ДЕКАВ ЛЮСЬЕН

ДЕКАВ ЛЮСЬЕН - французский писатель, публицист.

Из се­мьи гра­вё­ра. Со­сто­ял на во­енной служ­бе; со­труд­ни­чал с га­зе­та­ми и жур­на­ла­ми, в том числе с о­циа­ли­стического тол­ка.

Твор­че­ст­во Декава вы­дер­жа­но в тра­ди­ци­ях на­ту­ра­лиз­ма: де­бют­ный сборник но­велл «Му­че­ния Элои­зы Па­жаду» («Le calvaire d’Héloїse Pajadou», 1882); пье­са «Клет­ка» («La cage», 1898), ро­ма­ны «Ун­тер-офи­це­ры» («Sous-Offs», 1889), «Ко­лон­на» («La colonne», 1901), «Ва­рав­ва» («Barabbas», 1913, русский перевод 1926), «Фи­ле­мон» («Philémon», 1913) и др., в ко­то­рых до­ми­ни­ру­ют со­ци­аль­ная те­ма­ти­ка и ко­ло­рит­ные опи­са­ния городского и во­енного бы­та. Ав­тор книги ме­муа­ров «Вос­по­ми­на­ния мед­ве­дя» («Souvenirs d’un ours», 1946).

Сек­ре­тарь (1900-1944 годы), за­тем пре­зи­дент (1945-1949 годы) Ака­де­мии Гон­ку­ров.