ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ США 1776
ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ США 1776 года - документ, в соответствии с которым 13 колоний Великобритании в Северной Америке объявили об отделении от метрополии и образовании самостоятельного государства - Соединённых Штатов Америки.
Принята 2-м Континентальным конгрессом в период Войны за независимость в Северной Америке 1775-1783 годов. Делегат от Виргинии Р.Г. Ли 7.6.1775 года внёс на рассмотрение конгресса резолюцию, в которой отмечалось, что «Соединённые Колонии являются и по праву должны быть свободными и независимыми Штатами». 11 июня для выработки текста официального заявления в поддержку резолюции был образован комитет во главе с Т. Джефферсоном, в который вошли Дж. Адамс, Б. Франклин, Р. Шерман и Р. Ливингстон. 28 июня комитет представил конгрессу проект декларации, подготовленный Джефферсоном. Его обсуждение началось 2 июля. В текст декларации был внесён ряд изменений; в частности, из него был изъят пункт, осуждавший рабство и работорговлю. Вечером 4 июля декларация была принята (с этого времени 4 июля отмечается в США как национальный праздник - День независимости).
Впервые в истории человечества декларация провозгласила идею суверенитета народа в качестве основы государства и оказала большое влияние на развитие борьбы против абсолютизма в Европе и антиколониального движения в Америке. В её преамбуле получили отражение основополагающие идеи эпохи Просвещения: о равенстве всех людей перед законом и их неотъемлемом праве на «жизнь, свободу и стремление к счастью», об общественном договоре как источнике политической власти («справедливая власть» основывается только на «согласии управляемых»), о праве народа на революционное ниспровержение деспотического правительства. В декларации подробно излагались мотивы, побудившие североамериканские колонии отделиться от Великобритании, в частности указывалось на политический произвол британского монарха и парламента и на ущемление ими экономических интересов населения колоний.
Церемония подписания декларации состоялась 2.8.1776 года в Филадельфии. Текст декларации был опубликован в январе 1777 года. До конца XIX века у документа не имелось постоянного места хранения. Дважды (во время Войны за независимость и англо-американской войны 1812-1814 годов) он едва не попал в руки англичан. С 1894 года оригинал декларации хранился в сейфе библиотеки Государственного департамента США, в 1921 года был передан в Библиотеку Конгресса США, а с 1952 года находится в выставочном зале Национального архива в Вашингтоне (наряду с подлинниками Конституции США и Билля о правах).
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