ДЕКАВ ЛЮСЬЕН
ДЕКАВ ЛЮСЬЕН - французский писатель, публицист.
Из семьи гравёра. Состоял на военной службе; сотрудничал с газетами и журналами, в том числе социалистического толка.
Творчество Декава выдержано в традициях натурализма: дебютный сборник новелл «Мучения Элоизы Пажаду» («Le calvaire d’Héloїse Pajadou», 1882); пьеса «Клетка» («La cage», 1898), романы «Унтер-офицеры» («Sous-Offs», 1889), «Колонна» («La colonne», 1901), «Варавва» («Barabbas», 1913, русский перевод 1926), «Филемон» («Philémon», 1913) и др., в которых доминируют социальная тематика и колоритные описания городского и военного быта. Автор книги мемуаров «Воспоминания медведя» («Souvenirs d’un ours», 1946).
Секретарь (1900-1944 годы), затем президент (1945-1949 годы) Академии Гонкуров.