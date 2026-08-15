ДЕЛЬ ВЕККЬО

ДЕЛЬ ВЕККЬО (Del Vecchio) ДЖОДЖИО - итальянский фи­ло­соф пра­ва нео­кан­ти­ан­ско­го на­прав­ле­ния.

Де­кан юри­дического факультета Рим­ско­го университета (1937). В об­су­ж­де­нии про­бле­мы спра­вед­ли­во­сти ис­хо­дил из идеи вер­хо­вен­ст­ва в ней этического прин­ци­па, ко­то­рый яв­ля­ет­ся не­об­хо­ди­мым ус­ло­ви­ем уни­вер­саль­но­сти и объ­ек­тив­но­сти за­ко­на. По­ла­гал, что по­это­му в де­ле ре­гу­ли­ро­ва­ния по­ве­де­ния «че­ло­ве­ка юри­ди­че­ско­го» пра­во не яв­ля­ет­ся все­мо­гу­щим и дос­та­точ­ным ре­гу­ля­то­ром. Во взаи­мо­от­но­ше­ни­ях лич­но­сти и го­су­дар­ст­ва ве­ду­щую роль вы­пол­ня­ет го­су­дар­ст­во. Современное го­су­дар­ст­во, счи­тал Дель Веккьо, за­мет­но ос­лаб­ле­но, по­сколь­ку пре­бы­ва­ет в ус­ло­ви­ях кри­зи­са, на­по­ми­наю­щих об­ста­нов­ку средневекового об­ще­ст­ва. Од­на­ко имен­но го­су­дар­ст­во яв­ля­ет­ся «гар­мо­ни­за­то­ром» со­ци­аль­ных на­строе­ний. Фи­ло­со­фия пра­ва воз­ни­ка­ет и су­ще­ст­ву­ет как нау­ка, ко­то­рая оп­ре­де­ля­ет пра­во в его ло­гической все­общ­но­сти, ис­сле­ду­ет про­ис­хо­ж­де­ние и об­щие чер­ты его ис­то­рического раз­ви­тия, оце­ни­ва­ет это раз­ви­тие с по­зи­ций пра­во­во­го идеа­ла, вы­во­ди­мо­го из чис­то­го ра­зу­ма. Ос­но­вой пра­ва для не­го яв­ля­ет­ся осо­бым об­ра­зом по­ни­мае­мая при­ро­да че­ло­ве­ка. Име­ет­ся в ви­ду умо­по­сти­гае­мая ме­та­фи­зическая при­ро­да как со­во­куп­ность выс­ших ду­хов­ных, пред­по­ла­гае­мых на­шим соз­на­ни­ем це­лей че­ло­ве­че­ско­го бы­тия, его нор­ма­тив­ных ос­нов. С этой при­ро­дой Дель Векьо свя­зы­вал не­об­хо­ди­мость при­зна­ния че­ло­ве­ка выс­шей цен­но­стью, ко­то­рая долж­на счи­тать­ся ис­ход­ным по­сту­ла­том в ис­тол­ко­ва­нии спра­вед­ли­во­сти. Он раз­де­лял и под­дер­жи­вал оп­ти­ми­стич. пред­по­ло­же­ние о про­грес­си­рую­щем при­бли­же­нии к идеа­лу пра­ва и к спра­вед­ли­во­сти. Су­ще­ст­ву­ет тен­ден­ция, пи­сал он, к встре­че ис­то­рич. фак­та с идеа­лом, ап­ри­ор­но вы­ве­ден­ным из чис­то­го ра­зу­ма. Дель Векьо - ос­но­ва­тель и редактор «Ме­ж­ду­на­род­но­го жур­на­ла фи­ло­со­фии пра­ва».

Сочинения :

Sui principî generali del diritto. Mo­de­na, 1921;

Saggi intorno allo stato. Roma, 1935;

La Giustizia. 3 ed. Roma, 1946;

La Verità nella morale e nel diritto. 3 ed. Roma, 1954;

Lezioni di filosofia del diritto. 13 ed. Mil., 1965.