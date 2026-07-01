ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ США 1776

ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ США 1776 года - до­ку­мент, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым 13 ко­ло­ний Ве­ли­ко­бри­та­нии в Северной Аме­ри­ке объ­я­ви­ли об от­де­ле­нии от мет­ро­по­лии и об­ра­зо­ва­нии са­мо­сто­ятельного го­су­дар­ст­ва - Со­еди­нён­ных Шта­тов Аме­ри­ки.

При­ня­та 2-м Кон­ти­нен­таль­ным кон­грес­сом в пе­ри­од Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775-1783 годов. Де­ле­гат от Вир­ги­нии Р.Г. Ли 7.6.1775 года внёс на рас­смот­ре­ние кон­грес­са ре­зо­лю­цию, в ко­то­рой от­ме­ча­лось, что «Со­еди­нён­ные Ко­ло­нии яв­ля­ют­ся и по пра­ву долж­ны быть сво­бод­ны­ми и не­за­ви­си­мы­ми Шта­та­ми». 11 ию­ня для вы­ра­бот­ки тек­ста официального за­яв­ле­ния в под­держ­ку ре­зо­лю­ции был об­ра­зо­ван ко­ми­тет во гла­ве с Т. Джеф­фер­со­ном, в ко­то­рый во­шли Дж. Адамс, Б. Франк­лин, Р. Шер­ман и Р. Ли­винг­стон. 28 ию­ня ко­ми­тет пред­ста­вил кон­грес­су про­ект дек­ла­ра­ции, под­го­тов­лен­ный Джеф­фер­со­ном. Его об­су­ж­де­ние на­ча­лось 2 ию­ля. В текст дек­ла­ра­ции был вне­сён ряд из­ме­не­ний; в ча­ст­но­сти, из не­го был изъ­ят пункт, осу­ж­дав­ший раб­ст­во и ра­бо­тор­гов­лю. Ве­че­ром 4 ию­ля дек­ла­ра­ция бы­ла при­ня­та (с это­го вре­ме­ни 4 ию­ля от­ме­ча­ет­ся в США как национальный праз­д­ник - День не­за­ви­си­мо­сти).

Впер­вые в ис­то­рии че­ло­ве­че­ст­ва де­кла­ра­ция про­воз­гла­си­ла идею су­ве­ре­ни­те­та на­ро­да в ка­че­ст­ве ос­но­вы го­су­дар­ст­ва и ока­за­ла боль­шое влия­ние на раз­ви­тие борь­бы про­тив аб­со­лю­тиз­ма в Ев­ро­пе и ан­ти­ко­ло­ни­аль­но­го дви­же­ния в Аме­ри­ке. В её пре­ам­бу­ле по­лу­чи­ли от­ра­же­ние ос­но­во­по­ла­гаю­щие идеи эпо­хи Про­све­ще­ния: о ра­вен­ст­ве всех лю­дей пе­ред за­ко­ном и их не­отъ­ем­ле­мом пра­ве на «жизнь, сво­бо­ду и стрем­ле­ние к сча­стью», об об­щественном до­го­во­ре как ис­точ­ни­ке по­ли­тической вла­сти («спра­вед­ли­вая власть» ос­но­вы­ва­ет­ся толь­ко на «со­гла­сии управ­ляе­мых»), о пра­ве на­ро­да на ре­во­люционное нис­про­вер­же­ние дес­по­тического пра­ви­тель­ст­ва. В дек­ла­ра­ции под­роб­но из­ла­га­лись мо­ти­вы, по­бу­див­шие североамериканские ко­ло­нии от­де­лить­ся от Ве­ли­ко­бри­та­нии, в ча­ст­но­сти ука­зы­ва­лось на по­ли­тический про­из­вол британского мо­нар­ха и пар­ла­мен­та и на ущем­ле­ние ими эко­но­мических ин­те­ре­сов на­се­ле­ния ко­ло­ний.

Це­ре­мо­ния под­пи­са­ния дек­ла­ра­ции со­стоя­лась 2.8.1776 года в Фи­ла­дель­фии. Текст дек­ла­ра­ции был опуб­ли­ко­ван в январе 1777 года. До конца XIX века у до­ку­мен­та не име­лось по­сто­ян­но­го мес­та хра­не­ния. Два­ж­ды (во вре­мя Вой­ны за не­за­ви­си­мость и анг­ло-­аме­ри­кан­ской вой­ны 1812-1814 годов) он ед­ва не по­пал в ру­ки анг­ли­чан. С 1894 года ори­ги­нал дек­ла­ра­ции хра­нил­ся в сей­фе библиотеки Го­су­дар­ст­вен­но­го де­пар­та­мен­та США, в 1921 года был пе­ре­дан в Биб­лио­те­ку Кон­грес­са США, а с 1952 года на­хо­дит­ся в вы­ста­воч­ном за­ле Национального ар­хи­ва в Ва­шинг­то­не (на­ря­ду с под­лин­ни­ка­ми Кон­сти­ту­ции США и Бил­ля о пра­вах).

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