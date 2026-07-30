ДЕЛЬФЫ
ДЕЛЬФЫ (Δελφοί) - древнегреческий город у подножия горы Парнас, на юго-западе Фокиды, крупный религиозный центр с храмом и оракулом бога Аполлона.
В VII-VI века до нашей эры Дельфы приобрели роль общегреческого святилища. С начала VI века до нашей эры после так называемой 1-й священной войны в Дельфах происходили раз в четыре года общегреческие Пифийские игры, на время которых по всей Греции устанавливалось священное перемирие. В Дельфы стекались паломники и торговцы, происходил обмен товарами, новостями. В Дельфах скапливались многочисленные дары - посвящения Аполлону и огромные сокровища, находившиеся под защитой Дельфийской амфиктионии, благодаря которым Дельфы стал крупным центром кредитно-ссудных операций. Роль Дельф начала ослабевать с конца V века (478/477) до нашей эры. В период эллинизма Дельфы значительной роли не играли. В 80-е годы I века до нашей эры Дельфы были разграблены фракийскими племенами. В конце I века нашей эры храм в Дельфах был восстановлен. Последние известные обращения к оракулу относятся к III веку; официально храм был закрыт римским императором Феодосием I около 390 года. Раскопки Дельф ведутся с 1892 года. Ныне Дельфы - небольшой населённый пункт.
Архитектурный ансамбль Дельф великолепно вписан в пейзаж, который образуют 2 горные вершины Федриады («блестящие») у подножия Парнаса; в расщелине между ними - Кастальский источник. В Дельфах находятся 2 святилища. Мармария - святилище Афины Пронайи («предхрамной») - представляет собой вытянутый прямоугольный участок с алтарями Афины, дорическим периптером (около 500 года до нашей эры, построен на месте храма середины VII века до нашей эры), новым храмом Афины Пронайи (дорический простиль, около 370-360 годов до нашей эры), двумя сокровищницами - ионической и дорической (V век до нашей эры), а также толосом - круглой в плане постройкой, имевшей 20 дорических колонн снаружи (3 из них восстановлены в 1938) и 10 коринфских полуколонн внутри целлы (390-380 годы до нашей эры, архитектор Феодор из Фокеи).
Окружённое стеной святилище (теменос) Аполлона имеет в плане очертания неправильной трапеции и состоит из нескольких террас. В юго-восточном углу теменоса начинается Священная дорога, которая, образуя большой зигзаг, поднимается к храму Аполлона и театру; по обеим сторонам тянутся руины посвятительных даров - пьедесталов статуй (среди них были и творения Фидия) и возведённые различными греческими полисами сокровищницы: сикионцев (метопы около 560 года до нашей эры, Национальный археологический музей, Дельфы), сифнийцев (около 525 года до нашей эры, выстроена из паросского мрамора) - изысканный образец ионической архитектуры с кариатидами в антах (зофор со сценами гигантомахии, опоясывающий всё здание, - одно из самых тонких произведений архаического архитектруного рельефа; Национальный археологический музей, Дельфы), афинян (около 490-480 до нашей эры; воссоздана в 1906 году). Другая постройка афинян - ионическая стоя (после 478 до нашей эры); слева от неё находился «Сфинкс наксийцев» (около 560 года до нашей эры, Национальный археологический музей, Дельфы), а справа - сокровищница коринфян, древнейшая в Дельфах (VII век до нашей эры). На верхнем отрезке Священной дороги, непосредственно перед храмом Аполлона, возвышались конная статуя римского полководца Эмилия Павла (в честь битвы при Пидне, 168 год до нашей эры), Платейский треножник (479 до нашей эры), Акантовая колонна (около 350-320 годов до нашей эры, Национальный археологический музей, Дельфы), монумент Даоха (около 336 до нашей эры) и другие сооружения. Храм Аполлона существовал уже во 2-й половине VII века до нашей эры, он неоднократно разрушался и восстанавливался, 3-й по счёту храм (сохранявшийся до конца античности) был освящён в 330/329 году до нашей эры; шесть колонн его юго-восточного угла восстановлены в 1939-1941 годы. В адитоне (задняя часть целлы) храма помещались омфал - «пуп земли» и треножник, на котором восседала Пифия. В северо-западном углу теменоса, за храмом Аполлона, располагался театр на 5 тысяч зрителей (дошедшее сооружение - II век до нашей эры); с верхних рядов театра, раскрытого вниз, можно видеть все постройки святилища. Выше святилища Аполлона и театра расположен стадион, где проходили Пифийские игры. Его беговая дорожка длиной 178,35 м повторена в ксисте - крытом портике гимнасия, расположенного вблизи Мармарии. Дельфы включены в список Всемирного наследия.
Иллюстрации:
Дельфы. Толос. 390-380 до нашей эры. Архитектор Феодор из Фокеи (реставрация 1938).
Архив БРЭ.
Дельфы. Сокровищница афинян. Около 490-480 годов до нашей эры (восстановлена в 1906).
Архив БРЭ.