ДЕЛИЙСКИЙ СУЛТАНАТ

ДЕЛИЙСКИЙ СУЛТАНАТ - го­су­дар­ст­во в средне­вековой Ин­дии со сто­ли­цей в Де­ли, воз­глав­ляв­шее­ся му­сульманскими ди­на­стия­ми (1206-1526).

Ос­но­ван Кутб-ад-Ди­ном Ай­ба­ком (пра­вил в 1206-1210 годах), вое­на­чаль­ни­ком Му­хам­ме­да Гу­ри, ко­то­рый воз­глав­лял тюрк­ско-афганские вой­ска, за­вое­вав­шие Северную Ин­дию в конце XII - начале XIII веков. Сул­та­ны Делийского султаната при­над­ле­жа­ли к тюркcкой ди­на­сти­ям Гу­ля­мов (1206-1290), Хилд­жи (1290-1320), Туг­ла­ки­дов (1320-1414), Сай­и­дов (1414-1451) и афганской ди­на­стии Ло­ди (1451-1526). Пра­вя­щая му­сульманская вер­хуш­ка со­став­ля­ла ни­чтож­ное мень­шин­ст­во на­се­ле­ния, ос­та­вав­ше­го­ся в мас­се ин­ду­са­ми по ре­ли­гии, и удер­жи­ва­ла власть бла­го­да­ря то­му, что дей­ст­во­ва­ла как спло­чён­ная во­енная ор­га­ни­за­ция.

Внут­ри пра­вя­ще­го слоя су­ще­ст­во­ва­ли про­ти­во­ре­чия ме­ж­ду сун­ни­та­ми и шии­та­ми, тюр­ка­ми и пер­соя­зыч­ны­ми, му­суль­ма­на­ми, дав­но про­жи­вав­ши­ми в Ин­дии и при­бы­вав­ши­ми из стран Среднего Вос­то­ка. Большая часть зе­мель Делийского султаната бы­ла роз­да­на в корм­ле­ния (ик­та) вое­на­чаль­ни­кам при ус­ло­вии со­дер­жа­ния ими на со­би­рае­мые на­ло­ги во­ин­ских от­ря­дов, под­дер­жа­ния по­ряд­ка и пе­ре­чис­ле­ния час­ти сумм в каз­ну. Су­ще­ст­во­ва­ли так­же зем­ли, на­хо­див­шие­ся в ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти (инам) и ос­во­бо­ж­дён­ные от вы­пла­ты на­ло­гов. Зем­ле­вла­дель­цы-об­щин­ни­ки пла­ти­ли зе­мель­ный на­лог. С час­ти зе­мель на­лог со­би­рал­ся не­по­сред­ст­вен­но в каз­ну (зем­ли ха­ли­са). Ис­точ­ни­ком по­пол­не­ния каз­ны бы­ла джи­зия - по­душ­ный на­лог, взи­мав­ший­ся с не­му­суль­ман.

Вклю­че­ние (на­чи­ная с XIII века) Делийского султаната в сис­те­му ближ­не­во­сточ­ных и сред­не­вос­точ­ных государств по­ло­жи­ло ко­нец замк­ну­то­сти Северной Ин­дии (а до не­ко­то­рой сте­пе­ни всей Ин­дии), спо­соб­ст­во­ва­ло раз­ви­тию её тор­го­вых и куль­тур­ных свя­зей с со­пре­дель­ны­ми государства­ми, по­яв­ле­нию ря­да но­вых про­из­водств, пер­соя­зыч­ной индийской ху­дожественной и ис­то­рической литературы (та­ри­хи, т. н. хро­ни­ки), раз­ви­тию ре­лигиозной мыс­ли (му­сульманского су­физ­ма и ин­дус­ских те­че­ний бхак­ти).

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