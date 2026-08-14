ДЕЛФТ
ДЕЛФТ - Город на западе Нидерландов, в провинции Южная Голландия.
Население 93,6 тысяч человек (2007). Расположен в 10 км от побережья Северного моря, на реке Схи (канализована), между Гаагой и Роттердамом. Через Делфт проходят автострада Роттердам - Гаага - Амстердам, железно-дорожная магистраль Роттердам - Лейден - Амстердам.
Делфт основан в XI веке Городское право получил в 1246 году. В XII - XIV веках экономика города была на подъёме благодаря развитию сукноделия и пивоваренного произ-ва. Для вывоза продукции Делфт в 1389 году был соединён каналами с портом Делфтхавен в устье Мааса (в 1886 году поглощён Роттердамом). С 1428 года (фактически с 1433 года) по 1477 год Делфт находился во владении герцогов Бургундских (смотри Бургундское герцогство), с 1477 года (окончательно с 1482 года) - Габсбургов; был одним из крупных и экономически развитых городов пров. Голландия. С 1512 года в составе Священной Римской империи. В 1536 году сильно пострадал от пожара. В 1556-1581 годах был подчинён испанскими Габсбургам (фактически лишь до 1572 года). В ходе Нидерландской революции XVI века. сыграл важную роль в борьбе с Испанией. По Утрехтской унии 1579 года - в составе Республики Соединённых провинций. Развитие фаянсового производства (смотри Делфтский фаянс) и деятельность палаты нидерландской Ост-Индской компании способствовали в XVII веке. подъёму экономики Делфта. С XVI века главной отраслью специализации стало керамическое производствово, к XVII веку Делфт превратился в ведущий европейский центр изготовления фаянсовых изделий (так называемый синий делфт ручной росписи; действовало более 30 мануфактур). В 1654 году взрыв главного арсенала Соединённых провинций, находившегося в Делфте, уничтожил бóльшую часть средневекового города. С конца XVIII века начался упадок производства, главным образом из-за конкуренции с английским фарфором с печатным рисунком. Возрождение отрасли связано с началом заводского серийного производства керамики в 1876 году. В 1795 году Делфт был завоёван французами и вошёл в Батавскую республику; в 1806-1810 годах принадлежал Голландскому королевству; в 1810-1813 годах - Французской империи. С 1814 года в составе провинции Голландия (с 1840 года Южная Голландия) Нидерландского королевства. В годы 2-й мировой войны был оккупирован германскими войсками (1940-1945).
Делфт сохранил старинный облик «города на водах» с каналами и средневековыми постройками. У канала Ауде-Делфт расположены церкви Ауде-керк (Старая церковь) с элементами брабантской готики (XIII - XVI веков; надгробия, в том числе адмирала М. Тромпа, 1658 год по эскизу Я. ван Кампена, скульпторы Р. Верхюлст, Х. и П. де Кейсеры), бывший монастырь Святой Агаты (около1400 года; с 1948 года городской музей «Принсенхоф», коллекция живописи делфтской школы), дома с фасадами XIII - XVI веков На площади Маркт - позднеготическая Ньиве-керк (Новая церковь, строилась в камне с конца XIV века, шпиль - 1872 год; монументальное надгробие Вильгельма I, 1614-1623, архитектор и скульптор Х. де Кейсер; в крипте - усыпальница членов Оранско-Нассауского дома) и позднеренессансная Ратуша (1619-1620 годах, Х. де Кейсер) с готической башней (конец XV века). Среди других памятников - Восточные ворота (около 1400 года, перестроены в XVI веке), здание местного самоуправления (около 1530 года), «Ост-Индский дом» (XVII - начало XVIII веков), мясные ряды (около 1660 года; ныне театр). Памятники Г. Гроцию (1886 год, скульптор Ф.Л. Стракке), Г. ван Остен (1958 год; скульптор А. Теувиссе). Другие музеи: дом Л. ван Мертена (основан в 1909 году; собрание прикладного искусства, в том числе делфтского фаянса), Военный (в здании арсенала XVII века), художника XIX века П. Тетара ван Элвена и другие. Театр. С 1987 года проходит театральный фестиваль. Технический университет - ведущий технологический вуз Нидерландов (основан в 1842 году; здания 1950-1960-х годов; корпус аудиторий - 1961-1962, архитекторы Й.Х. ван ден Брук и Я.Б. Бакема). Крупнейшие научно-исследовательские учреждения - Международные исследовательские центры радиолокации и телекоммуникаций, микрооптики (при Техническом университете).
Важнейший сектор экономики города - сфера услуг (ускоренно развивается с середины XX века; преимущественно деловые и профессиональные услуги, наука и образование). В Делфте расположены штаб-квартира холдинга «Delft Instruments Group B. V.», центральные офисы компании «Exact Software» (разработки и услуги в области информац. технологий), фирмы «Enraf Nonius» (разработка, произ-во, международный маркетинг и поставки инновационного оборудования для физиотерапии и реабилитации; входит в корпорацию «Enraf B. V.»). Инвестиционная компания «Arda Holding Delft B. V.» - одна из крупнейших в стране (инвестиции в недвижимость, строительство и управление недвижимостью). Город имеет развитую туристическую инфраструктуру. Ведущая отрасль промышленности - машиностроение, особенно его наукоёмкие и высокотехнологичные подотрасли. Традиционно (с XVII века) развито оптическое производство: заводы фирм «Delft Instruments Electro Optics», «Delft Electronic Products» и «Delft Sensor Systems» (входят в холдинг «Delft Instruments Group B. V.») выпускают приборы ночного видения, бинокли, микроскопы и другие Производство прецизионных контрольно-измерительных и радиоэлектронных приборов, систем программного обеспечения (предприятия «Enraf B. V.»), кабеля, стальных конструкций (фирма «Octatube»), комплектующих изделий для автомобильной промышленности. Среди современных предприятий фарфоро-фаянсовой промышленности Делфта действует в том числе Королевский фаянсовый завод «De Porceleyne Fles» (единственный из сохранившихся с 1650-х годов). Химическая промышленность специализируется на производстве лакокрасочной продукции. Предприятия пищевой, швейной, полиграфической отраслей. В окрестностях –-добыча каолина.
Иллюстрация:
Делфт. Вид города с церковью Ауде-керк.
Архив БРЭ.