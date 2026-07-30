ДЕЛЬФЫ

ДЕЛЬФЫ (Δελφοί) - древнегреческий город у подножия горы Парнас, на юго-западе Фокиды, крупный религиозный центр с храмом и оракулом бога Аполлона.

В VII-VI века до нашей эры Дельфы при­об­ре­ли роль об­ще­гре­че­ско­го свя­ти­ли­ща. С начала VI века до нашей эры по­сле так называемой 1-й свя­щен­ной вой­ны в Дельфах про­ис­хо­ди­ли раз в че­ты­ре го­да об­ще­гре­че­ские Пи­фий­ские иг­ры , на вре­мя ко­то­рых по всей Гре­ции ус­та­нав­ли­ва­лось свя­щен­ное пе­ре­ми­рие. В Дельфы сте­ка­лись па­лом­ни­ки и тор­гов­цы, про­ис­хо­дил об­мен то­ва­ра­ми, но­во­стя­ми. В Дельфах ска­п­ли­ва­лись мно­го­чис­лен­ные да­ры - по­свя­ще­ния Апол­ло­ну и ог­ром­ные со­кро­ви­ща, на­хо­див­шие­ся под за­щи­той Дель­фий­ской ам­фик­тио­нии, бла­го­да­ря ко­то­рым Дельфы стал круп­ным цен­тром кре­дит­но-ссуд­ных опе­ра­ций. Роль Дельф на­ча­ла ос­ла­бе­вать с конца V века (478/477) до нашей эры. В пе­ри­од эл­ли­низ­ма Дельфы зна­чительной ро­ли не иг­ра­ли. В 80-е годы I века до нашей эры Дельфы бы­ли раз­граб­ле­ны фра­кий­ски­ми пле­ме­на­ми. В конце I века нашей эры храм в Дельфах был вос­ста­нов­лен. По­след­ние из­вест­ные об­ра­ще­ния к ора­ку­лу от­но­сят­ся к III веку; офи­ци­аль­но храм был за­крыт римским императором Фео­до­си­ем I около 390 года. Рас­коп­ки Дельф ве­дут­ся с 1892 года. Ны­не Дельфы - не­боль­шой на­се­лён­ный пункт.

Ар­хитектурный ан­самбль Дельф ве­ли­ко­леп­но впи­сан в пей­заж, ко­то­рый об­ра­зу­ют 2 гор­ные вер­ши­ны Фед­риа­ды («бле­стя­щие») у под­но­жия Пар­на­са; в рас­ще­ли­не ме­ж­ду ни­ми - Кас­таль­ский ис­точ­ни к. В Дельфах на­хо­дят­ся 2 свя­ти­ли­ща. Мар­ма­рия - свя­ти­ли­ще Афи­ны Про­найи («пред­храм­ной») - пред­став­ля­ет со­бой вы­тя­ну­тый пря­мо­уголь­ный уча­сток с ал­та­ря­ми Афи­ны, до­рическим пе­рип­те­ром (около 500 года до нашей эры, по­стро­ен на мес­те хра­ма середины VII века до нашей эры), но­вым хра­мом Афи­ны Про­найи (до­рический про­стиль, около 370-360 годов до нашей эры), дву­мя со­кро­вищ­ни­ца­ми - ио­ни­че­ской и до­ри­че­ской (V век до нашей эры), а так­же то­ло­сом - круг­лой в пла­не по­строй­кой, имев­шей 20 до­рических ко­лонн сна­ру­жи (3 из них вос­ста­нов­ле­ны в 1938) и 10 ко­ринф­ских по­лу­ко­лонн внут­ри цел­лы (390-380 годы до нашей эры, архитектор Фео­дор из Фо­кеи).

Ок­ру­жён­ное сте­ной свя­ти­ли­ще (те­ме­нос) Апол­ло­на име­ет в пла­не очер­та­ния не­пра­виль­ной тра­пе­ции и со­сто­ит из не­сколь­ких тер­рас. В юго-восточном уг­лу те­ме­но­са на­чи­на­ет­ся Свя­щен­ная до­ро­га, ко­то­рая, об­ра­зуя боль­шой зиг­заг, под­ни­ма­ет­ся к хра­му Апол­ло­на и те­ат­ру; по обе­им сто­ро­нам тя­нут­ся руи­ны по­свя­ти­тель­ных да­ров - пье­де­ста­лов ста­туй (сре­ди них бы­ли и тво­ре­ния Фи­дия) и воз­ве­дён­ные различными греческими по­ли­са­ми со­кро­вищ­ни­цы: си­ки­он­цев (ме­то­пы около 560 года до нашей эры, Национальный ар­хео­ло­гический му­зей, Дель­фы), сиф­ний­цев (около 525 года до нашей эры, вы­строе­на из па­рос­ско­го мра­мо­ра) - изы­скан­ный об­ра­зец ио­нической ар­хи­тек­ту­ры с ка­риа­ти­да­ми в ан­тах (зо­фор со сце­на­ми ги­ган­то­ма­хии, опоя­сы­ваю­щий всё зда­ние, - од­но из са­мых тон­ких про­из­ве­де­ний ар­ха­ического ар­хитектруного рель­е­фа; Национальный ар­хео­ло­гический му­зей, Дель­фы), афи­нян (около 490-480 до нашей эры; вос­соз­да­на в 1906 году). Другая по­строй­ка афи­нян - ио­ническая стоя (по­сле 478 до нашей эры); сле­ва от неё на­хо­дил­ся «Сфинкс на­ксий­цев» (около 560 года до нашей эры, Национальный ар­хео­ло­гический му­зей, Дель­фы), а спра­ва - со­кро­вищ­ни­ца ко­рин­фян, древ­ней­шая в Дельфах (VII век до нашей эры). На верх­нем от­рез­ке Свя­щен­ной до­ро­ги, не­по­сред­ст­вен­но пе­ред хра­мом Апол­ло­на, воз­вы­ша­лись кон­ная ста­туя римского пол­ко­вод­ца Эми­лия Пав­ла (в честь бит­вы при Пид­не, 168 год до нашей эры), Пла­тей­ский тре­нож­ник (479 до нашей эры), Акан­то­вая ко­лон­на (около 350-320 годов до нашей эры, Национальный ар­хео­ло­гический му­зей, Дель­фы), мо­ну­мент Дао­ха (около 336 до нашей эры) и другие со­ору­же­ния. Храм Апол­ло­на су­ще­ст­во­вал уже во 2-й половине VII века до нашей эры, он не­од­но­крат­но раз­ру­шал­ся и вос­ста­нав­ли­вал­ся, 3-й по счё­ту храм (со­хра­няв­ший­ся до кон­ца ан­тич­но­сти) был ос­вя­щён в 330/329 году до нашей эры; шесть ко­лонн его юго-восточного уг­ла вос­ста­нов­ле­ны в 1939-1941 годы. В ади­то­не (зад­няя часть цел­лы) хра­ма по­ме­ща­лись ом­фал - «пуп зем­ли» и тре­нож­ник, на ко­то­ром вос­се­да­ла Пи­фия. В северо-западном уг­лу те­ме­но­са, за хра­мом Апол­ло­на, рас­по­ла­гал­ся те­атр на 5 тысяч зри­те­лей (до­шед­шее со­ору­же­ние - II век до нашей эры); с верх­них ря­дов те­ат­ра, рас­кры­то­го вниз, мож­но ви­деть все по­строй­ки свя­ти­ли­ща. Вы­ше свя­ти­ли­ща Апол­ло­на и те­ат­ра рас­по­ло­жен ста­ди­он, где про­хо­ди­ли Пи­фий­ские иг­ры. Его бе­го­вая до­рож­ка дли­ной 178,35 м по­вто­ре­на в кси­сте - кры­том пор­ти­ке гим­на­сия, рас­по­ло­жен­но­го вбли­зи Мар­ма­рии. Дельфы вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го нас­ле­дия.

Иллюстрации:

Дель­фы. То­лос. 390-380 до нашей эры. Ар­хи­тек­тор Фео­дор из Фо­кеи (рес­тав­ра­ция 1938).

Архив БРЭ.

Дель­фы. Со­кро­вищ­ни­ца афи­нян. Около 490-480 годов до нашей эры (вос­ста­нов­ле­на в 1906).

Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)