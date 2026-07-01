ДЕМИДОВ ПРОКОФИЙ АКИНФИЕВИЧ

Известный российский предприниматель и меценат, совладелец уральских металлургических заводов.

Семья. Образование

Прокофий Демидов родился 8 июля 1710 года. Отец – знаменитый горнозаводчик Акинфий Никитич Демидов. Первая жена - Матрена Антиповна Пастухова. Скончалась в 1764 году. Дети от первого брака: Акакий (1740-1811), Лев (1745-1801), Анна(1751-1828), Аммос (1753-1806), Степан (1759-1760). Второй раз Демидов женился в возрасте 74 лет на Татьяне Васильевне Семеновой (ей в это время было 38 лет). Дети от второго брака: Наталья, Матрена, Анастасия (1768-1802).

Прокофий Акинфиевич учился в Гамбурге. В 1750-е годы получил в наследство часть заводов на Урале и в Нижегородском уезде, в 1770-е годы продал их.

Благотворитель

За активную благотворительную деятельность Демидов получил титул действительного статского советника. Более 100 тыс. рублей пожертвовал меценат Московскому университету. В благодарность за щедрость ему посвятили одну из памятных досок в актовом зале университета. Демидов вложил более 1 млн. рублей в строительство Воспитательного дома в Москве. В нем предполагалось разместить целый штат медицинских работников. Можно сказать, что там зарождалась российская педиатрия. В 1772 году благотворитель основал Демидовское коммерческое училище.

Ученый

В 1758 году Демидовым был заложен собственный ботанический сад в Москве. Там росли плодовые деревья, многочисленные кустарники и травянистые растения. Были построены специальные оранжереи для выращивания экзотических южных растений. Кроме того, Прокофий Акинфиевич выписал из Голландии и Англии некоторых редких животных и птиц, для которых в саду также были оборудованы места жительства - птичник, пруд и т.д. Сад получил название Нескучного. В 1780 году он был изучен и описан академиком П.С. Палласом. По итогам изучения был составлен каталог растений, который насчитывал более 2000 видов.

Демидов увлекался научными исследованиями в ботанике, собирал гербарии, а в 1765 году написал трактат “Об уходе за пчелами”, опубликованный в “Русском архиве”.

Чудак

Демидов был известен своими чудачествами. Например, однажды он выкупил в Петербурге всю пеньку, желая проучить англичан, заставивших его во время пребывания в их стране уплатить слишком высокую цену за нужные ему товары.

Прокофий Акинфиевич Демидов умер 1 ноября 1786 года в Москве, похоронен на кладбище Донского монастыря .