ДЕМЕТРИЙ ИЗ АЛОПЕКИ

ДЕМЕ́ТРИЙ ИЗ АЛОПЕ́КИ (Δημήτριος ̓Aλωπεϰηθεν) - древнегреческий скульп­тор IV века до нашей эры.

Ало­пе­ка - ат­ти­че­ский дем Ан­ти­охий­ской фи­лы, к ко­то­ро­му при­над­ле­жал и Со­крат. Вре­мя дея­тель­но­сти Деметрии из Алопеки ус­та­нав­ли­ва­ет­ся по на­пи­са­нию букв в его сиг­на­ту­рах, со­хра­нив­ших­ся на ба­зах ста­туй: около 400-360 годах до н. э. В ан­тич­ных ис­точ­ни­ках упо­ми­на­ет­ся 8 про­из­ве­де­ний Деметрия из Алопеки, в основном по­свя­ще­ний на афин­ском Ак­ро­по­ле; все - порт­ре­ты из брон­зы, за ис­клю­че­ни­ем Афи­ны Мик­ти­ки («гу­дя­щая» - по­то­му что «змеи на её Гор­го­не зву­чат в от­вет на зву­ки ки­фа­ры», по сви­де­тель­ст­ву Пли­ния Стар­ше­го ). Пли­ний упо­ми­на­ет ещё 2 ста­туи Демитрия из Алопеки: всад­ни­ка Си­мо­на (ве­ро­ят­но, брон­зо­вая кон­ная ста­туя) и жри­цы Ли­си­ма­хи (из­вест­на по римским ко­пи­ям в мра­мо­ре). Лу­ки­ан (в сочинении «Лю­би­тель лжи») опи­сы­ва­ет ста­тую пол­ко­вод­ца Пе­ли­ха, изо­бра­жён­но­го с поч­ти ка­ри­ка­тур­ным сход­ст­вом (тол­сто­брю­хий, пле­ши­вый и т. п.). По мне­нию Квин­ти­лиа­на , Деметрий из Алопеки «че­рес­чур ув­ле­кал­ся прав­ди­во­стью и стре­мил­ся бо­лее к сход­ст­ву, чем к кра­со­те».