ДЕЛЬГАДО
ДЕЛЬГА́ДО (Delgado) Хосе Мануэль Родригес - американский нейрофизиолог.
Окончил Мадридский университет (1940). Работал в медецинской школе (1940-1946), в Йельском университете (1950-1969, с 1966 профессор). С 1972 года профессор Мадридского университета, работал в Национальном центре имени Рамон-и-Кахаля (Мадрид). Основатель исследования в области изучения поведения высших животных, вопросов происхождения сознания. Усовершенствовал метод исследования деятельности нервных центров с помощью вживлённых электродов. Применил его для электрической стимуляции и радиостимуляции мозга животных (кошек, обезьян и др.); выявил ряд центров, непосредственно связанных с эмоциями, влечениями, ощущениями страдания или удовольствия, наслаждения. Использовал электро- и радиостимуляцию мозга для воздействия на поведение больного, лечения эпилепсии, шизофрении и др. психических заболеваний.
Сочинения:
Evolution of physical control of the brain. N. Y., 1965.