ДЕЛФТ

ДЕЛФТ - Город на западе Нидерландов , в провинции Южная Гол­лан­дия.

Население 93,6 тысяч человек (2007). Рас­по­ло­жен в 10 км от по­бе­ре­жья Се­вер­но­го моря, на реке Схи (ка­на­ли­зо­ва­на), ме­ж­ду Гаа­гой и Рот­тер­да­мом. Че­рез Делфт про­хо­дят ав­то­стра­да Рот­тер­дам - Гаа­га - Ам­стер­дам, железно-дорожная ма­ги­ст­раль Рот­тер­дам - Лей­ден - Ам­стер­дам.

Делфт ос­но­ван в XI веке Городское пра­во по­лу­чил в 1246 году. В XII - XIV веках эко­но­ми­ка го­ро­да бы­ла на подъ­ё­ме бла­го­да­ря раз­ви­тию сук­но­де­лия и пи­во­ва­рен­но­го про­из-ва. Для вы­во­за про­дук­ции Делфт в 1389 году был со­еди­нён ка­на­ла­ми с пор­том Делфт­ха­вен в устье Маа­са (в 1886 году по­гло­щён Рот­тер­да­мом). С 1428 года (фак­ти­че­ски с 1433 года) по 1477 год Делфт на­хо­дил­ся во вла­де­нии гер­цо­гов Бур­гунд­ских (смотри Бур­гунд­ское гер­цог­ст­во), с 1477 года (окон­ча­тель­но с 1482 года) - Габс­бур­гов ; был од­ним из круп­ных и эко­но­ми­че­ски раз­ви­тых го­ро­дов пров. Гол­лан­дия. С 1512 года в со­ста­ве Свя­щен­ной Римской им­пе­рии. В 1536 году силь­но по­стра­дал от по­жа­ра. В 1556-1581 годах был под­чи­нён испанскими Габс­бур­гам (фак­ти­че­ски лишь до 1572 года). В хо­де Ни­дер­ланд­ской ре­во­лю­ции XVI века. сыг­рал важ­ную роль в борь­бе с Ис­па­ни­ей. По Ут­рехт­ской унии 1579 года - в со­ста­ве Рес­пуб­ли­ки Со­еди­нён­ных про­вин­ций. Раз­ви­тие фа­ян­со­во­го про­изводства (смотри Делфт­ский фа­янс) и дея­тель­ность па­ла­ты нидерландской Ост-Инд­ской ком­па­нии спо­соб­ст­во­ва­ли в XVII веке. подъ­ё­му эко­но­ми­ки Делфта. С XVI века главной от­рас­лью спе­циа­ли­за­ции ста­ло ке­ра­мическое про­изводствово, к XVII веку Делфт пре­вра­тил­ся в ве­ду­щий ев­ропейский центр из­го­тов­ле­ния фа­ян­со­вых из­де­лий (так называемый си­ний делфт руч­ной рос­пи­си; дей­ст­во­ва­ло бо­лее 30 ма­ну­фак­тур). В 1654 году взрыв главного ар­се­на­ла Со­еди­нён­ных про­вин­ций, на­хо­див­ше­го­ся в Делфте, унич­то­жил бóль­шую часть средневекового го­ро­да. С конца XVIII века на­чал­ся упа­док про­изводства, главным образом из-за кон­ку­рен­ции с английским фар­фо­ром с пе­чат­ным ри­сун­ком. Воз­ро­ж­де­ние от­рас­ли свя­за­но с на­ча­лом за­вод­ско­го се­рий­но­го про­изводства ке­ра­ми­ки в 1876 году. В 1795 году Делфт был за­воё­ван фран­цу­за­ми и во­шёл в Ба­тав­скую рес­пуб­ли­ку; в 1806-1810 годах при­над­ле­жал Гол­ланд­ско­му ко­ро­лев­ст­ву; в 1810-1813 годах - Французской им­пе­рии. С 1814 года в со­ста­ве провинции Гол­лан­дия (с 1840 года Южная Гол­лан­дия) Ни­дерландского ко­ро­лев­ст­ва. В го­ды 2 -й ми­ро­вой вой­ны был ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми (1940-1945).

Делфт со­хра­нил ста­рин­ный об­лик «го­ро­да на во­дах» с ка­на­ла­ми и средневековыми по­строй­ка­ми. У ка­на­ла Ау­де-Делфт рас­по­ло­же­ны церкви Ау­де-керк (Ста­рая церковь) с эле­мен­та­ми бра­бант­ской го­ти­ки (XIII - XVI веков; над­гро­бия, в том числе ад­ми­ра­ла М. Тром­па, 1658 год по эс­ки­зу Я. ван Кам­пе­на, скульп­то­ры Р. Вер­хюлст, Х. и П. де Кей­се­ры), бывший мо­на­стырь Святой Ага­ты (около1400 года; с 1948 года городской му­зей «Прин­сен­хоф», кол­лек­ция жи­во­пи­си делфт­ской шко­лы), до­ма с фа­са­да­ми XIII - XVI веков На площади Маркт - позд­не­го­тическая Ньи­ве-керк (Но­вая церковь, строи­лась в кам­не с конца XIV века, шпиль - 1872 год; мо­ну­мен­таль­ное над­гро­бие Виль­гель­ма I, 1614-1623, архитектор и скульп­тор Х. де Кей­сер; в крип­те - усы­паль­ни­ца чле­нов Оран­ско-Нас­сау­ско­го до­ма) и позд­не­ре­нес­санс­ная Ра­ту­ша (1619-1620 годах, Х. де Кей­сер) с го­тической баш­ней (конец XV века). Сре­ди других па­мят­ни­ков - Восточные во­ро­та (около 1400 года, пе­ре­строе­ны в XVI веке), зда­ние ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния (около 1530 года), «Ост-Инд­ский дом» (XVII - начало XVIII веков), мяс­ные ря­ды (около 1660 года; ны­не те­атр). Па­мят­ни­ки Г. Гро­цию (1886 год, скульп­тор Ф.Л. Страк­ке), Г. ван Ос­тен (1958 год; скульп­тор А. Те­увис­се). Другие му­зеи: дом Л. ван Мер­те­на (ос­но­ван в 1909 году; со­б­ра­ние при­клад­но­го искусства, в том числе делфт­ско­го фа­ян­са), Во­ен­ный (в зда­нии ар­се­на­ла XVII века), ху­дож­ни­ка XIX века П. Те­та­ра ван Эл­ве­на и другие. Те­атр. С 1987 года про­хо­дит те­ат­раль­ный фес­ти­валь. Тех­ни­че­ский университет - ве­ду­щий тех­но­ло­гический вуз Ни­дер­лан­дов (ос­но­ван в 1842 году; зда­ния 1950-1960-х годов; кор­пус ау­ди­то­рий - 1961-1962, ар­хи­тек­то­ры Й.Х. ван ден Брук и Я.Б. Ба­ке­ма). Круп­ней­шие научно-исследовательские уч­ре­ж­де­ния - Ме­ж­ду­народные ис­сле­до­ва­тель­ские цен­тры ра­дио­ло­ка­ции и те­ле­ком­му­ни­ка­ций, мик­ро­оп­ти­ки (при Тех­ни­че­ском университете).

Важ­ней­ший сек­тор эко­но­ми­ки го­ро­да - сфе­ра ус­луг (ус­ко­рен­но раз­ви­ва­ет­ся с середины XX века; пре­имущественно де­ло­вые и профессиональные ус­лу­ги, нау­ка и об­ра­зо­ва­ние). В Делфте рас­по­ло­же­ны штаб-квар­ти­ра хол­дин­га «Delft Instruments Group B. V.», центральные офи­сы ком­па­нии «Exact Software» (раз­ра­бот­ки и ус­лу­ги в об­лас­ти ин­фор­мац. тех­но­ло­гий), фир­мы «Enraf Nonius» (раз­ра­бот­ка, про­из-во, ме­ж­ду­народный мар­ке­тинг и по­став­ки ин­но­ва­ци­он­но­го обо­ру­до­ва­ния для фи­зио­те­ра­пии и реа­би­ли­та­ции; вхо­дит в кор­по­ра­цию «Enraf B. V.»). Ин­ве­сти­ци­он­ная ком­па­ния «Arda Hol­ding Delft B. V.» - од­на из круп­ней­ших в стра­не (ин­ве­сти­ции в не­дви­жи­мость, строи­тель­ст­во и управ­ле­ние не­дви­жи­мо­стью). Го­род име­ет раз­ви­тую ту­ри­стическую ин­фра­ст­рук­ту­ру. Ве­ду­щая от­расль промышленности - ма­ши­но­строе­ние, осо­бен­но его нау­ко­ём­кие и вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ные под­от­рас­ли. Тра­ди­ци­он­но (с XVII века) раз­ви­то оп­тическое про­изводство: за­во­ды фирм «Delft Instruments Electro Optics», «Delft Elec­tronic Products» и «Delft Sensor Systems» (вхо­дят в хол­динг «Delft In­struments Group B. V.») вы­пус­ка­ют при­бо­ры ноч­но­го ви­де­ния, би­нок­ли, мик­ро­ско­пы и другие Про­изводство пре­ци­зи­он­ных кон­троль­но-из­ме­ри­тель­ных и ра­дио­элек­трон­ных при­бо­ров, сис­тем про­грамм­но­го обес­пе­че­ния (пред­при­ятия «Enraf B. V.»), ка­бе­ля, сталь­ных кон­ст­рук­ций (фир­ма «Octatube»), ком­плек­тую­щих из­де­лий для ав­то­мо­биль­ной промышленности. Сре­ди современных пред­при­ятий фар­фо­ро-фа­ян­со­вой промышленности Делфта дей­ст­ву­ет в том числе Ко­ро­лев­ский фа­ян­со­вый за­вод «De Por­celeyne Fles» (един­ст­вен­ный из со­хра­нив­ших­ся с 1650-х годов). Хи­ми­че­ская про­мышленность спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на про­изводстве ла­ко­кра­соч­ной про­дук­ции. Пред­при­ятия пи­ще­вой, швей­ной, по­ли­гра­фической от­рас­лей. В ок­ре­ст­но­стях –-до­бы­ча као­ли­на.

Иллюстрация:

Делфт. Вид го­ро­да с цер­ко­вью Ау­де-керк.

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