ДЕЛОР ЖАК

ДЕЛОР (Delors) ЖАК - Французский госсударственный и по­ли­тический дея­тель.

Из се­мьи бан­ков­ско­го слу­жа­ще­го. Об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в Сор­бон­не. В 1945-1962 годах, 1973-1979 годах ра­бо­тал в Banque de Fran­ce. В 1962 году воз­гла­вил со­ци­аль­ный от­дел государственной ге­не­раль­ной ко­мис­сии пла­ни­ро­ва­ния. В 1969-1972 годах ра­бо­тал в ап­па­ра­те пра­ви­тель­ст­ва Ж. Ша­бан-Дель­ма­са. С 1974 года член Фран­цуз­ской со­циа­ли­сти­че­ской пар­тии (СФИО). В 1979 году из­бран депутатом Ев­ро­пар­ла­мен­та . В 1981-1984 годах министр эко­но­ми­ки и фи­нан­сов. В 1985-1995 годах представитель Ев­ропейской ко­мис­сии, ак­тив­но уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке Маа­ст­рихт­ско­го до­го­во­ра 1992 года. В 1995 году от­ка­зал­ся от вы­дви­же­ния сво­ей кан­ди­да­ту­ры на пост пре­зи­ден­та Фран­ции. По­сле это­го ото­шёл от ак­тив­ной по­ли­тической дея­тель­но­сти. Удо­сто­ен Ме­ж­ду­нарародной пре­мии Кар­ла (Ве­ли­ко­го), при­су­ж­дае­мой за вклад в раз­ви­тие ев­ропейских ин­те­гра­ци­он­ных про­цес­сов (1992). На­граж­дён ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на.

Сочинения:

Mémoires. P., 2004.