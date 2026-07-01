ДЕМЕТРИЙ ИЗ АЛОПЕКИ
ДЕМЕ́ТРИЙ ИЗ АЛОПЕ́КИ (Δημήτριος ̓Aλωπεϰηθεν) - древнегреческий скульптор IV века до нашей эры.
Алопека - аттический дем Антиохийской филы, к которому принадлежал и Сократ. Время деятельности Деметрии из Алопеки устанавливается по написанию букв в его сигнатурах, сохранившихся на базах статуй: около 400-360 годах до н. э. В античных источниках упоминается 8 произведений Деметрия из Алопеки, в основном посвящений на афинском Акрополе; все - портреты из бронзы, за исключением Афины Миктики («гудящая» - потому что «змеи на её Горгоне звучат в ответ на звуки кифары», по свидетельству Плиния Старшего). Плиний упоминает ещё 2 статуи Демитрия из Алопеки: всадника Симона (вероятно, бронзовая конная статуя) и жрицы Лисимахи (известна по римским копиям в мраморе). Лукиан (в сочинении «Любитель лжи») описывает статую полководца Пелиха, изображённого с почти карикатурным сходством (толстобрюхий, плешивый и т. п.). По мнению Квинтилиана, Деметрий из Алопеки «чересчур увлекался правдивостью и стремился более к сходству, чем к красоте».