ДЕЛОС

ДЕ́ЛОС (греч. Δῆλος), Ди­лос (в современном про­из­но­ше­нии) - Небольшой остров в Эгейском море, в центре принадлежащего Греции архипелага Киклады.

Пред­став­ля­ет со­бой гра­нит­ную ска­лу, про­тя­нув­шую­ся с се­ве­ра на юг на 5 км., ши­ри­ной 1,3 км. об­щей пл. 3,5 км2, с го­рой Кинф (113 метров над уров­нем мо­ря). От Кин­фа на се­вер про­сти­ра­ет­ся не­боль­шая до­ли­на с прак­ти­че­ски вы­со­хшим рус­лом реки Ино­пос и не­боль­шим (так­же вы­со­хшим) Свя­щен­ным озером. В конце 3-го тысысячелетия до н. э. на вер­ши­не Кин­фа воз­ник­ло по­се­ле­ние древ­ней кик­лад­ской куль­ту­ры, за­тем в до­ли­не поя­ви­лось по­се­ле­ние и бо­лее позд­ней, ми­кен­ской куль­ту­ры (2-я половина 2-го тысячелетия до н. э.). У ме­ст­но­го на­се­ле­ния сло­жил­ся культ жен­ско­го бо­же­ст­ва пло­до­ро­дия (бо­ги­ни, ко­то­рую позд­нее ото­жде­ст­ви­ли с Ар­те­ми­дой). Цен­тром куль­та ста­ло не­боль­шое свя­ти­ли­ще на вер­ши­не Кин­фа, за­тем (около 700 до н. э.) был по­стро­ен и бо­лее об­щир­ный храм.

Около 1000 до н. э. на ост­ров про­ни­ка­ют гре­ки-ио­ний­цы, а вме­сте с ни­ми и но­вый культ - Апол­ло­на, ко­то­рый ско­ро за­нял пер­вен­ст­вую­щее по­ло­же­ние. В честь Апол­ло­на совер­ша­лись еже­год­ные празд­не­ст­ва со спор­тив­ны­ми и му­зы­каль­но-­по­этическими со­стя­за­ния­ми. В северо-западной час­ти ост­ро­ва со­ору­жа­ют­ся но­вые хра­мы, об­ра­зую­щие свя­ти­ли­ще Апол­ло­на. То­гда же скла­ды­ва­ет­ся миф о том, что имен­но на Делосе воз­люб­лен­ная Зев­са Ле­то (Ла­то­на) ро­ди­ла близ­не­цов Апол­ло­на и Ар­те­ми­ду. Во­круг по­чи­та­ния Апол­ло­на Де­лос­ско­го скла­ды­ва­ет­ся ре­лигиозно-по­ли­тическое объ­е­ди­не­ние греческих об­щин (Де­лос­ская ам­фик­тио­ния). В VI веке до н. э. уси­ли­ва­ет­ся влия­ние Афин, а в 478/477 до н. э. афи­ня­не сде­ла­ли Делос цен­тром соз­дан­но­го ими Де­лос­ско­го сою­за . С уп­разд­не­ни­ем это­го сою­за (по­сле по­ра­же­ния Афин в Пе­ло­пон­нес­ской вой­не в 404 до н. э .) ост­ров по­лу­чил не­за­ви­си­мость, за­тем (с 378 до н. э.) вхо­дил во 2-й Афин­ский морорской со­юз, около 315 до н. э. вновь об­рёл от­но­си­тель­ную не­за­ви­си­мость и, поль­зу­ясь по­кро­ви­тель­ст­вом то египетских Пто­ле­ме­ев , то ма­кедонских ца­рей, дос­тиг про­цве­та­ния как важ­ный тор­го­вый центр. По­сле раз­гро­ма Ри­мом Ма­ке­до­нии был пре­вра­щён рим­ля­на­ми в сво­бод­ный порт (около 165 до н. э.), став­ший круп­ней­шим ком­мерческим цен­тром в Восточном Сре­ди­зем­но­мо­рье. В 88 до н. э. под­верг­ся раз­гро­му вой­ска­ми пон­тий­ско­го ца­ря Мит­рида­та VI Ев­па­то­ра, а в 69 до н. э. – дру­же­ст­вен­ны­ми Мит­ри­да­ту пи­ра­та­ми. По­сле это­го ост­ров прак­ти­че­ски обез­лю­дел.

С 1873 года Делос стал объ­ек­том ин­тен­сив­ных рас­ко­пок и ис­сле­до­ва­ний, ко­то­рые ве­дёт французская ар­хео­ло­ги­че­ская экс­пе­ди­ция.

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во Делоса от­ра­жа­ют кос­мо­по­ли­тич. ха­рак­тер его куль­ту­ры. Как ме­сто ро­ж­де­ния Апол­ло­на и Ар­те­ми­ды, Делос сла­вил­ся свя­ти­ли­щем этих бо­гов и их ма­те­ри Ла­то­ны, ко­то­рое со­хра­ни­лось в руи­нах. Три хра­ма Апол­ло­на: ар­ха­ич. «Ту­фо­вый дом» (VI веке до н. э.); храм афи­нян (ок. 425–420 годах до н. э.), так­же из­вест­ный как «Храм се­ми» по се­ми ста­ту­ям в цел­ле; боль­шой до­рический пе­рип­тер (един­ст­вен­ный на Делосе, III - IV века до н. э.) - не­тра­ди­ци­он­но ори­ен­ти­ро­ва­ны на за­пад. На­про­тив них рас­по­ло­жен уча­сток Ар­те­ми­ды; с ми­кен­ских вре­мён здесь су­ще­ст­во­вал ал­тарь бо­ги­ни, в VII веке до н. э. на его мес­те был по­стро­ен пер­вый храм, во II веке до н. э. – но­вый. Храм Ла­то­ны да­ти­ру­ет­ся серединой VI века до н. э. С юга на се­вер свя­ти­ли­ще пе­ре­се­ка­ет до­ро­га про­цес­сий: она на­чи­на­ет­ся от Свя­щен­ной га­ва­ни, ме­ж­ду пор­ти­ком Фи­лип­па V Ма­ке­дон­ско­го (около 210 годах до н. э.) и Юж­ной сто­ей (середина III века. до н. э.), про­хо­дит сквозь Южной про­пи­леи, сре­ди хра­мов и по­свя­титтелских ста­туй, ме­ж­ду свя­щен­ны­ми уча­ст­ка­ми Апол­ло­на и Ар­те­ми­ды и че­рез Се­вер­ный пор­тик ве­дёт за пре­де­лы свя­ти­ли­ща, вдоль Льви­ной тер­ра­сы (конец VII века до н. э.) к Свя­щен­но­му озе­ру. В мес­тах ос­та­но­вок на пу­ти про­цес­сии от­кры­ва­лись глав­ные ар­хитектурные со­ору­же­ния свя­ти­ли­ща. Ис­кус­но оформ­ле­ны и его гра­ни­цы: свя­щен­ный уча­сток Ар­те­ми­ды был час­тич­но ок­ру­жён пор­ти­ком в фор­ме бу­к­вы L; с се­ве­ра и вос­то­ка свя­ти­ли­ще Апол­ло­на ог­ра­ни­че­но стоя­ми, даю­щи­ми дос­туп к хра­му [стоя Ан­ти­го­на Го­на­та (так называемый Пор­тик ро­гов, на­зван­ный по мо­ти­ву ро­гов, ук­ра­шав­ших ка­ж­дый вто­рой триг­лиф до­рическая фри­за), середина III века до н. э., и так называемый Пор­тик бы­ков (с кон­со­ля­ми в ви­де бычь­их про­том), конец IV века до н. э.]. Со­кро­вищ­ни­цы пе­ред хра­мом Апол­ло­на рас­став­ле­ны вее­ром.

На Делосе так­же около 20 свя­ти­лищ не­гре­че­ских бо­гов, боль­шин­ст­во из ко­то­рых воз­ник­ло во II - I веках до н. э. Луч­ше все­го со­хра­нил­ся храм егип. бо­ги­ни Иси­ды (так называемый храм в ан­тах), по­стро­ен­ный афи­ня­на­ми около 130 году до н. э. Из па­мят­ни­ков гражданской ар­хи­тек­ту­ры осо­бен­но при­ме­ча­тель­ны Ги­по­стиль­ный зал («Ба­зи­ли­ка», III веке до н. э.), те­атр вме­сти­мо­стью свыше 5 тысяч человек (III век до н. э.), По­дво­рье по­сей­до­ниа­стов (ос­но­ва­но до 152 года до н. э.) - ко­ло­ния сирийских куп­цов, Аго­ра ита­лий­цев (II - I века до н. э.) – боль­шое от­кры­тое про­стран­ст­во, ок­ру­жён­ное 2-этаж­ной сто­ей. К югу от Свя­щен­ной га­ва­ни рас­по­ла­га­лись городские квар­та­лы с хао­тичной за­строй­кой. Рас­ко­па­ны до­ма II - I веков до н. э., ко­то­рые бы­ли, ве­ро­ят­но, 2- и 3-этаж­ны­ми с пе­ри­стиль­ны­ми дво­ра­ми, ок­ру­жён­ны­ми жи­лы­ми ком­на­та­ми; под центральном дво­ром по­ме­ща­лась цис­тер­на для сбо­ра до­ж­де­вой во­ды. Свои­ми мо­заи­ка­ми и жи­во­пи­сью зна­ме­ни­ты Дом Дио­ни­са, Дом тре­зуб­ца, Дом дель­фи­нов, Дом на хол­ме, Дом ма­сок (ве­ро­ят­но, гос­ти­ни­ца) и другие.

Иллюстрации:

Делос. Го­ло­ва муж­ской ста­туи из па­ле­ст­ры. Брон­за. 1 в. до н. э. На­цио­наль­ный му­зей (Афи­ны);

Архив БРЭ.

Де­лос. Льви­ная тер­ра­са. Кон. 7 в. до н. э.

Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)