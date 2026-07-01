ДЕЛОС
ДЕ́ЛОС (греч. Δῆλος), Дилос (в современном произношении) - Небольшой остров в Эгейском море, в центре принадлежащего Греции архипелага Киклады.
Представляет собой гранитную скалу, протянувшуюся с севера на юг на 5 км., шириной 1,3 км. общей пл. 3,5 км2, с горой Кинф (113 метров над уровнем моря). От Кинфа на север простирается небольшая долина с практически высохшим руслом реки Инопос и небольшим (также высохшим) Священным озером. В конце 3-го тысысячелетия до н. э. на вершине Кинфа возникло поселение древней кикладской культуры, затем в долине появилось поселение и более поздней, микенской культуры (2-я половина 2-го тысячелетия до н. э.). У местного населения сложился культ женского божества плодородия (богини, которую позднее отождествили с Артемидой). Центром культа стало небольшое святилище на вершине Кинфа, затем (около 700 до н. э.) был построен и более общирный храм.
Около 1000 до н. э. на остров проникают греки-ионийцы, а вместе с ними и новый культ - Аполлона, который скоро занял первенствующее положение. В честь Аполлона совершались ежегодные празднества со спортивными и музыкально-поэтическими состязаниями. В северо-западной части острова сооружаются новые храмы, образующие святилище Аполлона. Тогда же складывается миф о том, что именно на Делосе возлюбленная Зевса Лето (Латона) родила близнецов Аполлона и Артемиду. Вокруг почитания Аполлона Делосского складывается религиозно-политическое объединение греческих общин (Делосская амфиктиония). В VI веке до н. э. усиливается влияние Афин, а в 478/477 до н. э. афиняне сделали Делос центром созданного ими Делосского союза. С упразднением этого союза (после поражения Афин в Пелопоннесской войне в 404 до н. э.) остров получил независимость, затем (с 378 до н. э.) входил во 2-й Афинский морорской союз, около 315 до н. э. вновь обрёл относительную независимость и, пользуясь покровительством то египетских Птолемеев, то македонских царей, достиг процветания как важный торговый центр. После разгрома Римом Македонии был превращён римлянами в свободный порт (около 165 до н. э.), ставший крупнейшим коммерческим центром в Восточном Средиземноморье. В 88 до н. э. подвергся разгрому войсками понтийского царя Митридата VI Евпатора, а в 69 до н. э. – дружественными Митридату пиратами. После этого остров практически обезлюдел.
С 1873 года Делос стал объектом интенсивных раскопок и исследований, которые ведёт французская археологическая экспедиция.
Архитектура и изобразительное искусство Делоса отражают космополитич. характер его культуры. Как место рождения Аполлона и Артемиды, Делос славился святилищем этих богов и их матери Латоны, которое сохранилось в руинах. Три храма Аполлона: архаич. «Туфовый дом» (VI веке до н. э.); храм афинян (ок. 425–420 годах до н. э.), также известный как «Храм семи» по семи статуям в целле; большой дорический периптер (единственный на Делосе, III - IV века до н. э.) - нетрадиционно ориентированы на запад. Напротив них расположен участок Артемиды; с микенских времён здесь существовал алтарь богини, в VII веке до н. э. на его месте был построен первый храм, во II веке до н. э. – новый. Храм Латоны датируется серединой VI века до н. э. С юга на север святилище пересекает дорога процессий: она начинается от Священной гавани, между портиком Филиппа V Македонского (около 210 годах до н. э.) и Южной стоей (середина III века. до н. э.), проходит сквозь Южной пропилеи, среди храмов и посвятиттелских статуй, между священными участками Аполлона и Артемиды и через Северный портик ведёт за пределы святилища, вдоль Львиной террасы (конец VII века до н. э.) к Священному озеру. В местах остановок на пути процессии открывались главные архитектурные сооружения святилища. Искусно оформлены и его границы: священный участок Артемиды был частично окружён портиком в форме буквы L; с севера и востока святилище Аполлона ограничено стоями, дающими доступ к храму [стоя Антигона Гоната (так называемый Портик рогов, названный по мотиву рогов, украшавших каждый второй триглиф дорическая фриза), середина III века до н. э., и так называемый Портик быков (с консолями в виде бычьих протом), конец IV века до н. э.]. Сокровищницы перед храмом Аполлона расставлены веером.
На Делосе также около 20 святилищ негреческих богов, большинство из которых возникло во II - I веках до н. э. Лучше всего сохранился храм егип. богини Исиды (так называемый храм в антах), построенный афинянами около 130 году до н. э. Из памятников гражданской архитектуры особенно примечательны Гипостильный зал («Базилика», III веке до н. э.), театр вместимостью свыше 5 тысяч человек (III век до н. э.), Подворье посейдониастов (основано до 152 года до н. э.) - колония сирийских купцов, Агора италийцев (II - I века до н. э.) – большое открытое пространство, окружённое 2-этажной стоей. К югу от Священной гавани располагались городские кварталы с хаотичной застройкой. Раскопаны дома II - I веков до н. э., которые были, вероятно, 2- и 3-этажными с перистильными дворами, окружёнными жилыми комнатами; под центральном двором помещалась цистерна для сбора дождевой воды. Своими мозаиками и живописью знамениты Дом Диониса, Дом трезубца, Дом дельфинов, Дом на холме, Дом масок (вероятно, гостиница) и другие.
Иллюстрации:
Делос. Голова мужской статуи из палестры. Бронза. 1 в. до н. э. Национальный музей (Афины);
Архив БРЭ.
Делос. Львиная терраса. Кон. 7 в. до н. э.
Архив БРЭ.