ДЕКРОЛИ ЖАН ОВИД

ДЕКРОЛИ ЖАН ОВИД - бельгийский педагог-реформатор, психолог, один из представителей нового воспитания .

Окон­чил медицинский факультет Гент­ско­го университета, за­ни­мал­ся медицинской ис­сле­до­вательской ра­бо­той в Бер­ли­не, Па­ри­же. Пе­ре­ехал в Брюс­сель, ра­бо­тал ас­си­стен­том в кли­ни­ке. В 1912 году ру­ко­во­дил кур­са­ми по­вы­ше­ния ква­ли­фи­ка­ции учи­те­лей. В 1913 году профессор Выс­шей пе­да­го­гической шко­лы, с 1920 года профессор ги­гие­ны и ле­чеб­ной пе­да­го­ги­ки Брюс­сель­ско­го университета.

В ос­но­ве пе­да­го­ги­ки Декроли - тео­рия ин­те­ре­сов и по­треб­но­стей. В 1907 году соз­дал шко­лу, на­зван­ную «Шко­лой для жиз­ни, че­рез жизнь», где обу­че­ние строи­лось на ос­но­ве гу­ма­ни­стического прин­ци­па «От ре­бён­ка к ми­ру - от ми­ра к ре­бён­ку». Декроли счи­тал, что че­ло­век - это ко­неч­ная цель ми­ро­зда­ния, а «ре­бё­нок - это солн­це», во­круг ко­то­ро­го вра­ща­ют­ся «не­бес­ные те­ла» - пе­да­го­ги, учеб­ный план, рас­пи­са­ние, учеб­ные пред­ме­ты. Всё то, что ок­ру­жа­ет ре­бён­ка, со­от­но­сит­ся с его ин­ди­ви­ду­аль­но­стью, мо­ти­ва­ци­он­но-по­треб­но­ст­ной сфе­рой. Декроли ввёл прин­цип кон­цен­тра­ции школь­ной про­грам­мы во­круг так называемых цен­тров дет­ских ин­те­ре­сов по че­ты­рём основным ком­плекс­ным те­мам: «Ре­бё­нок и его ор­га­низм», «Ре­бё­нок и жи­во­пись», «Ре­бё­нок и об­ще­ст­во», «Ре­бё­нок и Все­лен­ная». Осо­бую роль он от­во­дил иг­ре в про­цес­се обу­че­ния. Раз­ра­бо­тал раз­но­об­раз­ные иг­ры: сен­сор­ные (зри­тель­ные, зри­тель­но-дви­га­тель­ные, дви­га­тель­ные и дви­га­тель­но-слу­хо­вые); под­го­тав­ли­ваю­щие уча­щих­ся к ов­ла­де­нию ма­те­ма­тическими на­вы­ка­ми; свя­зан­ные с по­ня­ти­ем вре­ме­ни; грам­ма­ти­че­ские, спо­соб­ст­вую­щие раз­ви­тию ре­чи, и др.

Сочинения:

Шко­ла и вос­пи­та­ние // Но­вые пу­ти за­ру­беж­ной пе­да­го­ги­ки / Под редакцией С.В. Ива­но­ва, Н.Н. Иор­дан­ско­го. М., 1927.