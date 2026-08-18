ДЕЛЛА-ВОС ВИКТОР КАРЛОВИЧ

ДЕЛЛА-ВОС ВИКТОР КАРЛОВИЧ - российский дея­тель профессионального об­ра­зо­ва­ния .

Окон­чил Московский университет (1853). С 1854 года пре­по­да­вал в Главное училище са­до­вод­ст­ва Министерства государственных иму­ществ, с 1857 года – в Ри­шель­ев­ском ли­цее. В 1859-1862 изу­чал во Фран­ции тео­ре­тическиое и при­клад­ное ма­ши­но­строе­ние. С 1862 года в Пет­ров­ско-Ра­зу­мов­ской зем­ле­дельческой и лес­ной ака­де­мии (в 1864-1871 годы профессиональной ме­ха­ни­ки), од­но­вре­мен­но (с 1867) ди­рек­тор московского ре­мес­лен­но­го учеб­но­го за­ве­де­ния, пре­об­ра­зо­ван­но­го при его уча­стии в 1868 году в Императорском московском тех­ническом училище (ны­не МГТУ ). Ор­га­ни­за­тор при­знан­ной во всём ми­ре «русской ин­же­нер­ной шко­лы». С 1881 году член Учеб­но­го комитета Ве­дом­ст­ва уч­ре­ж­де­ний императрицы Ма­рии и уп­рав­ляю­щий кан­це­ля­ри­ей Министерства пу­тей со­об­ще­ния (МПС). С 1886 года управ­ляю­щий учеб­ным от­де­лом МПС. Про­вёл ре­фор­му железно-дорожных учи­лищ, вне­дрял в них «рус­ский ме­тод» обу­че­ния ре­мес­лу, раз­ра­бо­тан­ный Д.К. Со­вет­ки­ным, ви­дя в нём сред­ст­во ин­тен­си­фи­ка­ции обу­че­ния.

Сочинения :

От­чет и речь, про­из­не­сен­ные в тор­же­ст­вен­ном со­б­ра­нии Им­пе­ра­тор­ско­го Мо­с­ков­ско­го тех­ни­че­ско­го учи­ли­ща за 1869–1870 учеб­ный год. М., 1870.

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