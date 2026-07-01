ДЕЛИ

Городская агломерация в Северной Индии, имеет особый статус Национальной столичной тер­ри­то­рии.

Рас­по­ло­же­на на пра­вом бе­ре­гу р. Джам­на, у сев. от­ро­гов хреб­та Ара­вал­ли, на выс. 213–235 м. В адм. от­но­ше­нии со­сто­ит из Ста­ро­го Де­ли (ис­то­рич. яд­ро го­ро­да), Нью-Де­ли (Но­вый Де­ли, офиц. сто­ли­ца Ин­дии с 1931) и Де­ли-Кан­тон­мен­та (тер­ри­то­рия быв. во­ен. по­се­ле­ния, ос­но­ван­но­го анг­ли­ча­на­ми). Нас. 11505,2 тыс. чел. (2007); в пре­де­лах Нац. сто­лич­ной тер­ри­то­рии Де­ли (вклю­чаю­щей так­же ряд близ­ле­жа­щих сель­ских по­се­ле­ний) 16862,7 тыс. чел. С близ­ле­жа­щи­ми го­ро­да­ми Фа­ри­да­бад, Гур­га­он (штат Харь­я­на), Ной­да и Га­зиа­бад (штат Ут­тар-Пра­деш) и др. об­ра­зу­ет аг­ло­ме­ра­цию Боль­шой Де­ли с нас. 18031,5 тыс. чел. Д. от­ли­ча­ет­ся вы­со­ки­ми тем­па­ми рос­та на­се­ле­ния (св. 60% при­рос­та обес­пе­чи­ва­ет ми­гра­ция из со­сед­них шта­тов Харь­я­на, Пенд­жаб, Рад­жаст­хан, Ут­тар-Пра­деш, Би­хар). Круп­ней­ший транс­порт­ный центр стра­ны. Узел же­лез­ных до­рог (7 ж.-д. ли­ний, 3 круп­ных ж.-д. во­кза­ла) и ав­то­ма­ги­ст­ра­лей (3 ме­ж­ду­нар. ав­то­во­кза­ла). Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт им. И. Ган­ди. Мет­ро­по­ли­тен (2002).

Счи­та­ет­ся, что Д. вы­рос на мес­те по­се­ле­ния, ос­но­ван­но­го в пер­вых ве­ках но­вой эры на руи­нах др.-инд. го­ро­да Ин­д­рап­раст­ха. Это по­се­ле­ние по­лу­чи­ло со вре­ме­нем назв. Дхил­ли­ка, или Дил­ли (Де­ли). С 8 в. Д. иг­рал важ­ную роль в меж­до­усоб­ной борь­бе рад­жпут­ских ди­на­стий, пре­ж­де все­го То­ма­ров и Чау­ха­нов. В 1206, по­сле за­вое­ва­ния Сев. Ин­дии тюрк­ско-афг. вой­ска­ми Му­хам­ме­да Гу­ри, сто­ли­ца Де­лий­ско­го сул­та­на­та . В 13–18 вв. круп­ный тор­го­во-ре­мес­лен­ный центр Сев. Ин­дии. В кон. 14 в., по­сле втор­же­ния в сул­та­нат войск Ти­му­ра, сто­ли­ца пе­ре­не­се­на в Аг­ру. Од­на­ко пер­вый мо­голь­ский пра­ви­тель Ба­бур вер­нул Д. его пер­во­на­чаль­ный ста­тус. С 1526 Д. – сто­ли­ца Мо­голь­ской им­пе­рии . При Ак­ба­ре и Джа­хан­ги­ре сто­ли­ца им­пе­рии пе­ре­но­си­лась из Д. со­от­вет­ст­вен­но в Фа­тех­пур-Сик­ри и Аг­ру, од­на­ко Шах Джа­хан вновь про­воз­гла­сил Д. сто­ли­цей. По­сле рас­па­да Мо­голь­ской дер­жа­вы во 2-й четв. 18 в. Д. под­вер­гал­ся на­бе­гам ма­рат­хов и на­ше­ст­вию войск На­дир-­ша­ха. В 1803 за­хва­чен анг­ли­ча­на­ми; до 1858 ос­та­вал­ся ре­зи­ден­ци­ей по­те­ряв­ших ре­аль­ную власть мо­голь­ских им­пе­ра­то­ров. В 1857–59 был од­ним из цен­тров Ин­дий­ско­го на­род­но­го вос­ста­ния . В 1911 в Д. (ны­не Ста­рый Де­ли) из Каль­кут­ты бы­ла пе­ре­не­се­на сто­ли­ца Брит. Ин­дии и на­чал стро­ить­ся Нью-Де­ли. По­сле за­вое­ва­ния Ин­ди­ей не­за­ви­си­мо­сти (1947) зна­че­ние Д. как адм., по­ли­тич., эко­но­мич. и куль­тур­но­го цен­тра по­сле­до­ва­тель­но воз­рас­та­ло.

Д. – центр ту­риз­ма ме­ж­ду­нар. зна­че­ния. Го­род зна­ме­нит со­хра­нив­ши­ми­ся ис­то­ри­ко-ар­хит. па­мят­ни­ка­ми. С 12 в. он стал цен­тром фор­ми­ро­ва­ния ин­до-­му­сульм. иск-ва Ин­дии с но­вы­ми для не­го ти­па­ми пор­таль­но-ку­поль­ной ар­хи­тек­ту­ры. На мес­те ин­дус­ской кре­по­сти 10 в. был соз­дан г. Лал-Кот (на юж. ок­раи­не совр. Д.), в ко­то­ром со­хра­ни­лись па­мят­ни­ки, вклю­чён­ные в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия: не­ржа­вею­щая же­лез­ная ко­лон­на (нач. 5 в.), ме­четь Кув­ват-уль-Ис­лам (по­строе­на из кам­ней ин­дус­ских хра­мов 7–11 вв. в 1193–98), ми­на­рет Кутб-Ми­нар (нач. 13 в.), во­ро­та Алаи-Дар­ва­за (1311, ажур­ная резь­ба); а так­же тя­же­ло­вес­ные ран­ние мав­зо­леи, на­по­ми­наю­щие кре­по­сти (мав­зо­лей Иль­тут­мы­ша, по­сле 1235). Близ Лал-­Ко­та воз­во­ди­лись но­вые ре­зи­ден­ции пра­ви­те­лей: Си­ри (стро­ил­ся с 1303), Туг­ла­к­а­бад (с 1321; мав­зо­лей Гийа­са ад-Дина Туг­ла­ка, 1325), Джа­хан­па­нах (14 в.) и др. Пе­ри­од ак­тив­ной за­строй­ки и рас­ши­ре­ния Д. – 2-я пол. 14 в.; зда­ния стро­ят­ся из бу­то­во­го кам­ня и поч­ти ли­ше­ны де­ко­ра (руи­ны г. Фи­ро­за­бад, 1351–1388; гроб­ни­цы пра­ви­те­лей из ди­на­стии Ло­ди, 1451–1526). При Ве­ли­ких Мо­го­лах в ар­хи­тек­ту­ре двор­цов и куль­то­вых по­стро­ек, воз­ве­дён­ных из крас­но­го пес­ча­ни­ка с мра­мор­ны­ми встав­ка­ми, уси­ли­лись кра­соч­ность и де­ко­ра­тив­ность (ме­четь Ки­лаи-Кух­на в двор­цо­во-кре­по­ст­ном ан­самб­ле Пу­ра­на-Ки­ла, 1540–45; мав­зо­лей Ху­маю­на, 1562–76, вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия). Рас­цвет мо­голь­ско­го зод­че­ст­ва в Ста­ром Де­ли (Шах­джа­ха­на­ба­де) при­хо­дит­ся на 2-ю четв. – сер. 17 в.: ог­ром­ный двор­цо­во-кре­по­ст­ной ан­самбль Лал-­Ки­ла («Крас­ный форт», 1639–48; в его со­ста­ве ар­хео­ло­гич. му­зей), вклю­чаю­щий двор­цы Ранг-Ма­хал, Ди­ва­ни-Ам, Ди­ва­ни-Кхас (1627–58), т. н. Жем­чуж­ную ме­четь (1662); до­ми­ни­рую­щая в па­но­ра­ме Ста­ро­го Де­ли 3-ку­поль­ная Со­бор­ная ме­четь (Джа­ми-Масд­жид) (1644–58). Ста­рый Де­ли и по­ны­не пред­став­ля­ет со­бой тра­диц. вост. го­род, изо­би­лую­щий уз­ки­ми улоч­ка­ми и тор­го­вы­ми ря­да­ми. Нью-Де­ли с мно­го­цен­трич. пла­ни­ров­кой и ши­ро­ки­ми ули­ца­ми воз­во­дил­ся в 1911–31 (под рук. ар­хи­тек­то­ров Э. Ла­чен­са и Х. Бей­ке­ра: ан­самбль пра­ви­тельств. зда­ний, Все­ин­дий­ский во­ен. ме­мо­ри­ал «Во­ро­та Ин­дии», 1931; храм Лак­шми-На­ра­ян, 1933–38) и ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся: ме­мо­риа­лы М. К. Ган­ди (Радж-Гхат, 1973) и И. Ган­ди (1988); зда­ния по­соль­ст­ва Бель­гии (1983, арх. С. Гудж­рал), Нац. ин-та им­му­но­ло­гии (1988, арх. Р. Ре­вал); ба­ха­ит­ский храм Ло­то­са (1980–86, арх. Ф. Сах­ба).

Д. – круп­ный центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры Ин­дии. В Д. на­хо­дят­ся нац. ака­де­мии: на­ук (1935), му­зы­ки, тан­ца и дра­мы («Сан­гит На­так», 1953, круп­ней­ший н.-и. центр тра­диц. куль­ту­ры; при ака­де­мии ра­бо­та­ют учеб­ные за­ве­де­ния – «Кат­хак Кен­д­ра» и ака­де­мия тан­ца им. Дж. Не­ру), Нац. ака­де­мия изящ­ных ис­кусств («Ла­лит Ка­ла», 1954; при ней – му­зей), Ака­де­мия лит-ры (1954), Инж. ака­де­мия (1987). Нац. фи­зич. ла­бо­ра­то­рия (1950), Центр. ис­сле­до­ват. до­рож­ный ин-т (1952), Центр био­хи­мич. тех­но­ло­гии (1966), Ази­ат. ин-т те­ат­ра и др. на­уч. уч­ре­ж­де­ния. Сре­ди выс­ших учеб­ных за­ве­де­ний: Инд. с.-х. ис­сле­до­ват. ин-т (1905), Де­лий­ский ун-т (1922; вклю­ча­ет св. 50 кол­лед­жей), Шко­ла про­ек­ти­ро­ва­ния и ар­хи­тек­ту­ры (1955), Все­ин­дий­ский ин-т мед. ис­сле­до­ва­ний (1956), Нац. шко­ла дра­мы (об­ра­зо­ва­на в 1959 при Нац. ака­де­мии му­зы­ки, тан­ца и дра­мы, с 1975 – не­за­ви­си­мая; при шко­ле су­ще­ст­ву­ет труп­па «Сан­скар Ранг То­ли»), Инд. тех­но­ло­гич. ин-т (1961; совр. назв. с 1963), Инд. ака­де­мия ме­ж­ду­нар. пра­ва и ме­ж­ду­нар. от­но­ше­ний (1964), ун-т им. Дж. Не­ру (1969), Нац. от­кры­тый ун-т им. И. Ган­ди (1985) и др. Пуб­лич­ная б-ка (1951). Круп­ней­шие му­зеи: Нац. му­зей (1949), Нац. му­зей М. К. Ган­ди (1953; вклю­ча­ет б-ку), Нац. га­ле­рея совр. иск-ва (1954), Му­зей при­клад­ных про­мы­слов (1956; в вы­ста­воч­ном цен­тре «Пра­га­ти Май­дан», од­ном из круп­ней­ших в Азии), Ме­ж­ду­нар. му­зей ку­кол (1957), Нац. му­зей ес­теств. ис­то­рии (1978) и др. Ме­мо­ри­аль­ные му­зеи Дж. Не­ру (ос­но­ван в 1964; зда­ние – 1929–30), Р. Та­го­ра. Зоо­парк.

С 1975 еже­год­но про­хо­дит те­ат­раль­ный фес­ти­валь «Бха­рат Ранг Ма­хот­са­ва». Ме­ж­ду­нар. ки­но­фес­ти­ва­ли: ази­ат. ки­но «CINEFAN» (с 1999), жен­ско­го ки­но (с 2006) и др. Про­во­дят­ся еже­год­ные фес­ти­ва­ли му­зы­ки и тан­ца, при­уро­чен­ные к гос. и ре­лиг. празд­ни­кам (Хо­ли, Джа­на­маш­та­ми, Да­се­ра, Ди­ва­ли, Ид аль-фитр и др.). Кон­цер­ты инд. клас­сич. му­зы­ки про­хо­дят в за­лах «Ка­ма­ни Ау­ди­то­ри­ум» (1971), «Три­ве­ни Ка­ла Сан­гам» (1951), Инд. ме­ж­ду­нар. цен­тре («Макс Мюл­лер Бха­ван») и др. Инд. клас­сич. му­зы­ке, тан­цу и дра­ме обу­ча­ют­ся в шко­лах «Шри­рам Бха­ра­тия Ка­ла Кен­д­ра», «Три­ве­ни Ка­ла Сан­гам» и др., в Де­лий­ской шко­ле му­зы­ки (1953) пре­по­да­ёт­ся зап. му­зы­ка.

Д. – один из круп­ней­ших спор­тив­ных цен­тров Ин­дии. На ста­дио­не «Фе­роз Шах Кот­ла» (40 тыс. мест) в 1987 и 1996 про­хо­ди­ли мат­чи Куб­ка ми­ра по кри­ке­ту. На ста­дио­не «Джа­ва­хар­лал Не­ру» (75 тыс. мест) вы­сту­па­ет нац. сбор­ная по фут­бо­лу. В 1951 и 1982 про­хо­ди­ли Ази­ат. иг­ры, в 2000 – чем­пио­нат ми­ра ФИДЕ по шах­ма­там.

В струк­ту­ре ВРП Д. до­ля сфе­ры ус­луг со­став­ля­ет 78,4%, пром-сти – 20,2%. Зна­чит. часть имею­щих ра­бо­ту за­ня­та на гос. служ­бе (в т. ч. в гос. ап­па­ра­те и ад­ми­ни­ст­ра­ции Д. – св. 0,6 млн. чел.). Нью-Де­ли – центр по­ли­тич. и де­ло­вой ак­тив­но­сти стра­ны. Здесь рас­по­ло­же­ны пра­ви­тельств. и адм. уч­ре­ж­де­ния, пар­ла­мент, ди­пло­ма­тич. пред­ста­ви­тель­ст­ва, штаб-квар­ти­ры ве­ду­щих по­ли­тич. пар­тий (Инд. нац. кон­гресс, Бха­ра­тия Джа­на­та пар­ти и др.), ре­гио­наль­ные гл. офи­сы круп­ней­ших гос. бан­ков (State Bank of India, Reserve Bank of India, In­dian Over­seas Bank и др.), пред­ста­ви­тель­ст­ва иностр. бан­ков (ABN AMRO Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, City­Bank и др.), средств мас­со­вой ин­фор­ма­ции, вклю­чая ре­дак­ции центр. пе­рио­дич. из­да­ний (в т. ч. «Times of In­dia»), офи­сы круп­ных ком­па­ний, фе­ше­не­бель­ные оте­ли. Круп­ней­ший в Ин­дии центр в об­лас­ти ин­фор­мац. тех­но­ло­гий и те­ле­ком­му­ни­ка­ций (со­сре­до­то­че­но 30% спе­циа­ли­стов стра­ны в этой об­лас­ти).

Д. – важ­ный пром. центр. Раз­ви­ты ма­ши­но­строе­ние и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка, в т. ч. про­из-во стан­ков, ин­ст­ру­мен­тов и др. про­из­водств. обо­ру­до­ва­ния, элек­тро­тех­нич. про­дук­ции, ав­то­мо­би­лей «Ма­ру­ти-Суд­зу­ки» (на за­во­де «Maruti Udyog Li­mi­ted», со­вме­ст­ное пред­при­ятие с япон. ком­па­ни­ей «Suzuki», в 25 км от Д., в Гур­гао­не), хи­ми­че­ская (про­из-во ми­нер. удоб­ре­ний, пес­ти­ци­дов и др.), це­мент­ная пром-сть. Ши­ро­ко пред­став­ле­ны от­рас­ли, об­слу­жи­ваю­щие по­треб­но­сти сто­ли­цы, в т. ч. пи­ще­вая (про­из-во без­ал­ко­голь­ных на­пит­ков), ме­бель­ная, по­ли­гра­фич., лёг­кая (хлоп­ча­то­бу­маж­ная и три­ко­таж­ная фаб­ри­ки, про­из-во го­то­вой оде­ж­ды, спор­тив­но­го ин­вен­та­ря и обо­ру­до­ва­ния и др.). Пред­при­ятия (св. 26 тыс.) скон­цен­три­ро­ва­ны пре­им. в спе­ци­аль­но соз­дан­ных на ок­раи­нах Д. пром. пар­ках (все­го ок. 30, в т. ч. Окх­ла, Ман­гол­пу­ри, Кир­ти­на­гар, На­рая­на). Рас­про­стра­не­но про­из-во де­ко­ра­тив­ных и юве­лир­ных из­де­лий, су­ве­ни­ров (резь­ба по сло­но­вой кос­ти, де­ре­ву, че­кан­ка по ме­тал­лу и др.).

Иллюстрации:

◀ Ми­на­рет Кутб-Ми­нар. Нач. 13 в.

Мавзолей Ху­маю­на. 1562–76. ▶

Архив БРЭ.

Зда­ние Пар­ла­мен­та. 1921–27. Ар­хи­тек­то­ры Э. Ла­ченс и Х. Бей­кер.

Архив БРЭ.

Двор­цо­во-кре­по­ст­ной ан­самбль Лал-Ки­ла («Крас­ный форт»). 1639–48.

Все­ин­дий­ский во­ен­ный ме­мо­ри­ал «Во­ро­та Ин­дии». 1931.

Ба­ха­ит­ский храм Ло­то­са. 1980–86. Ар­хи­тек­тор Ф. Сах­ба.

Архив БРЭ.

Авторы статьи: Н. Н. Алек­сее­ва, Е. М. Го­ро­хо­вик, О. П. Деш­пан­де, Н. Р. Ли­до­ва, А. Л. Саф­ро­но­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)