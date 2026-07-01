Деказ (фр. Dekazes), Эли Луи де, граф (1816), герцог (1820) (28.09.1780, Сен-Мартен-де-Ле ‒ 24.10.1860, Париж)

Дека`з (фр. Dekazes), Эли Луи де, граф (1816), герцог (1820) (28.09.1780, Сен-Мартен-де-Ле — 24.10.1860, Париж) — французский государственный деятель, глава правительства в 1819—1820. Получил образование в Вандомской военной школе (1790—1899) и на юридическом факультете в Сорбонне. Занимался адвокатской практикой в Париже, в 1807 был советником Луи Бонапарта, короля Голландии, но никогда не был бонапартистом. В период Ста дней отказался поддержать Наполеона, сохранив верность режиму Реставрации Бурбонов, за что в июле 1815 был назначен префектом столичной полиции с правом ежедневного доклада королю. Стал одним из самых приближенных лиц Людовика XVIII, который называл Д. «мой сын». В 1816 получил от короля титул графа. Являлся одним из лидеров умеренных роялистов, постоянно конфликтовавших с ультрароялистами. В 1815 был избран в Палату депутатов. В 1818—1820 — министр внутренних дел. Придерживался строго выполнения конституционной Хартии 1814, был принципиальным противником необоснованных жестких мер, чем навлек на себя ненависть ультрароялистов. В то же время подвергался нападкам со стороны либеральной оппозиции. Двойное давление — справа и слева — предопределило короткий срок существования министерского кабинета Д. (ноябрь 1819 — февраль 1820). Убийство 13 февраля 1820 бонапартистом П. Л. Лувелем герцога Беррийского, племянника короля, стало поводом к отставке правитель­ства Д., которое ультра обвинили в попустительстве непримиримой оппозиции. Желая смягчить отставку своего любимца, король даровал ему титул герцога и направил послом в Англию. В 1821 Д. был отозван из Лондона и занял место в Палате пэров, где выступал с умеренно либеральных позиций. В 1830 поддержал Луи-Филиппа, а с падением режима Июльской монархии в 1848 полностью устранился от участия в политической жизни. Лит.: Bonafé F. Élie, duc Decazes: homme d‘état et franc-maçon. Tulle, 1973 ;Langeron R .Decazes ,ministre du roi .Paris ,1960 ;Waresquiel E. de, Yvert B. Histoire de la Restoration 1814—1830. Paris, 2002. П. П. Черкасов.