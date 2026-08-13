ДЕМЕТРИЙ I СОТЕР (др.-греч. Δημήτριος Σωτήρ)

Царь державы Селевкидов со 162 по 150 гг. до н.э., старший сын Селевка IV и его супруги царицы Лаодики.

В 178 г. он был отправлен в Рим в качестве заложника вместо своего дяди Антиоха IV. После смерти последнего в 164 г. Деметрий как претендент на престол по старшей ветви Селевкидов выступил в римском Сенате с просьбой вернуться в Сирию. Однако Сенат, предпочитая видеть на троне малолетнего (ему было ок. 9 лет) Антиоха V, сына Антиоха IV, отказал Деметрию. Последний не отказался от своих намерений и в 162 г. при поддержке верных друзей и историка Полибия тайно бежал из Рима в Сирию. Высадившись в Триполисе, он был радостно встречен народом, а Антиох V и его не пользовавшийся особой популярностью регент Лисий были тотчас же убиты.

Приняв бразды правления в свои руки, Деметрий I, однако, столкнулся с неподчинением со стороны сатрапа Мидии Тимарха, который при поддержке Римской Республики провозгласил себя царем. Ок. 160 г. Деметрию удалось подавить этот мятеж, и он был радостно встречен вавилонянами, преподнесшими ему титул Сотера (Спасителя). Разгром Тимарха повлек за собой (на фоне откровенно холодных отношений с Римом) осложнения с рядом государств: так, Деметрий вызвал враждебность со стороны царя Армении Артаксия, поддерживавшего мятежника, а также испортил прежде союзнические отношения с Ариаратом V, царем Каппадокии, поддержав его соперник Ороферна.

Помимо этих трудностей, Деметрию пришлось столкнуться с проблемами в Иудее, унаследованными от своих предшественников – Антиохов IV и V. Он дважды направлял свои армии с целью подавления восстание, однако так и не смог добиться успеха. Тем временем Гераклеид, брат погибшего Тимарха и в прошлом влиятельный селевкидский вельможа, под покровительством Рима объявил некоего молодого человека Александром – сыном Антиоха IV. Таким образом, для Деметрия возникла новая серьезная угроза в виде «законного» претендента на трон, который к тому времени вдобавок заручился поддержкой Птолемея VI. На тот момент Деметрий уже утратил былую популярность и расположение населения, заслужив репутацию мрачного, замкнутого и бездеятельного человека. Тем не менее, он выступил против Александра, но потерпел поражение и погиб в сражении с оружием в руках, как и подобало царю.

Иллюстрация :

Серебрянная тетрадрахма Деметрия I.