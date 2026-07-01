ДЕЛИ
Городская агломерация в Северной Индии, имеет особый статус Национальной столичной территории.
Расположена на правом берегу р. Джамна, у сев. отрогов хребта Аравалли, на выс. 213–235 м. В адм. отношении состоит из Старого Дели (историч. ядро города), Нью-Дели (Новый Дели, офиц. столица Индии с 1931) и Дели-Кантонмента (территория быв. воен. поселения, основанного англичанами). Нас. 11505,2 тыс. чел. (2007); в пределах Нац. столичной территории Дели (включающей также ряд близлежащих сельских поселений) 16862,7 тыс. чел. С близлежащими городами Фаридабад, Гургаон (штат Харьяна), Нойда и Газиабад (штат Уттар-Прадеш) и др. образует агломерацию Большой Дели с нас. 18031,5 тыс. чел. Д. отличается высокими темпами роста населения (св. 60% прироста обеспечивает миграция из соседних штатов Харьяна, Пенджаб, Раджастхан, Уттар-Прадеш, Бихар). Крупнейший транспортный центр страны. Узел железных дорог (7 ж.-д. линий, 3 крупных ж.-д. вокзала) и автомагистралей (3 междунар. автовокзала). Междунар. аэропорт им. И. Ганди. Метрополитен (2002).
Считается, что Д. вырос на месте поселения, основанного в первых веках новой эры на руинах др.-инд. города Индрапрастха. Это поселение получило со временем назв. Дхиллика, или Дилли (Дели). С 8 в. Д. играл важную роль в междоусобной борьбе раджпутских династий, прежде всего Томаров и Чауханов. В 1206, после завоевания Сев. Индии тюркско-афг. войсками Мухаммеда Гури, столица Делийского султаната. В 13–18 вв. крупный торгово-ремесленный центр Сев. Индии. В кон. 14 в., после вторжения в султанат войск Тимура, столица перенесена в Агру. Однако первый могольский правитель Бабур вернул Д. его первоначальный статус. С 1526 Д. – столица Могольской империи. При Акбаре и Джахангире столица империи переносилась из Д. соответственно в Фатехпур-Сикри и Агру, однако Шах Джахан вновь провозгласил Д. столицей. После распада Могольской державы во 2-й четв. 18 в. Д. подвергался набегам маратхов и нашествию войск Надир-шаха. В 1803 захвачен англичанами; до 1858 оставался резиденцией потерявших реальную власть могольских императоров. В 1857–59 был одним из центров Индийского народного восстания. В 1911 в Д. (ныне Старый Дели) из Калькутты была перенесена столица Брит. Индии и начал строиться Нью-Дели. После завоевания Индией независимости (1947) значение Д. как адм., политич., экономич. и культурного центра последовательно возрастало.
Д. – центр туризма междунар. значения. Город знаменит сохранившимися историко-архит. памятниками. С 12 в. он стал центром формирования индо-мусульм. иск-ва Индии с новыми для него типами портально-купольной архитектуры. На месте индусской крепости 10 в. был создан г. Лал-Кот (на юж. окраине совр. Д.), в котором сохранились памятники, включённые в список Всемирного наследия: нержавеющая железная колонна (нач. 5 в.), мечеть Кувват-уль-Ислам (построена из камней индусских храмов 7–11 вв. в 1193–98), минарет Кутб-Минар (нач. 13 в.), ворота Алаи-Дарваза (1311, ажурная резьба); а также тяжеловесные ранние мавзолеи, напоминающие крепости (мавзолей Ильтутмыша, после 1235). Близ Лал-Кота возводились новые резиденции правителей: Сири (строился с 1303), Туглакабад (с 1321; мавзолей Гийаса ад-Дина Туглака, 1325), Джаханпанах (14 в.) и др. Период активной застройки и расширения Д. – 2-я пол. 14 в.; здания строятся из бутового камня и почти лишены декора (руины г. Фирозабад, 1351–1388; гробницы правителей из династии Лоди, 1451–1526). При Великих Моголах в архитектуре дворцов и культовых построек, возведённых из красного песчаника с мраморными вставками, усилились красочность и декоративность (мечеть Килаи-Кухна в дворцово-крепостном ансамбле Пурана-Кила, 1540–45; мавзолей Хумаюна, 1562–76, включён в список Всемирного наследия). Расцвет могольского зодчества в Старом Дели (Шахджаханабаде) приходится на 2-ю четв. – сер. 17 в.: огромный дворцово-крепостной ансамбль Лал-Кила («Красный форт», 1639–48; в его составе археологич. музей), включающий дворцы Ранг-Махал, Дивани-Ам, Дивани-Кхас (1627–58), т. н. Жемчужную мечеть (1662); доминирующая в панораме Старого Дели 3-купольная Соборная мечеть (Джами-Масджид) (1644–58). Старый Дели и поныне представляет собой традиц. вост. город, изобилующий узкими улочками и торговыми рядами. Нью-Дели с многоцентрич. планировкой и широкими улицами возводился в 1911–31 (под рук. архитекторов Э. Лаченса и Х. Бейкера: ансамбль правительств. зданий, Всеиндийский воен. мемориал «Ворота Индии», 1931; храм Лакшми-Нараян, 1933–38) и активно развивается: мемориалы М. К. Ганди (Радж-Гхат, 1973) и И. Ганди (1988); здания посольства Бельгии (1983, арх. С. Гуджрал), Нац. ин-та иммунологии (1988, арх. Р. Ревал); бахаитский храм Лотоса (1980–86, арх. Ф. Сахба).
Д. – крупный центр науки, образования и культуры Индии. В Д. находятся нац. академии: наук (1935), музыки, танца и драмы («Сангит Натак», 1953, крупнейший н.-и. центр традиц. культуры; при академии работают учебные заведения – «Катхак Кендра» и академия танца им. Дж. Неру), Нац. академия изящных искусств («Лалит Кала», 1954; при ней – музей), Академия лит-ры (1954), Инж. академия (1987). Нац. физич. лаборатория (1950), Центр. исследоват. дорожный ин-т (1952), Центр биохимич. технологии (1966), Азиат. ин-т театра и др. науч. учреждения. Среди высших учебных заведений: Инд. с.-х. исследоват. ин-т (1905), Делийский ун-т (1922; включает св. 50 колледжей), Школа проектирования и архитектуры (1955), Всеиндийский ин-т мед. исследований (1956), Нац. школа драмы (образована в 1959 при Нац. академии музыки, танца и драмы, с 1975 – независимая; при школе существует труппа «Санскар Ранг Толи»), Инд. технологич. ин-т (1961; совр. назв. с 1963), Инд. академия междунар. права и междунар. отношений (1964), ун-т им. Дж. Неру (1969), Нац. открытый ун-т им. И. Ганди (1985) и др. Публичная б-ка (1951). Крупнейшие музеи: Нац. музей (1949), Нац. музей М. К. Ганди (1953; включает б-ку), Нац. галерея совр. иск-ва (1954), Музей прикладных промыслов (1956; в выставочном центре «Прагати Майдан», одном из крупнейших в Азии), Междунар. музей кукол (1957), Нац. музей естеств. истории (1978) и др. Мемориальные музеи Дж. Неру (основан в 1964; здание – 1929–30), Р. Тагора. Зоопарк.
С 1975 ежегодно проходит театральный фестиваль «Бхарат Ранг Махотсава». Междунар. кинофестивали: азиат. кино «CINEFAN» (с 1999), женского кино (с 2006) и др. Проводятся ежегодные фестивали музыки и танца, приуроченные к гос. и религ. праздникам (Холи, Джанамаштами, Дасера, Дивали, Ид аль-фитр и др.). Концерты инд. классич. музыки проходят в залах «Камани Аудиториум» (1971), «Тривени Кала Сангам» (1951), Инд. междунар. центре («Макс Мюллер Бхаван») и др. Инд. классич. музыке, танцу и драме обучаются в школах «Шрирам Бхаратия Кала Кендра», «Тривени Кала Сангам» и др., в Делийской школе музыки (1953) преподаётся зап. музыка.
Д. – один из крупнейших спортивных центров Индии. На стадионе «Фероз Шах Котла» (40 тыс. мест) в 1987 и 1996 проходили матчи Кубка мира по крикету. На стадионе «Джавахарлал Неру» (75 тыс. мест) выступает нац. сборная по футболу. В 1951 и 1982 проходили Азиат. игры, в 2000 – чемпионат мира ФИДЕ по шахматам.
В структуре ВРП Д. доля сферы услуг составляет 78,4%, пром-сти – 20,2%. Значит. часть имеющих работу занята на гос. службе (в т. ч. в гос. аппарате и администрации Д. – св. 0,6 млн. чел.). Нью-Дели – центр политич. и деловой активности страны. Здесь расположены правительств. и адм. учреждения, парламент, дипломатич. представительства, штаб-квартиры ведущих политич. партий (Инд. нац. конгресс, Бхаратия Джаната парти и др.), региональные гл. офисы крупнейших гос. банков (State Bank of India, Reserve Bank of India, Indian Overseas Bank и др.), представительства иностр. банков (ABN AMRO Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, CityBank и др.), средств массовой информации, включая редакции центр. периодич. изданий (в т. ч. «Times of India»), офисы крупных компаний, фешенебельные отели. Крупнейший в Индии центр в области информац. технологий и телекоммуникаций (сосредоточено 30% специалистов страны в этой области).
Д. – важный пром. центр. Развиты машиностроение и металлообработка, в т. ч. произ-во станков, инструментов и др. производств. оборудования, электротехнич. продукции, автомобилей «Марути-Судзуки» (на заводе «Maruti Udyog Limited», совместное предприятие с япон. компанией «Suzuki», в 25 км от Д., в Гургаоне), химическая (произ-во минер. удобрений, пестицидов и др.), цементная пром-сть. Широко представлены отрасли, обслуживающие потребности столицы, в т. ч. пищевая (произ-во безалкогольных напитков), мебельная, полиграфич., лёгкая (хлопчатобумажная и трикотажная фабрики, произ-во готовой одежды, спортивного инвентаря и оборудования и др.). Предприятия (св. 26 тыс.) сконцентрированы преим. в специально созданных на окраинах Д. пром. парках (всего ок. 30, в т. ч. Окхла, Манголпури, Киртинагар, Нараяна). Распространено произ-во декоративных и ювелирных изделий, сувениров (резьба по слоновой кости, дереву, чеканка по металлу и др.).
Иллюстрации:
◀ Минарет Кутб-Минар. Нач. 13 в.
Мавзолей Хумаюна. 1562–76. ▶
Архив БРЭ.
Здание Парламента. 1921–27. Архитекторы Э. Лаченс и Х. Бейкер.
Архив БРЭ.
Дворцово-крепостной ансамбль Лал-Кила («Красный форт»). 1639–48.
Всеиндийский военный мемориал «Ворота Индии». 1931.
Бахаитский храм Лотоса. 1980–86. Архитектор Ф. Сахба.
Архив БРЭ.
Авторы статьи: Н. Н. Алексеева, Е. М. Гороховик, О. П. Дешпанде, Н. Р. Лидова, А. Л. Сафронова.