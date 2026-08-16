Демичев, Пётр Нилович (21.12.1917 [03.01.1918], пос. Песочная (ныне г. Киров, Калужской обл.)

Де`мичев, Пётр Нилович (21.12.1917 [03.01.1918], пос. Песочная (ныне г. Киров, Калужской обл.) — 10.08.2010, г. Москва) — советский государственный и партийный деятель, министр культуры СССР в 1974—1986. С 1934 учился в машиностроительном техникуме в Людинове Орловской обл., затем по­ступил в военное училище. С 1937 по 1944 служил в Красной армии. В 1944 окончил Московский химико-технологический институт им. Д. И. Менделеева. В 1944—1945 занимался научно-педагогической деятельностью в этом институте. С 1945 на партийной работе: зав. отделом, секретарь Советского райкома ВКП(б) (см. Коммунистическая партия Советского Союза) г. Москвы, в аппарате Московского горкома и ЦК КПСС. Был помощником Первого секретаря ЦК Коммунистической партии Советского Союза Н. С. Хрущева. В 1953 заочно окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. В 1956—1958 — секретарь Московского обкома КПСС. В июле 1958 — марте 1959 — управляющий делами Совета Министров СССР. В 1959 — 1960 — первый секретарь Москов­ского обкома КПСС. В 1960 — 1962 — первый секретарь Московского горкома КПСС. С октября 1961 по декабрь 1974 — секретарь ЦК КПСС. С декабря 1963 курировал химическую отрасль. Участвовал в подготовке смещения Н. С. Хрущева с постов в октябре 1964. Курировал в ЦК КПСС вопросы идеологии, науки и культуры. После смерти Е. А. Фурцевой Д. — министр культуры СССР с 14 ноября 1974 по 18 июня 1986. Придерживался ортодоксальных марксистско-ленинских принципов в руководстве культурой. С июня 1986 по октябрь 1988 — первый заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР. В феврале 1988 по поручению Политбюро направлялся в Нагорный Карабах для устранения возникшего там межнационального конфликта. С октября 1988 вышел на пенсию. Депутат Верховного Совета СССР 5—11 созывов. Лит.: Яковлев А. Н. Омут памяти. М., 2001; Зенькович Н. А. Самые закрытые люди. От Ленина до Горбачева: Энциклопедия биографий. М., 2002. К. Ю. Смирнова.