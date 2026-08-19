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ДЕМЕЛТ
ДЕМЕЛТ (Dehmelt) Ханс Джордж - американский физик.
Окончил Гёттингенский униерситет (1950). С 1952 году в США, в университете Севятой Каролины. С 1955 года в университете Вашингтона в Сиэтле (профессор с 1961). Основные научные труды по атомной и ядерной физике, резонансным явлениям, спектроскопии. Впервые наблюдал ядерный квадрупольный резонанс (совместно с немецким физиком Г. Крюгером, 1949). Развил метод удержания заряженных частиц в электромагнитных ловушках с целью изучения их характеристик. Нобелевская премия (1989, совместно с В. Паулем)
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