ДЕМИДОВЫ
Российская промышленная династия, дворянский и княжеский род, основатели и владельцы горнодобывающих, металлургических, металлообрабатывающих предприятий в Европейской части России и на Урале, крупные землевладельцы, коллекционеры, благотворители.
Предки Д. – кузнецы-оружейники Антюфеевы, переселившиеся в Тулу в 1-й четв. 17 в. из Алексинского у. (либо из с. Старое Павшино, либо из с. Новое Павшино; оба – вотчины князей Волконских). Первым документально зафиксированным представителем Антюфеевых в Туле был Климентий Антюфеев (? – после 1628/29), вероятно, оброчный кузнец. Из его сыновей наиболее известен Демид Климентьевич Антюфеев (? – ок. 1690), который был приписан к тульской Оружейной слободе, ствольный заварщик (не позднее 1676). Его сыном являлся родоначальник Д. – Н. Д. Демидов, возведённый указом царя Петра I от 21.9(2.10).1720 в дворянское достоинство [диплом на дворянство не был подписан Петром I, по всей видимости случайно; 24.3(4.4).1726 имп. Екатерина I выдала сыновьям Н. Д. Демидова новый диплом с упоминанием указа 1720]. Его сыновья: А. Н. Демидов, основатель старшей ветви рода; Григорий Никитич [?–14(25).5.1728], в 1707 построил, возможно совм. с отцом, Дугненский (Верхний) доменный и передельный завод в Алексинском у. (ныне Ферзиковский р-н Калужской обл.), до 1716 управлял им совм. с отцом, а затем продал брату Никите; в 1719 на купленной отцом земле в Старогородищенском стане Тульского у. (ныне Ленинский р-н Тульской обл.) построил на р. Тулица Верхотулицкий доменный и передельный завод, выпускавший чугунные изделия, а также железо, с 1720 отправлявшееся в Архангельск, Калугу, Смоленск, Тверь; в 1723 приобрёл дер. Сементиновка (Сементиново) в стане Старое Павшино Алексинского у., в 1726 начал строить здесь, на р. Рысна, вододействующий завод, но строительство не закончил, застрелен сыном Иваном (1707–30), казнённым позднее в Туле; Никита Никитич (до 1696–1758), стат. сов. (1742), основатель младшей ветви рода, в 1711 выделен отцом из своего хозяйства, с 1716 владелец Дугненского завода (перестроил его и вновь запустил в 1720), в 1726–1734 являлся уполномоченным Берг-коллегии по сбору десятины с металлозаводчиков Тульско-Каширского металлургич. р-на, создал в Туле Контору десятинного сбора. Построил 4 молотовых завода: Брынский на р. Брынь в Мещовском у. (пущен ок. 1728), Выровский на р. Вырка близ Калуги (ок. 1740), Людиновский на р. Ломпадь в Брянском у. (1756), Есенковский на р. Сектец в Мещовском у. (1757). На Урале им построены Шайтанский доменный (1732), Верхнесергинский доменный и молотовый (1743) и Нижнесергинский доменный и молотовый (1744) заводы. В 1751 приобрёл Каслинский молотовый завод, где в 1757 наладил производство меди. В 1757 пустил Кыштымский доменный и молотовый завод.
От сыновей А. Н. Демидова происходят три линии старшей ветви рода Д. Основатель 1-й – П. А. Демидов. Его правнук – Михаил Александрович [25.12.1817(6.1.1818) – 14(26).7.1841], поэт, автор сб-ков «Стихотворения» (1832), «Разные разности» (1838), «Ау» (1839) и др. Внук П. А. Демидова – Василий Львович [1769 – 1(13).2.1861], капитан-лейтенант (1802), участник рус.-швед. войны 1788–90, рус.-тур. войны 1787–91, владелец имения Быковка в Нижегородской губ., где создал образцовое хозяйство. Занимался животноводством, построил небольшой конный завод. Создал пожарную команду, ввёл в селе регулярную планировку улиц. Его правнук – Игорь Платонович [5(17).6.1873–20.10.1946], пред. темниковской уездной земской управы (1907–1910). Член кружка «Беседа» и Союза освобождения, а с 1909 – масонских лож «Малая Медведица» и «Северная Звезда». В 1912–17 деп. 4-й Гос. думы, секретарь её финансовой комиссии, член комиссии по с. х-ву. Выступал за объединение демократич. сил, с 1912 чл. редакц. совета газ. «Русские ведомости». После начала 1-й мировой войны участник создания и один из руководителей Земского союза, организовал передовой санитарный отряд (им руководила его жена Е. Ю. Демидова, урожд. Новосильцева). После Февр. революции 1917 комиссар Врем. правительства на правах товарища министра по Мин-ву земледелия, в марте – комиссар Врем. правительства на Юго-Зап. фронте. С мая 1917 чл. ЦК партии кадетов. После Окт. революции 1917 один из создателей орг-ции Национальный центр, до 1919 руководил работой его отделения в Киеве, затем эмигрировал во Францию. Чл. редакции (с 1921) и помощник редактора (1924–40) газ. «Последние новости».
Основатель 2-й линии старшей ветви рода – Григорий Акинфиевич [14(25).11.1715–13(24).1761], по разделу между братьями (1757–58) получил Ревдинскую часть заводов, включавшую 4 медных завода в Кунгурском у. (Суксунский, Бымовский, Ашапский, Шаквинский), 3 железных завода на Урале (Рождественский в Казанском у., Ревдинский и Уткинский), Демидовых Тульский завод, Тисовский кожевенный завод, соляной промысел близ Соликамска, 10 домов в разных городах и 9,5 тыс. душ мужского пола (крепостных и приписных). Единственный построенный им Бисертский передельный завод на р. Бисерть был пущен в 1761. Летом 1731 Г. А. Демидов вместе с братом Прокофием заложил первый в России ботанический сад в с. Красное под Соликамском (в собственности рода Д. до 1772, существовал до 1810). Занимался ботанич. исследованиями, состоял в переписке с К. Линнеем, сохранил коллекцию умершего в Тюмени в 1745 Г. В. Стеллера и передал её Петерб. АН. Известны сыновья Г. А. Демидова: Александр Григорьевич [22.8(2.9).1737–8(20).2.1803], д. стат. сов. (1799), чл. Комиссии по составлению Уложения (1767), по семейному разделу 1765 получил Суксунский завод, позднее прикупил к нему у брата Павла железные Уткинский и строившийся Камбарский заводы, позднее построил Тисовский и Молебский заводы. Территория Суксунского горнозаводского округа в нач. 19 в. составляла св. 437 тыс. га; Павел Г. Демидов; Пётр Григорьевич [6(17).8.1740–12(24).1.1826], тайн. сов. (1800/01), по разделу 1765 получил железные Ревдинский и Бисертский заводы, в 1767 купил у брата Павла Рождественский железный завод, в 1798 построил новый Верхний Рождественский завод, обер-директор С.-Петерб. коммерч. уч-ща (1800–05).
Из потомков А. Г. Демидова известен его сын Григорий Александрович [10(21).2.1765–19(31).1.1827], гофмаршал (1800), в 1817 пожертвовал свою библиотеку (410 названий) Моск. ун-ту, с 1797 был женат на Екатерине Петровне, урождённой Лопухиной [11(22).4.1783–21.7(2.8).1830]. Из их сыновей наиболее известен Пётр Григорьевич [24.10(5.11).1807–1862], ген.-л. (1857), с 1825 служил в л.-гв. Кавалергардском полку, участник подавления Польского восстания 1830–31, с 1835 состоял при имп. Николае I, в ходе Венгерского похода 1849 отличился при взятии укреплённой позиции близ Ротентурского ущелья, в сражениях при Шегешваре (награждён орденом Св. Георгия 4-й степени) и Германштадте (Сибиу) (где командовал всей кавалерией), в ходе Крымской войны 1853–56 нач. отрядов, расквартированных между С.-Петербургом и Выборгом, затем команд. войсками гарнизона Кронштадта, также временно заведовал С.-Петерб. и Новгородским подвижными ополчениями, ген.-адъютант (1855). Его сын – Николай Петрович [15(27).4.1836–5(18).12.1910], ген.-л. (1890), именным Высочайшим указом от 17(29).1.1866 ему было разрешено принять фамилию и титул светлейшего князя Лопухина, именоваться светлейшим князем Лопухиным-Демидовым (но лишь после смерти бездетного брата его бабушки – светлейшего кн. П. П. Лопухина) с правом передачи фамилии и титула старшему в роде. Его двоюродный брат – Григорий Александрович [18(30).7.1837–1(13).2.1870], композитор, автор ряда романсов и маршей, в т. ч. «Горные вершины» (на стихи М. Ю. Лермонтова), инспектор С.-Петерб. конс. (1866–70). Их двоюродный племянник – Павел Александрович [3(15).12.1869–27.6.1935], стат. сов. (1910), в должности шталмейстера (1910), волынский губернский предводитель дворянства (1907–15), автор родословной рода Д., в эмиграции жил во Франции.
Из потомков Петра Г. Демидова известен его правнук – Михаил Денисович [8(20).11.1842–25.9(7.10).1898], тайн. сов. (1896), вице-губернатор Рязанской (1882–88) и С.-Петерб. (1888–1892) губерний, губернатор Олонецкой губ. (1892–98).
Основатель 3-й линии старшей ветви рода Д. – Никита Акинфиевич [8(19).9.1724–7(18).5.1787], стат. сов., после раздела (1757–58) стал владельцем Нижнетагильской части заводов, состоявшей из 6 заводов на Урале. Построил 3 новых завода: молотовые Нижнесалдинский (1760) и Висимо-Уткинский (1771), а также Верхнесалдинский доменный и молотовый (1778). Общая производительность его заводов превышала выпуск чугуна и железа на всех заводах отца до их раздела. Организовывал и финансировал опытные работы в области техники и технологии. В нескольких своих городских и сельских усадьбах сформировал значит. ботанич. коллекции (в частности, в его моск. доме в 1774 было собрано ок. 9 тыс. растений), которые активно пополнял в ходе зарубежных поездок. В 1760–70-х гг. создал садово-парковые ансамбли в подмосковных усадьбах Алмазово (Сергиевское, Ошитково, ныне в Щёлковском р-не; арх. А. Г. Ткачёв, крепостной Н. А. Демидова) и Петровское (Княжищево, ныне в Наро-Фоминском р-не; арх. М. Ф. Казаков). Владелец коллекций предметов зап.-европ. иск-ва и значит. библиотеки. Поч. чл. ВЭО, АХ (1774), в 1779 учредил при АХ премию «За успехи в механике». Его сын – Николай Никитич [9(20).11.1773–4.5.1828], тайн. сов. (1800), действит. камергер (1796). Унаследовал Нижнетагильские заводы (всего 9), являвшиеся центром горнозаводского округа – крупнейшего и богатейшего уральского владения Д., а также 11,5 тыс. душ мужского пола крепостных и приписных крестьян, дома и дворы в разных городах (всего 2/3 наследства отца). В молодости вёл расточительный образ жизни, в связи с чем был взят под опеку. В период управления делами опекунов хозяйство Демидова оказалось обременено значит. долгами (к 1797 св. 500 тыс. руб.). Стремясь ликвидировать их, Н. Н. Демидов в 1798 стал одним из первых заёмщиков Дворянского вспомогат. банка, заложив в нём 4 своих завода. В дальнейшем благодаря умелому управлению (осуществлявшемуся хозяином в осн. «дистантно», т. к. он 26 лет прожил за границей, и лишь один раз посетил заводы) ему удалось не только расплатиться с долгами, но и удвоить своё состояние. Отношения с крепостными строил на началах патернализма, содействовал развитию на заводах образоват. учреждений, стремился к упорядочению системы заводского управления. На свои средства отправил обучаться за границу более 100 крепостных. Создал т. н. Демидовскую флотилию для плаваний по Средиземному и Чёрному морям. Чл. Камер-коллегии (с 1800). Крупный благотворитель и меценат. В 1807 пожертвовал здание для Гатчинского сельского воспитат. дома, в ходе Отеч. войны 1812 собрал на свои деньги Демидовский полк, стал его шефом и участвовал в боевых действиях, в т. ч. в Бородинском сражении. В 1813 подарил Моск. ун-ту ценную коллекцию (св. 3 тыс. единиц) из редких минералов, раковин, чучел животных и др., за что в том же году избран поч. членом ун-та. В 1819 внёс 100 тыс. руб. в К-т для оказания помощи инвалидам, в 1821 – 50 тыс. руб. в К-т для оказания помощи пострадавшим от наводнения жителям С.-Петербурга. В 1825 пожертвовал свой дом в Москве для устройства Дома трудолюбия и 100 тыс. руб. на его перестройку. Активно участвовал в колонизации Юга России, купив в 1822 св. 19,6 тыс. га земли в Тираспольском и Херсонском уездах. В 1820-е гг. приобрёл виллы Лимони и Сан-Донато в Вел. герцогстве Тосканском. Во Флоренции создал картинную галерею (коллекционировал рус. и зап.-европ. живопись), Дом для призрения престарелых и сирот (в его честь была названа одна из близлежащих площадей). Его сыновья: Павел Николаевич [6(17).8.1798–6.4.1840], егермейстер (1834), поч. чл. Петерб. АН (1831), участник Отеч. войны 1812, губернатор Курской губ. (1831–34), в 1831 учредил Демидовскую премию, во время эпидемии холеры 1831 на его средства были построены 4 больницы, он учредил первую детскую больницу в С.-Петербурге, поч. чл. Моск. ун-та (1831); Анатолий Николаевич [12(24).3.1813–28.4.1870], д. стат. сов., поч. чл. Петерб. АН (1841), до 1836 служил в рос. представительствах МИД за границей. Широко занимался благотворительностью, основал Дом призрения трудящихся в С.-Петербурге (1830), в 1837 организовал на свои средства науч. экспедицию в Юж. Россию и Крым, участвовал в ней, финансировал издание трудов экспедиции. В его честь назван минерал демидовит, найденный на «дачах» Нижнетагильского завода. В управлении заводами участвовал с кон. 1830-х гг. в связи с ухудшением здоровья брата Павла. Создал в Париже Высший технич. совет для управления заводами и провёл реформу самой системы управления ими, ещё более отдалившую владельцев от заводов. Грамотой вел. герцога Леопольда II от 23.2.1837 А. Н. Демидов возведён в графское, а 11.10.1840 – в княжеское достоинство Вел. герцогства Тосканского с фамилией Сан-Донато и правом передавать титул старшему в роде. В 1840–45 состоял в браке с племянницей имп. Наполеона I – Матильдой Летицией Вильгельминой де Монфор. Выделял значит. средства на реставрацию памятников старины в Италии, субсидировал работы по завершению фасада базилики Санта-Кроче. На о. Эльба на вилле, где в изгнании жил имп. Наполеон I, создал мемориальный музей франц. императора. Поч. чл. Моск. ун-та (1855). Заказал скульптору Л. Бартолини памятник отцу (установлен во Флоренции после смерти А. Н. Демидова). Сын П. Н. Демидова – Павел Павлович (21.10.1839–26.1.1885), д. стат. сов. (1879), в должности егермейстера (1873). Грамотой итал. короля Виктора Эммануила II от 17.2.1872 утверждён в княжеском достоинстве Итал. королевства, указом имп. Александра II от 2(14).6.1872 ему было разрешено принять этот титул и использовать в России. В мае 1862 стал полным владельцем 12 заводов (включая основанные в 1850-х гг. Авроринский, Павловский и Антоновский) и св. 716,7 тыс. га земли, приняв на себя ряд финансовых обязательств перед матерью и дядей, в т. ч. выплату расходов по попечительству в России (ок. 30 тыс. руб. в год). Киевский городской голова (1870–74). Коллекционировал западно-европейскую живопись. В 1875 в Нижней Салде основал первую на Урале фабрику бессемерования стали, при своих заводах основал ряд учебных и благотворительных заведений. Занялся разработкой каменного угля на Сев. Урале, приобретя для этих целей в 1884 Галашкинскую Дачу и округ Лунёвских заводов (общая площадь св. 890 тыс. га). Во Флоренции организовал школы, приюты и дешёвые столовые для рабочих. В русско-турецкую войну 1877–1878 чрезвычайный уполномоченный Об-ва Красного Креста. Жертвовал на восстановление памятников архитектуры, в т. ч. на работы в соборе Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции. В 1876–1885 пожертвовал ок. 1,2 млн. руб. на пенсии, стипендии и др. пособия, выдававшиеся в России. Один из учредителей «Священной дружины». В 1883 продал с аукциона виллу Сан-Донато вместе с её богатейшими коллекциями. В том же году назначен членом Комиссии для пересмотра законов о евреях, выступал за ликвидацию черты оседлости, автор брошюры «Еврейский вопрос в России» (1883), издавал газ. «Россия». Собрал библиотеку (ок. 7 тыс. томов). Поч. гражданин Флоренции, владелец имения Пратолино, ранее принадлежавшего роду Медичи. Из его детей наиболее известны: Елим (Элим) Павлович (6.8.1868–28.3.1943), д. стат. сов. (1914), Высочайшим повелением от 4(16).12.1891 ему было разрешено пользоваться титулом кн. Сан-Донато только в пределах Итал. королевства; совладелец Нижнетагильского горного округа, в 1913 построил самую крупную в Егоршино шахту «София», одновременно создал проект и начал строительство электростанции (будущая Егоршинская ГРЭС), финансировал проектирование и строительство ж. д. Нижний Тагил – Алапаевск (1912), чрезвычайный посланник и полномочный мин. в Греции (1912–1917), после Окт. революции 1917 проживал в Афинах; Аврора Павловна [3(15).11.1873–28.6.1904], состояла в первом браке (1892–96) за сербским принцем Арсеном Карагеоргиевичем (1859–1938), их сын Павел (1893–1976) – принц-регент Югославии (1934–1941).
Из младшей ветви рода, потомков Никиты Никитича Демидова, наиболее известен его сын Евдоким Никитич [29.7(9.8).1713–1(12).2.1782], ещё при жизни отца участвовал в управлении Дугненским заводом. При разделе отцовского имущества получил Брынскую часть, поменял её на принадлежавшую брату А. Н. Демидову Людиновскую часть, включавшую Людиновский завод на р. Ломпадь в Брянском у. и Дугненский завод, унаследовал также 1749 крепостных душ мужского пола. Ликвидировал передел чугуна на Дугненском заводе, полностью переведя его на Людиновский завод. Основные усилия сконцентрировал на создании уральской группы предприятий: в 1760 купил Верхний и Нижний Авзянопетровские заводы, построил Кагинский передельный завод на р. Кага (пущен в 1769) и Кухтурский доменный завод на р. Кухтур (домны были построены к 1773; плавка не начата). Все 4 завода были сожжены во время Пугачёва восстания 1773–75; нанесённый ущерб, по оценке владельца, превысил 230 тыс. руб. Восстановил и пустил Кагинский (1775), Нижний (1776) и Верхний (1778) Авзянопетровские заводы. Кухтурский завод восстановлен не был, вместо него в 1777 был запущен Верхнеузянский на р. Верхний Узян. Его брат – Никита Никитич [1728–20.12.1804(1.1.1805)], построил Асят-Уфимский чугуноплавильный завод, его переписка с управляющими заводами (опубл. в 1861) является ценным историч. источником. Их внучатый племянник – Николай Иванович [19(30).8.1771–4(16).7.1833], ген. от инф. (1828), шеф Петровского мушкетёрного (с 1811 пехотного) полка (1803–1814), отличился в ходе рус.-швед. войны 1808–09, сумев возвратить захваченный шведами г. Ваза (награждён орденом Св. Георгия 3-й степени), нач. 21-й пех. (1809–17) и 1-й гренадерской (1817–24) дивизий. Ген.-адъютант (1825), сенатор (1826). Член К-та для составления воинского устава (с 1826), гл. директор Пажеского корпуса, кадетских корпусов и Дворянского полка, член К-та о военно-учебных заведениях (1826–31) и Совета о воен. училищах (с 1830 Совет о военно-учебных заведениях) (1826–33), в 1828–30 командовал войсками, остававшимися в С.-Петербурге во время рус.-тур. войны 1828–29.
Род Д. внесён в 1-ю, 2-ю и 3-ю части дворянских родословных книг Волынской, Калужской, Киевской, Курской, Моск., Нижегородской, Орловской, С.-Петерб., Тульской, Ярославской губерний, род светлейших князей Лопухиных-Демидовых – в 5-ю часть дворянской родословной книги Киевской губернии.
Иллюстрации:
Герб рода дворян Демидовых.
Архив БРЭ.
Герб рода светлейших князей Лопухиных-Демидовых.
Архив БРЭ.
Н. А. Демидов. Портрет работы Ф. С. Рокотова. 1760-е гг. Пермская художественная галерея.
Архив БРЭ.
П. Н. Демидов. Портрет работы неизвестного художника. 1-я пол. 19 в. Нижнетагильский музей-заповедник.
Архив БРЭ.
Н. Н. Демидов. Портрет работы К. Морелли. 1840. Нижнетагильский музей-заповедник.
Архив БРЭ.
П. П. Демидов.
Архив БРЭ.
«А. Н. Демидов на коне». Портрет работы К. П. Брюллова. 1830-е гг. Галерея современного искусства (Палаццо Питти, Флоренция).
Архив БРЭ.
Герб рода Демидовых, князей Сан-Донато. Девиз: «Acta non Verba» («Дела – не слова»).
Архив БРЭ.
Авторы статьи: И. Н. Юркин (17 – 1-я пол. 19 вв.); А. П. Пятнов (1-я пол. 19–20 вв.).