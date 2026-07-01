ДЕЛОР ЖАК
ДЕЛОР (Delors) ЖАК - Французский госсударственный и политический деятель.
Из семьи банковского служащего. Образование получил в Сорбонне. В 1945-1962 годах, 1973-1979 годах работал в Banque de France. В 1962 году возглавил социальный отдел государственной генеральной комиссии планирования. В 1969-1972 годах работал в аппарате правительства Ж. Шабан-Дельмаса. С 1974 года член Французской социалистической партии (СФИО). В 1979 году избран депутатом Европарламента. В 1981-1984 годах министр экономики и финансов. В 1985-1995 годах представитель Европейской комиссии, активно участвовал в подготовке Маастрихтского договора 1992 года. В 1995 году отказался от выдвижения своей кандидатуры на пост президента Франции. После этого отошёл от активной политической деятельности. Удостоен Междунарародной премии Карла (Великого), присуждаемой за вклад в развитие европейских интеграционных процессов (1992). Награждён орденом Почётного легиона.
Сочинения:
Mémoires. P., 2004.