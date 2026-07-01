ДЕЛИЙСКИЙ СУЛТАНАТ
ДЕЛИЙСКИЙ СУЛТАНАТ - государство в средневековой Индии со столицей в Дели, возглавлявшееся мусульманскими династиями (1206-1526).
Основан Кутб-ад-Дином Айбаком (правил в 1206-1210 годах), военачальником Мухаммеда Гури, который возглавлял тюркско-афганские войска, завоевавшие Северную Индию в конце XII - начале XIII веков. Султаны Делийского султаната принадлежали к тюркcкой династиям Гулямов (1206-1290), Хилджи (1290-1320), Туглакидов (1320-1414), Сайидов (1414-1451) и афганской династии Лоди (1451-1526). Правящая мусульманская верхушка составляла ничтожное меньшинство населения, остававшегося в массе индусами по религии, и удерживала власть благодаря тому, что действовала как сплочённая военная организация.
Внутри правящего слоя существовали противоречия между суннитами и шиитами, тюрками и персоязычными, мусульманами, давно проживавшими в Индии и прибывавшими из стран Среднего Востока. Большая часть земель Делийского султаната была роздана в кормления (икта) военачальникам при условии содержания ими на собираемые налоги воинских отрядов, поддержания порядка и перечисления части сумм в казну. Существовали также земли, находившиеся в частной собственности (инам) и освобождённые от выплаты налогов. Землевладельцы-общинники платили земельный налог. С части земель налог собирался непосредственно в казну (земли халиса). Источником пополнения казны была джизия - подушный налог, взимавшийся с немусульман.
Включение (начиная с XIII века) Делийского султаната в систему ближневосточных и средневосточных государств положило конец замкнутости Северной Индии (а до некоторой степени всей Индии), способствовало развитию её торговых и культурных связей с сопредельными государствами, появлению ряда новых производств, персоязычной индийской художественной и исторической литературы (тарихи, т. н. хроники), развитию религиозной мысли (мусульманского суфизма и индусских течений бхакти).