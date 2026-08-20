ДЕКАРТ РЕНЕ

ДЕКАРТ РЕНЕ - французский философ, физик и математик, основатель картезианства.

В 1606-1614 годах учил­ся в ие­зу­ит­ской шко­ле Ла-Флеш. В 1618-1621 годах слу­жил в ар­мии, в на­ча­ле Три­дца­ти­лет­ней вой­ны при­ни­мал уча­стие в во­енных дей­ст­ви­ях. За­тем пу­те­ше­ст­во­вал по Ев­ро­пе, в 1629 году пе­ре­се­лил­ся в Ни­дер­лан­ды, где про­жил 20 лет, по­гру­жён­ный в уе­ди­нён­ные на­учные за­ня­тия. В 1649 году по при­гла­ше­нию ко­ро­ле­вы Кри­сти­ны пе­ре­ехал в Сток­гольм. Здесь соз­дал основные со­чи­не­ния - «Рас­су­ж­де­ние о ме­то­де» («Discours de la méthode, pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences», вы­шло в свет в 1637 году, русский перевод 1885, 1950, 1953), «Ме­та­фи­зи­че­ские раз­мыш­ле­ния» («Me­di­ta­tiones de prima philo­sop­hia», 1641, русский перевод 1901, 1994), «На­ча­ла фи­ло­со­фии» («Principia philo­sophiae», 1644, русский перевод 1914, 1989).

Декарт - один из ро­до­на­чаль­ни­ков но­во­ев­ро­пей­ской фи­ло­со­фии и экс­пе­ри­мен­таль­но-ма­те­ма­тического ес­те­ст­во­зна­ния, вы­сту­пив­ший с тре­бо­ва­ни­ем пе­ре­смот­ра всей пред­ше­ст­вую­щей тра­ди­ции. При этом в от­ли­чие от Ф. Бэ­ко­на, апел­ли­ро­вав­ше­го к опы­ту и на­блю­де­нию, он об­ра­щал­ся к ра­зу­му и са­мо­соз­на­нию, счи­тая не­об­хо­ди­мым по­ло­жить в ос­но­ву фи­лософского мыш­ле­ния прин­цип оче­вид­но­сти, или не­по­средственной дос­то­вер­но­сти, что пред­по­ла­га­ло от­каз от всех су­ж­де­ний, при­ня­тых ко­гда-ли­бо на ве­ру. Декарт был убе­ж­дён, что на ис­ти­ну «на­толк­нёт­ся ско­рее от­дель­ный че­ло­век, чем це­лый на­род» (Избранные про­из­ве­де­ния. М., 1950. С. 271), - клас­сическая фор­му­ли­ров­ка прин­ци­па субъ­ек­тив­ной дос­то­вер­но­сти, оз­на­чав­ше­го ус­та­нов­ку не на ус­вое­ние чу­жих мне­ний, а на соз­да­ние соб­ст­вен­ных; со­мне­ние долж­но рас­чис­тить поч­ву для по­строе­ния ра­цио­наль­ной куль­ту­ры, ко­то­рой долж­на ус­ту­пить ме­сто куль­ту­ра тра­диционного ти­па. Од­на­ко при всей кри­ти­ке тра­диционной фи­ло­со­фии мыш­ле­ние Декарта глу­бо­ко уко­ре­не­но в тра­ди­ции: от­бра­сы­вая од­ни эле­мен­ты средневекового мыш­ле­ния, он опи­рал­ся при этом на дру­гие (в уче­нии о суб­стан­ции, трак­тов­ке са­мо­соз­на­ния, по­ни­ма­нии при­ро­ды и ду­ши). Вслед за Ав­гу­сти­ном, ука­зав­шим в по­ле­ми­ке со скеп­ти­циз­мом на не­воз­мож­ность усом­нить­ся в су­ще­ст­во­ва­нии са­мо­го со­мне­ваю­ще­го­ся, Декарт счи­тал аб­со­лют­но не­со­мнен­ным су­ж­де­ние «мыс­лю, сле­до­ва­тель­но, су­ще­ст­вую» (co­gito ergo sum). Этот ар­гу­мент пред­по­ла­га­ет вос­хо­дя­щее к пла­то­низ­му убе­ж­де­ние в он­то­ло­гическом пре­вос­ход­ст­ве умо­по­сти­гае­мо­го над чув­ст­вен­ным и ро­ж­дён­ное хри­сти­ан­ст­вом соз­на­ние цен­но­сти субъ­ек­тив­но-лич­но­го: не про­сто прин­цип мыш­ле­ния как та­ко­вой, а имен­но субъ­ек­тив­но пе­ре­жи­тый про­цесс мыш­ле­ния, от ко­то­ро­го не­воз­мож­но от­де­лить мыс­ля­ще­го, был по­ло­жен Декартом в ос­но­ва­ние фи­ло­со­фии. Ха­рак­тер­но при этом, что ис­тин­ность ис­ход­но­го прин­ци­па как зна­ния яс­но­го и от­чёт­ли­во­го га­ран­ти­ро­ва­на у Декарта су­ще­ст­во­ва­ни­ем Бо­га, вло­жив­ше­го в че­ло­ве­ка ес­тественный свет ра­зу­ма. Са­мо­соз­на­ние у Декарта не замк­ну­то на се­бя, а ра­зомк­ну­то, от­кры­то Бо­гу, вы­сту­паю­ще­му как ис­точ­ник объ­ек­тив­ной зна­чи­мо­сти че­ло­ве­че­ско­го мыш­ле­ния: все «смут­ные идеи» суть про­дук­ты толь­ко че­ло­ве­че­ской субъ­ек­тив­но­сти, а по­то­му лож­ны; на­про­тив, все яс­ные идеи идут от Бо­га, а по­то­му ис­тин­ны.

Cogito - пер­вое дос­то­вер­ное су­ж­де­ние но­вой нау­ки и в то же вре­мя пер­вый, не­по­сред­ст­вен­но дан­ный соз­на­нию её объ­ект - мыс­ля­щая суб­стан­ция; она от­кры­та нам не­по­сред­ст­вен­но, то­гда как су­ще­ст­во­ва­ние дру­гой суб­стан­ции - ма­те­ри­аль­ной - да­но опо­сре­до­ван­но. Декарт оп­ре­де­ля­ет суб­стан­цию как вещь, ко­то­рая для сво­его су­ще­ст­во­ва­ния не ну­ж­да­ет­ся ни в чём, кро­ме са­мой се­бя, - оп­ре­де­ле­ние, ко­то­рое за­тем вос­про­из­ве­ли Б. Спи­но­за и пред­ста­ви­те­ли ок­ка­зио­на­лиз­ма. В стро­гом смыс­ле сло­ва суб­стан­ци­ей мож­но на­звать толь­ко Бо­га: сре­ди со­тво­рён­ных ве­щей Декарт ус­лов­но на­зы­ва­ет суб­стан­ция­ми толь­ко те, ко­то­рые для сво­его су­ще­ст­во­ва­ния ну­ж­да­ют­ся «лишь в обыч­ном со­дей­ст­вии Бо­га» (Там же. С. 448), в от­ли­чие от тех, ко­то­рые ну­ж­да­ют­ся в со­дей­ст­вии других тво­ре­ний и но­сят на­зва­ние ат­ри­бу­тов и ка­честв.

Мыс­ля­щая суб­стан­ция в ка­че­ст­ве ат­ри­бу­та не­про­тя­жён­на и по­то­му не­де­ли­ма; те­лес­ная суб­стан­ция име­ет про­тяже­ние в дли­ну, ши­ри­ну и глу­би­ну, а по­то­му де­ли­ма на час­ти, име­ет фи­гу­ру, дви­же­ние и оп­ре­де­лён­ное рас­по­ло­же­ние час­тей. Толь­ко эти ка­че­ст­ва дей­ст­ви­тель­но при­су­щи те­лес­ной суб­стан­ции, а все ос­таль­ные - цвет, вкус, за­пах, те­п­ло, твёр­дость и т. д. - Декарт вслед за Г. Га­ли­ле­ем на­зы­ва­ет вто­рич­ны­ми и по­ка­зы­ва­ет, что они обя­за­ны сво­им су­ще­ст­во­ва­ни­ем воз­дей­ст­вию пер­вич­ных ка­честв на те­ло и со­став­ля­ют со­дер­жа­ние так называемых смут­ных идей. Идеи, при­су­щие мыс­ля­щей суб­стан­ции из­на­чаль­но (а не при­об­ре­тён­ные в опы­те), - «вро­ж­дён­ные» идеи, вло­же­ны в нас Твор­цом. К ним от­но­сят­ся идея Бо­га как все­со­вер­шен­но­го су­ще­ст­ва, за­тем идеи чи­сел и фи­гур, а так­же не­ко­то­рые об­щие по­ня­тия, или ак­сио­мы («Из ни­че­го ни­че­го не про­ис­хо­дит» и т. п.). Эти веч­ные ис­ти­ны суть во­пло­ще­ние ес­теств. све­та ра­зу­ма.

Не­де­ли­мая суб­стан­ция - ум - пред­мет изу­че­ния ме­та­фи­зи­ки, де­ли­мая суб­стан­ция - ма­те­рия - пред­мет изу­че­ния фи­зи­ки. Ото­жде­ст­в­ляя ма­те­рию с про­стран­ст­вом, Декарт вы­сту­пил про­тив ари­сто­те­ли­ан­ско­го раз­ли­че­ния «те­ла» и «мес­та», свя­зан­но­го с не­об­хо­ди­мо­стью вве­сти сис­те­му аб­со­лют­ных «мест» - вер­ха и ни­за, цен­тра и пе­ри­фе­рии кос­мо­са для объ­яс­не­ния дви­же­ния. Уст­ра­няя сис­те­му аб­со­лют­ных мест, Декарт оп­ре­де­ля­ет ме­сто толь­ко че­рез по­ло­же­ние те­ла от­но­си­тель­но других тел. Ото­жде­ст­в­ле­ние ма­те­рии с про­стран­ст­вом сни­ма­ет за­труд­не­ния Га­ли­лея, ко­то­рый не мог обос­но­вать главное по­ня­тие ме­ха­ни­ки - так называемого иде­аль­но­го, или ма­те­ма­тического, те­ла: у Декарта, в сущ­но­сти, вся­кое те­ло ста­ло ма­те­ма­ти­че­ским, а ма­те­ма­ти­ка (гео­мет­рия) - нау­кой о те­лес­ном ми­ре, ка­кой она не бы­ла ни в ан­тич­но­сти, ни в сред­ние ве­ка. Ма­те­рия, она же про­стран­ст­во, со­став­ля­ет ос­но­ву един­ст­ва фи­зического ми­ра; она де­ли­ма у Декарта до бес­ко­неч­но­сти, не­де­ли­мых (ато­мов) и пус­то­ты он не при­зна­вал, а кос­мическое дви­же­ние объ­яс­нял с по­мо­щью вих­рей. Те­ку­чая ма­те­рия, не­пре­рыв­но за­пол­няю­щая мир, вих­ре­об­раз­но дви­жет­ся во­круг Солн­ца. Дви­же­ние у Декарта, как и ме­сто, от­но­си­тель­но: по­сколь­ку в ми­ре нет аб­со­лют­ных то­чек от­счё­та, то мы ус­лов­но при­ни­ма­ем оп­ре­де­лён­ные те­ла или сис­те­му тел за не­под­виж­ные и по от­но­ше­нию к ним дру­гие счи­та­ем дви­жу­щи­ми­ся. В ка­че­ст­ве главного за­ко­на дви­же­ния Декарт впер­вые чёт­ко сфор­му­ли­ро­вал за­кон инер­ции: «Те­ло, раз на­чав дви­гать­ся, про­дол­жа­ет это дви­же­ние и ни­ко­гда са­мо со­бою не ос­та­нав­ли­ва­ет­ся» (Там же. С. 486). В ос­но­ве за­ко­на инер­ции ле­жит, по Декарту, по­сто­ян­ст­во един­ст­вен­ной под­лин­ной - Бо­же­ст­вен­ной - суб­стан­ции.

Дуа­ли­стическое про­ти­во­пос­тав­ле­ние мыс­ля­щей и про­тя­жён­ной суб­стан­ции по­зво­ли­ло Декарту ото­жде­ст­вить при­ро­ду с про­стран­ст­вен­ной про­тя­жён­но­стью, так что ста­ло воз­мож­ным мыс­лить изу­че­ние при­ро­ды как её кон­ст­руи­ро­ва­ние - по об­раз­цу кон­ст­руи­ро­ва­ния гео­мет­рических объ­ек­тов. Таким образом, нау­ка, по Декарту, кон­ст­руи­ру­ет не­кий ги­по­те­ти­че­ский мир. Как и в но­ми­на­лиз­ме XIII-XIV веков, этот про­ба­би­лизм Декарта свя­зан с иде­ей бо­же­ст­вен­но­го все­мо­гу­ще­ст­ва: Бог мог вос­поль­зо­вать­ся бес­ко­неч­ным мно­же­ст­вом средств для осу­ще­ст­в­ле­ния сво­его за­мыс­ла, а по­то­му и тот ва­ри­ант кон­ст­рук­ции ми­ра, ко­то­рый пред­ла­га­ет нау­ка, рав­но­си­лен вся­ко­му дру­го­му, ес­ли он спо­со­бен объ­яс­нить яв­ле­ния, дан­ные в опы­те.

По­ни­ма­ние ми­ра как ги­гант­ской сис­те­мы тон­ко скон­ст­руи­ро­ван­ных ма­шин сни­ма­ет у Декарта прин­ци­пи­аль­ное раз­ли­чие ме­ж­ду ес­те­ст­вен­ным и ис­кус­ст­вен­ным (соз­дан­ным че­ло­ве­ком), ха­рак­тер­ное для ан­тич­ной и средневековой нау­ки. Рас­те­ние - та­кой же ме­ха­низм, как и ча­сы, дей­ст­вия при­род­ных про­цес­сов вы­зы­ва­ют­ся «труб­ка­ми и пру­жи­на­ми», по­доб­но дей­ст­ви­ям ме­ха­низ­ма, с той лишь раз­ни­цей, что тон­кость и ис­кус­ность этих пру­жин на­столь­ко же пре­вос­хо­дят соз­дан­ное че­ло­ве­ком, на­сколь­ко ис­кус­ст­во бес­ко­неч­но­го Твор­ца со­вер­шен­нее ис­кус­ст­ва твор­ца ко­неч­но­го. По­зна­ние ми­ра есть кон­ст­руи­ро­ва­ние оп­ре­де­лён­но­го ва­ри­ан­та ма­ши­ны ми­ра из про­стей­ших на­чал, ко­то­рые мы на­хо­дим в че­ло­ве­че­ском ра­зу­ме. Ин­ст­ру­мен­том это­го кон­ст­руи­ро­ва­ния яв­ля­ет­ся ме­тод, ко­то­рый дол­жен пре­вра­тить на­учное по­зна­ние из спо­ра­ди­че­ско­го и слу­чай­но­го на­хо­ж­де­ния ис­тин в их сис­те­ма­ти­че­ское и пла­но­мер­ное про­из­вод­ст­во и сде­лать лю­дей «гос­по­да­ми при­ро­ды» (Там же. С. 305). Осн.овные пра­ви­ла ме­то­да: 1) на­чи­нать с про­сто­го и оче­вид­но­го; 2) пу­тём де­дук­ции по­лу­чать бо­лее слож­ные вы­ска­зы­ва­ния; 3) дей­ст­во­вать при этом так, что­бы не упус­тить ни од­но­го зве­на, т. е. со­хра­нять не­пре­рыв­ность це­пи умо­зак­лю­че­ний; 4) кри­те­ри­ем ис­ти­ны сле­ду­ет счи­тать ин­туи­цию, с по­мо­щью ко­то­рой ус­мат­ри­ва­ют­ся пер­вые на­ча­ла, и пра­виль­ную де­дук­цию, по­зво­ляю­щую по­лу­чать след­ст­вия из них.

Де­дук­ции Декарт от­во­дил ис­клю­чительную роль в про­цес­се по­зна­ния. Идеа­лом вос­пи­та­ния и обу­че­ния счи­тал раз­ви­тие яс­но­го мыш­ле­ния, ос­но­ван­но­го на до­ка­за­тель­ст­ве. Декарт про­воз­гла­сил док­три­ну о при­род­ном ра­вен­ст­ве умов, хо­тя до­пус­кал вро­ж­дён­ные раз­ли­чия в ка­че­ст­вах ин­тел­лек­та (например, в ско­ро­сти про­те­ка­ния мыс­ли­тель­ных про­цес­сов). Счи­тал, что при­род­ных за­дат­ков для раз­ви­тия ума не­дос­та­точ­но, об­ра­зо­ва­ние долж­но до­пол­нять их и ру­ко­во­дить ими. Со­глас­но Декарту, об­ра­зо­ва­ние, дос­туп­ное ка­ж­до­му, не при­ви­ле­гия, а ес­те­ст­вен­ное пра­во . Эти идеи Декарта лег­ли в ос­но­ву ря­да ди­дак­тиче­ских прин­ци­пов, оп­ре­де­лив­ших ре­ор­га­ни­за­цию тра­диционной сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния, и в наи­бо­лее пол­ной ме­ре бы­ли ис­поль­зова­ны в дея­тель­но­сти ян­се­ни­ст­ских школ, в ча­ст­но­сти шко­лы Пор-Ро­яль под Па­ри­жем.

Ос­но­вой и об­раз­цом ме­то­да Декарта яв­ля­ет­ся ма­те­ма­ти­ка, важ­ней­ши­ми эле­мен­та­ми - из­ме­ре­ние и по­ря­док. Рас­смат­ри­вая в ка­че­ст­ве все­об­щей нау­ки (ma­the­sis universalis) ал­геб­ру, Декарт ввёл мно­гие современные ал­геб­ра­ические обо­зна­че­ния, по­ло­жил на­ча­ло ис­сле­до­ва­нию свойств ал­геб­ра­ических урав­не­ний. Ал­геб­ра ста­но­вит­ся для Декарта об­раз­цом ма­те­ма­тической нау­ки имен­но по­то­му, что он рас­смат­ри­ва­ет ма­те­ма­ти­ку как нау­ку об ис­чис­ле­нии, аб­ст­ра­ги­ру­ясь от спе­ци­фи­ки той пред­мет­ной об­лас­ти, к ко­то­рой при­ме­ня­ет­ся ис­чис­ле­ние. У Декарта чис­ло не от­ли­ча­ет­ся от ве­ли­чи­ны, как это бы­ло в ан­тич­ной и средневековой ма­те­ма­ти­ке, ибо чис­ла у не­го функ­цио­ни­ру­ют толь­ко как ра­вен­ст­ва ве­ли­чин и по­лу­ча­ют своё зна­че­ние в хо­де рас­чё­та. Ес­ли рань­ше чис­ло по­ни­ма­лось как по­ло­жи­тель­ное ра­цио­наль­ное, то Декарт фак­ти­че­ски рас­ши­рил по­ня­тие чис­ла, рас­про­стра­нив его на всю об­ласть дей­ст­ви­тель­ных чи­сел; это бы­ло не­об­хо­ди­мо для ана­ли­тического изу­че­ния не­пре­рыв­ных про­стран­ст­вен­ных фи­гур и их дви­же­ния. Тем са­мым он от­ме­нил вос­хо­див­шее к ан­тич­но­сти пред­став­ле­ние о раз­но­род­но­сти дис­крет­но­го чис­ла и не­пре­рыв­ной про­тя­жён­ной ве­ли­чи­ны, т. е. объ­ек­тов ариф­ме­ти­ки и гео­мет­рии.

В «Гео­мет­рии» («Géometrie», 1637, русский перевод 1938) Декарт ши­ро­ко поль­зо­вал­ся по­ня­ти­ем пе­ре­мен­ной ве­ли­чи­ны, ко­то­рая вы­сту­па­ет в двой­ной фор­ме: как от­ре­зок пе­ре­мен­ной дли­ны и по­сто­ян­но­го на­прав­ле­ния и как не­пре­рыв­ная чи­сло­вая пе­ре­мен­ная, про­бе­гаю­щая со­во­куп­ность чи­сел, со­став­ляю­щих этот от­ре­зок. Двоя­кий об­раз пе­ре­мен­ной обу­сло­вил взаи­мо­про­ник­но­ве­ние гео­мет­рии и ал­геб­ры. У Декарта дей­ст­ви­тель­ное чис­ло трак­то­ва­лось как от­но­ше­ние дан­но­го от­рез­ка к еди­нич­но­му (тем са­мым по­ня­тие чис­ла рас­про­стра­ня­лось на всю об­ласть по­ло­жи­тель­ных дей­ст­ви­тель­ных чи­сел), хо­тя сфор­му­ли­ро­вал та­кое оп­ре­де­ле­ние лишь И. Нью­тон; от­ри­ца­тель­ные чис­ла по­лу­чи­ли у Декарта ре­аль­ное ис­тол­ко­ва­ние, свя­зан­ное с на­прав­ле­ни­ем от­рез­ка. Декарт ввёл об­ще­при­ня­тые ны­не зна­ки для пе­ре­мен­ных ве­ли­чин (например, x, y, z), по­сто­ян­ных ве­ли­чин (например, a, b, c), а так­же обо­зна­че­ние сте­пе­ни. За­пись фор­мул у Декарта поч­ти не от­ли­ча­ет­ся от со­вре­мен­ной. В ана­ли­тической гео­мет­рии основным дос­ти­же­ни­ем Декарта яви­лось соз­да­ние де­кар­то­вой сис­те­мы ко­ор­ди­нат.

По­ня­тие це­ли бы­ло пол­но­стью из­гна­но Декартом из ми­ра при­ро­ды, бла­го­да­ря че­му он и соз­дал ме­ха­ни­че­скую, ма­те­риа­ли­стическую кар­ти­ну при­род­но­го ми­ра; важ­ную роль в этом сыг­ра­ло уст­ра­не­ние по­ня­тия ду­ши как по­сред­ни­цы ме­ж­ду не­де­ли­мым умом (ду­хом) и де­ли­мым те­лом, как она рас­смат­ри­ва­лась в ан­тич­ной и средневековой фи­ло­со­фии (ду­ше при­пи­сы­ва­лись во­об­ра­же­ние и чув­ст­во, ко­то­ры­ми на­де­ля­ли и жи­вот­ных). Декарт ото­жде­ст­вил ду­шу и ум, на­зы­вая во­об­ра­же­ние и память мо­ду­са­ми ума; ра­зум­ная ду­ша то­ж­де­ст­вен­на спо­соб­но­сти мыш­ле­ния, жи­вот­ные же суть толь­ко ав­то­ма­ты; ав­то­ма­том яв­ля­ет­ся и че­ло­ве­че­ское те­ло - «ма­ши­на, ко­то­рая, бу­ду­чи соз­да­на ру­ка­ми Бо­га, не­срав­нен­но луч­ше уст­рое­на и име­ет в се­бе дви­же­ния бо­лее изу­ми­тель­ные, чем лю­бая из ма­шин, изо­бре­тён­ных людь­ми» (Там же. С. 300). Че­ло­век, об­ла­даю­щий ра­зум­ной бес­смерт­ной ду­шой, вы­но­сит­ся Декартом за пре­де­лы при­род­но­го ми­ра и ста­вит­ся над ним в ка­че­ст­ве ма­ло­го твор­ца. Имен­но уст­ра­не­ние по­ня­тия ду­ши в её преж­нем смыс­ле по­зво­ли­ло Декарту про­ти­во­по­ставить друг дру­гу две суб­стан­ции - при­ро­ду и дух - и пре­вра­тить при­ро­ду в мёрт­вый объ­ект для по­зна­ния-кон­ст­руи­ро­ва­ния и ис­поль­зо­ва­ния че­ло­ве­ком. В ре­зуль­та­те воз­ник­ла очень труд­ная для фи­ло­со­фии Декарта про­бле­ма свя­зи ду­ши и те­ла, став­шая од­ной из цен­траль­ных в ме­та­фи­зи­ке XVII-XVIII веков (смотри Пси­хо­фи­зи­че­ская про­бле­ма). Декарт пы­тал­ся раз­ре­шить её ме­ха­ни­сти­че­ски: че­рез так называемую шиш­ко­вид­ную же­ле­зу (как бы про­стран­ст­вен­ное вме­сти­ли­ще че­ло­ве­че­ской ду­ши) ме­ха­ни­че­ские воз­дей­ст­вия, пе­ре­да­вае­мые че­ло­ве­че­ски­ми ор­га­на­ми чувств, дос­ти­га­ют соз­на­ния.

Сво­дя вся­кое дви­же­ние к про­стран­ст­вен­но­му пе­ре­ме­ще­нию, Декарт объ­яс­нял по­след­нее с по­мо­щью ме­ха­нического толч­ка, по­сколь­ку по­ня­тие си­лы (внут­рен­не свя­зан­ное с по­ня­ти­ем це­ли) так­же бы­ло уст­ра­не­но. На прин­ци­пе толч­ка ос­но­ва­но и по­ня­тие ми­ро­вых вих­рей. Ме­ха­ническими за­ко­на­ми объ­яс­нял Декарт все от­прав­ле­ния жи­во­го те­ла, вклю­чая че­ло­ве­че­ское. Ис­точ­ник си­лы был вы­не­сен за пре­де­лы при­ро­ды и при­пи­сан транс­цен­дент­но­му Бо­гу-Твор­цу. В эти­ке Декарт вы­сту­пал по­сле­до­вательным ра­цио­на­ли­стом. Он рас­смат­ри­вал аф­фек­ты и стра­сти как след­ст­вие влия­ния на ра­зум­ную ду­шу те­лес­ных дви­же­ний, ко­то­рые, по­ка они не про­яс­не­ны све­том ра­зу­ма, по­ро­ж­да­ют в нас за­блу­ж­де­ния ума, ре­зуль­та­том че­го яв­ля­ют­ся злые по­ступ­ки. Ис­точ­ни­ком за­блу­ж­де­ния, ко­то­рое у Декарта в сущ­но­сти есть не что иное, как грех, слу­жит не ра­зум, а сво­бод­ная во­ля, ибо она по­бу­ж­да­ет че­ло­ве­ка вы­ска­зы­вать су­ж­де­ния и дей­ст­во­вать там, где ра­зум ещё не рас­по­ла­га­ет яс­ным и от­чёт­ли­вым зна­ни­ем.

Таким образом, уче­ния Декарта о бы­тии (он­то­ло­гия) и о по­зна­нии (гно­сео­ло­гия) яв­ля­ют­ся идеа­ли­сти­че­ски­ми, то­гда как кос­мо­ло­гия, фи­зи­ка и фи­зио­ло­гия - ма­те­риа­ли­стич­ны; этот дуа­лизм Декарта име­ет сво­им ис­точ­ни­ком дуа­лизм ду­ши и те­ла.

Влия­ние Декарта на раз­ви­тие фи­ло­со­фии и нау­ки XVII-XVIII веков бы­ло глу­бо­ким и мно­го­сто­рон­ним. Уче­ние Декарта ста­ло ос­но­вой кар­те­зи­ан­ст­ва - на­прав­ле­ния в фи­ло­со­фии и ес­те­ст­во­зна­нии, в рам­ках ко­то­ро­го ра­бо­та­ли не толь­ко фи­зи­ки и ма­те­ма­ти­ки, но и фи­зио­ло­ги, ме­ди­ки и фар­ма­ко­ло­ги. В рус­ле идей Декарта фор­ми­ро­ва­лось уче­ние Б. Спи­но­зы. Дуа­лизм Декарта по­слу­жил ис­ход­ным пунк­том кон­цеп­ции ок­ка­зио­на­лиз­ма А. Гей­лин­кса и Н. Маль­бран­ша. Под воз­дей­ст­ви­ем ме­то­да Декарта фран­цузскими ян­се­ни­ста­ми бы­ла раз­ра­бо­та­на так называемая Пор-Роя­ля ло­ги­ка. «Гео­мет­рия» Декарта ока­за­ла ог­ром­ное влия­ние на раз­ви­тие ма­те­ма­ти­ки. Ра­цио­на­лизм Декарта явил­ся од­ним из ис­точ­ни­ков фи­ло­со­фии Про­све­ще­ния.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Сочинения:

Œuvres / Publiées par Ch. Adam, P. Tan­nery. P., 1897–1913. Vol. 1-12. Vol. 13: Suppl.;

Соч. Ка­зань, 1914;

Кос­мо­го­ния. Два трак­та­та. М.; Л., 1934;

Correspondance. P., 1936-1956. Vol. 1-6;

Рас­су­ж­де­ние о ме­то­де. С при­ло­же­ни­ем: «Ди­оп­три­ка», «Ме­тео­ры», «Гео­мет­рия». М., 1953;

Соч.: В 2 т. М., 1989-1991