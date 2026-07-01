ДЕКРОЛИ ЖАН ОВИД
ДЕКРОЛИ ЖАН ОВИД - бельгийский педагог-реформатор, психолог, один из представителей нового воспитания.
Окончил медицинский факультет Гентского университета, занимался медицинской исследовательской работой в Берлине, Париже. Переехал в Брюссель, работал ассистентом в клинике. В 1912 году руководил курсами повышения квалификации учителей. В 1913 году профессор Высшей педагогической школы, с 1920 года профессор гигиены и лечебной педагогики Брюссельского университета.
В основе педагогики Декроли - теория интересов и потребностей. В 1907 году создал школу, названную «Школой для жизни, через жизнь», где обучение строилось на основе гуманистического принципа «От ребёнка к миру - от мира к ребёнку». Декроли считал, что человек - это конечная цель мироздания, а «ребёнок - это солнце», вокруг которого вращаются «небесные тела» - педагоги, учебный план, расписание, учебные предметы. Всё то, что окружает ребёнка, соотносится с его индивидуальностью, мотивационно-потребностной сферой. Декроли ввёл принцип концентрации школьной программы вокруг так называемых центров детских интересов по четырём основным комплексным темам: «Ребёнок и его организм», «Ребёнок и живопись», «Ребёнок и общество», «Ребёнок и Вселенная». Особую роль он отводил игре в процессе обучения. Разработал разнообразные игры: сенсорные (зрительные, зрительно-двигательные, двигательные и двигательно-слуховые); подготавливающие учащихся к овладению математическими навыками; связанные с понятием времени; грамматические, способствующие развитию речи, и др.
Сочинения:
Школа и воспитание // Новые пути зарубежной педагогики / Под редакцией С.В. Иванова, Н.Н. Иорданского. М., 1927.