ДЕМЕНТЬЕВ Илья Олегович

Окончил Калининградский государственный университет по специальности «История» в 1997 году. Степень кандидата исторических наук присвоена в 2004 году за работу по теме "Политическая теория А. де Токвиля и французский либерализм первой половины XIX века" (Калининградский госуниверситет); ученое звание доцента присуждено в 2008 г.

Работает доцентом кафедры истории Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (ранее Калининградский государственный университет), директор Центра военно-мемориальных исследований БФУ им. И. Канта

Сфера научных интересов : историография и методология истории, история французской общественно-политической мысли, история Восточной Пруссии;

Сочинения : Количество научных и научно-методических публикаций – 50

Калининград в зеркале ориентализма: ментальные границы и перспективы их преодоления // Granice i ich pokonywanie na obszarze niemecko-polsko-rosyjskim / red. Ju. Kostyašov, O. Kurilo, P. Zariczny. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012;

Кто из героев русской литературы прочитал Алексиса де Токвиля? // Слово.Ру : Балтийский акцент. 2011. №1–2;

"Способность к бунту": Филипп Соллерс как марксист // Вестник РГУ им. И. Канта. 2010. Вып. 12;

Изменяющаяся власть классического разума: Фуко, библиотеки // Классический разум и вызовы современной цивилизации. Х Кантовские чтения. Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2010. Ч. 2;

Тевтонский орден во французской историографии // Вестник РГУ им. И. Канта. 2009. Вып. 12.