(9.8).1713–1(12).2.1782], ещё при жиз­ни от­ца уча­ст­во­вал в управ­ле­нии Дуг­нен­ским за­во­дом. При раз­де­ле от­цов­ско­го иму­ще­ст­ва по­лу­чил Брын­скую часть, по­ме­нял её на при­над­ле­жав­шую бра­ту А. Н. Де­ми­до­ву Лю­ди­нов­скую часть, вклю­чав­шую Лю­ди­нов­ский за­вод на р. Лом­падь в Брян­ском у. и Дуг­нен­ский за­вод, унас­ле­до­вал так­же 1749 кре­по­ст­ных душ муж­ско­го по­ла. Ли­к­ви­ди­ро­вал пе­ре­дел чу­гу­на на Дуг­нен­ском за­во­де, пол­но­стью пе­ре­ве­дя его на Лю­ди­нов­ский за­вод. Ос­нов­ные уси­лия скон­цен­три­ро­вал на соз­да­нии ураль­ской груп­пы пред­при­ятий: в 1760 ку­пил Верх­ний и Ниж­ний Ав­зя­но­пет­ров­ские за­во­ды, по­стро­ил Ка­гин­ский пе­ре­дель­ный за­вод на р. Ка­га (пу­щен в 1769) и Кух­тур­ский до­мен­ный за­вод на р. Кух­тур (дом­ны бы­ли по­строе­ны к 1773; плав­ка не на­ча­та). Все 4 за­во­да бы­ли со­жже­ны во вре­мя Пу­га­чё­ва вос­ста­ния 1773–75 ; на­не­сён­ный ущерб, по оцен­ке вла­дель­ца, пре­вы­сил 230 тыс. руб. Вос­ста­но­вил и пус­тил Ка­гин­ский (1775), Ниж­ний (1776) и Верх­ний (1778) Ав­зя­но­пет­ров­ские за­во­ды. Кух­тур­ский за­вод вос­ста­нов­лен не был, вме­сто не­го в 1777 был за­пу­щен Верх­не­узян­ский на р. Верх­ний Узян. Его брат – Ни­ки­та Ни­ки­тич [1728–20.12.1804(1.1.1805)], по­стро­ил Асят-Уфим­ский чу­гу­но­пла­виль­ный за­вод, его пе­ре­пис­ка с уп­рав­ляю­щи­ми за­во­да­ми (опубл. в 1861) яв­ля­ет­ся цен­ным ис­то­рич. ис­точ­ни­ком. Их вну­ча­тый пле­мян­ник – Ни­ко­лай Ива­но­вич [19(30).8.1771–4(16).7.1833], ген. от инф. (1828), шеф Пет­ров­ско­го муш­ке­тёр­но­го (с 1811 пе­хот­но­го) пол­ка (1803–1814), от­ли­чил­ся в хо­де рус.-швед. вой­ны 1808–09, су­мев воз­вра­тить за­хва­чен­ный шве­да­ми г. Ва­за (на­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Ге­ор­гия 3-й сте­пе­ни), нач. 21-й пех. (1809–17) и 1-й гре­на­дер­ской (1817–24) ди­ви­зий. Ген.-адъ­ю­тант (1825), се­на­тор (1826). Член К-та для со­став­ле­ния во­ин­ско­го ус­та­ва (с 1826), гл. ди­рек­тор Па­же­ско­го кор­пу­са, ка­дет­ских кор­пу­сов и Дво­рян­ско­го пол­ка, член К-та о во­ен­но-учеб­ных за­ве­де­ни­ях (1826–31) и Со­ве­та о во­ен. учи­ли­щах (с 1830 Со­вет о во­ен­но-учеб­ных за­ве­де­ни­ях) (1826–33), в 1828–30 ко­ман­до­вал вой­ска­ми, ос­та­вав­ши­ми­ся в С.-Пе­тер­бур­ге во вре­мя рус.-тур. вой­ны 1828–29.

Род Д. вне­сён в 1-ю, 2-ю и 3-ю час­ти дво­рян­ских ро­до­слов­ных книг Во­лын­ской, Ка­луж­ской, Ки­ев­ской, Кур­ской, Моск., Ни­же­го­род­ской, Ор­лов­ской, С.-Пе­терб., Туль­ской, Яро­слав­ской гу­бер­ний, род свет­лей­ших кня­зей Ло­пу­хи­ных-Де­ми­до­вых – в 5-ю часть дво­рян­ской ро­до­слов­ной кни­ги Ки­ев­ской гу­бер­нии.

Иллюстрации:

Герб ро­да дво­рян Де­ми­до­вых.

Архив БРЭ.

Герб ро­да свет­лей­ших кня­зей Ло­пу­хи­ных-Де­ми­до­вых.

Архив БРЭ.

Н. А. Де­ми­дов. Порт­рет ра­бо­ты Ф. С. Ро­ко­то­ва. 1760-е гг. Перм­ская ху­до­жест­вен­ная га­ле­рея.

Архив БРЭ.

П. Н. Де­ми­дов. Порт­рет ра­бо­ты не­из­вест­но­го ху­дож­ни­ка. 1-я пол. 19 в. Ниж­не­та­гиль­ский му­зей-за­по­вед­ник.

Архив БРЭ.

Н. Н. Де­ми­дов. Порт­рет ра­бо­ты К. Мо­рел­ли. 1840. Ниж­не­та­гиль­ский му­зей-за­по­вед­ник.

Архив БРЭ.

П. П. Де­ми­дов.

Архив БРЭ.

«А. Н. Де­ми­дов на ко­не». Порт­рет ра­бо­ты К. П. Брюл­ло­ва. 1830-е гг. Га­ле­рея со­вре­мен­но­го ис­кус­ст­ва (Па­лац­цо Пит­ти, Фло­рен­ция).

Архив БРЭ.

Герб ро­да Де­ми­до­вых, кня­зей Сан-До­на­то. Девиз: «Acta non Verba» («Де­ла – не сло­ва»).

Архив БРЭ.

Авторы статьи: И. Н. Юр­кин (17 – 1-я пол. 19 вв.); А. П. Пят­нов (1-я пол. 19–20 вв.).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)