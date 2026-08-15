ДЕМИДОВ НИКИТА ДЕМИДОВИЧ

ДЕМИДОВ НИКИТА ДЕМИДОВИЧ - один из круп­ней­ших российских пред­при­ни­ма­те­лей, круп­ный ду­ше- и зем­ле­вла­де­лец, ко­мис­сар с 1709 года. Ро­до­на­чаль­ник Де­ми­до­вых .

В середине 1670-х годов вме­сте с от­цом Д.К. Ан­тю­фее­вым Демидов упо­мя­нут в чис­ле стволь­ных за­вар­щи­ков туль­ской Ору­жей­ной сло­бо­ды. По пре­да­нию, пе­ре­лом­ную роль в судь­бе Демидова сыг­ра­ла его встре­ча в Ту­ле с ца­рём Пет­ром I , раз­ре­шив­шим Демидову по­стро­ить до­мен­ный и пе­ре­дель­ный за­вод близ Ту­лы (смотрите Де­ми­до­вых Туль­ский за­вод ). В 1707 году Демидов совместно с сы­ном Гри­го­ри­ем по­стро­ил так­же Дуг­нен­ский (Верх­ний) за­вод на реке Дуг­на в Алек­син­ском уезде (ны­не Фер­зи­ков­ский район Ка­луж­ской области), а в 1718 году при­об­рёл зем­лю в Туль­ском уезде, ис­поль­зо­ван­ную под строи­тель­ст­во Вер­хо­ту­лиц­ко­го до­мен­но­го и пе­ре­дель­но­го за­во­да (пу­щен около 1719).

Демидов сыг­рал вы­даю­щую­ся роль в промышленном ос­вое­нии Ура­ла, где хо­зяй­ст­во­вал с сы­ном Акин­фи­ем. В 1702 году по­лу­чил от го­су­дар­ст­ва дей­ст­вую­щий Не­вьян­ский (Вер­хо­тур­ский) до­мен­ный и пе­ре­дель­ный за­вод. За­тем по­стро­ил на Ура­ле собственные за­во­ды: Шу­ра­лин­ский пе­ре­дель­ный (1716), Бын­гов­ский пе­ре­дель­ный (1718), Верх­не­та­гиль­ский до­мен­ный (1720), Вый­ский до­мен­ный, пе­ре­дель­ный и ме­де­пла­виль­ный (1722), Ниж­не­лай­ский пе­ре­дель­ный (1722) и Ниж­не­та­гиль­ский до­мен­ный, пе­ре­дель­ный и ме­де­пла­виль­ный (пу­щен в 1725 году, уже по­сле смер­ти Демидова, его сы­ном А.Н. Де­ми­до­вым ).

Вёл раз­вед­ку руд цвет­ных ме­тал­лов, не позд­нее 1715 году осу­ще­ст­вил опыт­ные плав­ки ме­ди, в 1722 году на Вый­ском за­во­де по­лу­чил промыш­ленную медь. Совместно с сы­ном Акин­фи­ем ор­га­ни­зо­вал по­иск руд на Ал­тае и их опыт­ные плав­ки на ураль­ских за­во­дах. Тес­но со­труд­ни­чал с го­су­дар­ст­вом, вы­сту­пав­шим за­каз­чи­ком про­дук­ции его за­во­дов. Поль­зу­ясь при­ви­ле­ги­ей, ску­пал кре­сть­ян и зем­ли за­дол­го до раз­ре­ше­ния «ку­пец­ким лю­дям» (1721) при­об­ре­тать де­рев­ни к за­во­дам; пер­вые зе­мель­ные при­об­ре­те­ния поя­ви­лись в 1700-1702 годах в Кра­пи­вен­ском уез­де. Ор­га­ни­зо­вы­вал пе­ре­се­ле­ние на ураль­ские за­во­ды ква­ли­фи­цированных кад­ров из Ту­лы, кре­сть­ян ку­п­лен­ной в 1720 году ни­же­го­род­ской вот­чи­ны и др.

Поль­зо­вал­ся не­из­мен­ным по­кро­ви­тель­ст­вом Пет­ра I и пред­ста­ви­те­лей пра­вя­щей эли­ты, в ча­ст­но­сти князя А.Д. Мен­ши­ко­ва . Вёл борь­бу с кон­ку­рен­та­ми (например, с И.Т. Ба­та­шё­вым), а на Ура­ле - с ме­ст­ной ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей (до­бил­ся сме­ще­ния в 1704 году вер­хо­тур­ско­го вое­во­ды столь­ни­ка А.И. Ка­ли­ти­на). Всту­пил в ост­рый кон­фликт с В.Н. Та­ти­ще­вым, про­во­див­шим в со­ста­ве груп­пы, пос­лан­ной Берг-кол­ле­ги­ей в 1720 году на Урал, по­ли­ти­ку жё­ст­кой рег­ла­мен­та­ции ини­циа­ти­вы про­мыш­лен­ни­ков и от­стаи­вав­шим при­ори­тет ин­те­ре­сов го­су­дар­ст­ва; до­бил­ся его от­стра­не­ния от уп­рав­ле­ния. Ре­ше­ни­ем Выш­не­го су­да (февраль 1723 года), оп­рав­дав­ше­го Та­ти­ще­ва, на Демидова, ко­то­рый «дерз­нул его ве­ли­че­ст­во в не­пра­вом сво­ём де­ле сло­вес­ным про­ше­ни­ем ут­ру­ж­дать», был на­ло­жен штраф в 30 тысяч рублей, но по рас­по­ря­же­нию им­пе­ра­то­ра ис­пол­не­ние на­ка­за­ния от­ло­жи­ли.

Промышленное хо­зяй­ст­во Демидова со­стоя­ло из двух час­тей: боль­шей, ди­на­мич­но раз­ви­вав­шей­ся на Ура­ле, и мень­шей, туль­ской, ос­та­но­вив­шей­ся в раз­ви­тии из-за уве­ли­чи­вав­шей­ся це­ны на то­п­ли­во. Демидов умер на Туль­ском за­во­де (с 1704 года жил в разъ­ез­дах меж­ду Невь­ян­ском, Мо­ск­вой и Ту­лой), похоронен на клад­би­ще при­ход­ской Ни­ко­ло-За­рец­кой церкви в Ту­ле.

Иллюстрация:

Н.Д. Де­ми­дов. Порт­рет ра­бо­ты не­из­вест­но­го ху­дож­ни­ка. XVIII век. Ниж­не­та­гиль­ский му­зей-за­по­вед­ник.

Архив БРЭ.