ДЕКАРТ РЕНЕ
ДЕКАРТ РЕНЕ - французский философ, физик и математик, основатель картезианства.
В 1606-1614 годах учился в иезуитской школе Ла-Флеш. В 1618-1621 годах служил в армии, в начале Тридцатилетней войны принимал участие в военных действиях. Затем путешествовал по Европе, в 1629 году переселился в Нидерланды, где прожил 20 лет, погружённый в уединённые научные занятия. В 1649 году по приглашению королевы Кристины переехал в Стокгольм. Здесь создал основные сочинения - «Рассуждение о методе» («Discours de la méthode, pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences», вышло в свет в 1637 году, русский перевод 1885, 1950, 1953), «Метафизические размышления» («Meditationes de prima philosophia», 1641, русский перевод 1901, 1994), «Начала философии» («Principia philosophiae», 1644, русский перевод 1914, 1989).
Декарт - один из родоначальников новоевропейской философии и экспериментально-математического естествознания, выступивший с требованием пересмотра всей предшествующей традиции. При этом в отличие от Ф. Бэкона, апеллировавшего к опыту и наблюдению, он обращался к разуму и самосознанию, считая необходимым положить в основу философского мышления принцип очевидности, или непосредственной достоверности, что предполагало отказ от всех суждений, принятых когда-либо на веру. Декарт был убеждён, что на истину «натолкнётся скорее отдельный человек, чем целый народ» (Избранные произведения. М., 1950. С. 271), - классическая формулировка принципа субъективной достоверности, означавшего установку не на усвоение чужих мнений, а на создание собственных; сомнение должно расчистить почву для построения рациональной культуры, которой должна уступить место культура традиционного типа. Однако при всей критике традиционной философии мышление Декарта глубоко укоренено в традиции: отбрасывая одни элементы средневекового мышления, он опирался при этом на другие (в учении о субстанции, трактовке самосознания, понимании природы и души). Вслед за Августином, указавшим в полемике со скептицизмом на невозможность усомниться в существовании самого сомневающегося, Декарт считал абсолютно несомненным суждение «мыслю, следовательно, существую» (cogito ergo sum). Этот аргумент предполагает восходящее к платонизму убеждение в онтологическом превосходстве умопостигаемого над чувственным и рождённое христианством сознание ценности субъективно-личного: не просто принцип мышления как таковой, а именно субъективно пережитый процесс мышления, от которого невозможно отделить мыслящего, был положен Декартом в основание философии. Характерно при этом, что истинность исходного принципа как знания ясного и отчётливого гарантирована у Декарта существованием Бога, вложившего в человека естественный свет разума. Самосознание у Декарта не замкнуто на себя, а разомкнуто, открыто Богу, выступающему как источник объективной значимости человеческого мышления: все «смутные идеи» суть продукты только человеческой субъективности, а потому ложны; напротив, все ясные идеи идут от Бога, а потому истинны.
Cogito - первое достоверное суждение новой науки и в то же время первый, непосредственно данный сознанию её объект - мыслящая субстанция; она открыта нам непосредственно, тогда как существование другой субстанции - материальной - дано опосредованно. Декарт определяет субстанцию как вещь, которая для своего существования не нуждается ни в чём, кроме самой себя, - определение, которое затем воспроизвели Б. Спиноза и представители окказионализма. В строгом смысле слова субстанцией можно назвать только Бога: среди сотворённых вещей Декарт условно называет субстанциями только те, которые для своего существования нуждаются «лишь в обычном содействии Бога» (Там же. С. 448), в отличие от тех, которые нуждаются в содействии других творений и носят название атрибутов и качеств.
Мыслящая субстанция в качестве атрибута непротяжённа и потому неделима; телесная субстанция имеет протяжение в длину, ширину и глубину, а потому делима на части, имеет фигуру, движение и определённое расположение частей. Только эти качества действительно присущи телесной субстанции, а все остальные - цвет, вкус, запах, тепло, твёрдость и т. д. - Декарт вслед за Г. Галилеем называет вторичными и показывает, что они обязаны своим существованием воздействию первичных качеств на тело и составляют содержание так называемых смутных идей. Идеи, присущие мыслящей субстанции изначально (а не приобретённые в опыте), - «врождённые» идеи, вложены в нас Творцом. К ним относятся идея Бога как всесовершенного существа, затем идеи чисел и фигур, а также некоторые общие понятия, или аксиомы («Из ничего ничего не происходит» и т. п.). Эти вечные истины суть воплощение естеств. света разума.
Неделимая субстанция - ум - предмет изучения метафизики, делимая субстанция - материя - предмет изучения физики. Отождествляя материю с пространством, Декарт выступил против аристотелианского различения «тела» и «места», связанного с необходимостью ввести систему абсолютных «мест» - верха и низа, центра и периферии космоса для объяснения движения. Устраняя систему абсолютных мест, Декарт определяет место только через положение тела относительно других тел. Отождествление материи с пространством снимает затруднения Галилея, который не мог обосновать главное понятие механики - так называемого идеального, или математического, тела: у Декарта, в сущности, всякое тело стало математическим, а математика (геометрия) - наукой о телесном мире, какой она не была ни в античности, ни в средние века. Материя, она же пространство, составляет основу единства физического мира; она делима у Декарта до бесконечности, неделимых (атомов) и пустоты он не признавал, а космическое движение объяснял с помощью вихрей. Текучая материя, непрерывно заполняющая мир, вихреобразно движется вокруг Солнца. Движение у Декарта, как и место, относительно: поскольку в мире нет абсолютных точек отсчёта, то мы условно принимаем определённые тела или систему тел за неподвижные и по отношению к ним другие считаем движущимися. В качестве главного закона движения Декарт впервые чётко сформулировал закон инерции: «Тело, раз начав двигаться, продолжает это движение и никогда само собою не останавливается» (Там же. С. 486). В основе закона инерции лежит, по Декарту, постоянство единственной подлинной - Божественной - субстанции.
Дуалистическое противопоставление мыслящей и протяжённой субстанции позволило Декарту отождествить природу с пространственной протяжённостью, так что стало возможным мыслить изучение природы как её конструирование - по образцу конструирования геометрических объектов. Таким образом, наука, по Декарту, конструирует некий гипотетический мир. Как и в номинализме XIII-XIV веков, этот пробабилизм Декарта связан с идеей божественного всемогущества: Бог мог воспользоваться бесконечным множеством средств для осуществления своего замысла, а потому и тот вариант конструкции мира, который предлагает наука, равносилен всякому другому, если он способен объяснить явления, данные в опыте.
Понимание мира как гигантской системы тонко сконструированных машин снимает у Декарта принципиальное различие между естественным и искусственным (созданным человеком), характерное для античной и средневековой науки. Растение - такой же механизм, как и часы, действия природных процессов вызываются «трубками и пружинами», подобно действиям механизма, с той лишь разницей, что тонкость и искусность этих пружин настолько же превосходят созданное человеком, насколько искусство бесконечного Творца совершеннее искусства творца конечного. Познание мира есть конструирование определённого варианта машины мира из простейших начал, которые мы находим в человеческом разуме. Инструментом этого конструирования является метод, который должен превратить научное познание из спорадического и случайного нахождения истин в их систематическое и планомерное производство и сделать людей «господами природы» (Там же. С. 305). Осн.овные правила метода: 1) начинать с простого и очевидного; 2) путём дедукции получать более сложные высказывания; 3) действовать при этом так, чтобы не упустить ни одного звена, т. е. сохранять непрерывность цепи умозаключений; 4) критерием истины следует считать интуицию, с помощью которой усматриваются первые начала, и правильную дедукцию, позволяющую получать следствия из них.
Дедукции Декарт отводил исключительную роль в процессе познания. Идеалом воспитания и обучения считал развитие ясного мышления, основанного на доказательстве. Декарт провозгласил доктрину о природном равенстве умов, хотя допускал врождённые различия в качествах интеллекта (например, в скорости протекания мыслительных процессов). Считал, что природных задатков для развития ума недостаточно, образование должно дополнять их и руководить ими. Согласно Декарту, образование, доступное каждому, не привилегия, а естественное право. Эти идеи Декарта легли в основу ряда дидактических принципов, определивших реорганизацию традиционной системы образования, и в наиболее полной мере были использованы в деятельности янсенистских школ, в частности школы Пор-Рояль под Парижем.
Основой и образцом метода Декарта является математика, важнейшими элементами - измерение и порядок. Рассматривая в качестве всеобщей науки (mathesis universalis) алгебру, Декарт ввёл многие современные алгебраические обозначения, положил начало исследованию свойств алгебраических уравнений. Алгебра становится для Декарта образцом математической науки именно потому, что он рассматривает математику как науку об исчислении, абстрагируясь от специфики той предметной области, к которой применяется исчисление. У Декарта число не отличается от величины, как это было в античной и средневековой математике, ибо числа у него функционируют только как равенства величин и получают своё значение в ходе расчёта. Если раньше число понималось как положительное рациональное, то Декарт фактически расширил понятие числа, распространив его на всю область действительных чисел; это было необходимо для аналитического изучения непрерывных пространственных фигур и их движения. Тем самым он отменил восходившее к античности представление о разнородности дискретного числа и непрерывной протяжённой величины, т. е. объектов арифметики и геометрии.
В «Геометрии» («Géometrie», 1637, русский перевод 1938) Декарт широко пользовался понятием переменной величины, которая выступает в двойной форме: как отрезок переменной длины и постоянного направления и как непрерывная числовая переменная, пробегающая совокупность чисел, составляющих этот отрезок. Двоякий образ переменной обусловил взаимопроникновение геометрии и алгебры. У Декарта действительное число трактовалось как отношение данного отрезка к единичному (тем самым понятие числа распространялось на всю область положительных действительных чисел), хотя сформулировал такое определение лишь И. Ньютон; отрицательные числа получили у Декарта реальное истолкование, связанное с направлением отрезка. Декарт ввёл общепринятые ныне знаки для переменных величин (например, x, y, z), постоянных величин (например, a, b, c), а также обозначение степени. Запись формул у Декарта почти не отличается от современной. В аналитической геометрии основным достижением Декарта явилось создание декартовой системы координат.
Понятие цели было полностью изгнано Декартом из мира природы, благодаря чему он и создал механическую, материалистическую картину природного мира; важную роль в этом сыграло устранение понятия души как посредницы между неделимым умом (духом) и делимым телом, как она рассматривалась в античной и средневековой философии (душе приписывались воображение и чувство, которыми наделяли и животных). Декарт отождествил душу и ум, называя воображение и память модусами ума; разумная душа тождественна способности мышления, животные же суть только автоматы; автоматом является и человеческое тело - «машина, которая, будучи создана руками Бога, несравненно лучше устроена и имеет в себе движения более изумительные, чем любая из машин, изобретённых людьми» (Там же. С. 300). Человек, обладающий разумной бессмертной душой, выносится Декартом за пределы природного мира и ставится над ним в качестве малого творца. Именно устранение понятия души в её прежнем смысле позволило Декарту противопоставить друг другу две субстанции - природу и дух - и превратить природу в мёртвый объект для познания-конструирования и использования человеком. В результате возникла очень трудная для философии Декарта проблема связи души и тела, ставшая одной из центральных в метафизике XVII-XVIII веков (смотри Психофизическая проблема). Декарт пытался разрешить её механистически: через так называемую шишковидную железу (как бы пространственное вместилище человеческой души) механические воздействия, передаваемые человеческими органами чувств, достигают сознания.
Сводя всякое движение к пространственному перемещению, Декарт объяснял последнее с помощью механического толчка, поскольку понятие силы (внутренне связанное с понятием цели) также было устранено. На принципе толчка основано и понятие мировых вихрей. Механическими законами объяснял Декарт все отправления живого тела, включая человеческое. Источник силы был вынесен за пределы природы и приписан трансцендентному Богу-Творцу. В этике Декарт выступал последовательным рационалистом. Он рассматривал аффекты и страсти как следствие влияния на разумную душу телесных движений, которые, пока они не прояснены светом разума, порождают в нас заблуждения ума, результатом чего являются злые поступки. Источником заблуждения, которое у Декарта в сущности есть не что иное, как грех, служит не разум, а свободная воля, ибо она побуждает человека высказывать суждения и действовать там, где разум ещё не располагает ясным и отчётливым знанием.
Таким образом, учения Декарта о бытии (онтология) и о познании (гносеология) являются идеалистическими, тогда как космология, физика и физиология - материалистичны; этот дуализм Декарта имеет своим источником дуализм души и тела.
Влияние Декарта на развитие философии и науки XVII-XVIII веков было глубоким и многосторонним. Учение Декарта стало основой картезианства - направления в философии и естествознании, в рамках которого работали не только физики и математики, но и физиологи, медики и фармакологи. В русле идей Декарта формировалось учение Б. Спинозы. Дуализм Декарта послужил исходным пунктом концепции окказионализма А. Гейлинкса и Н. Мальбранша. Под воздействием метода Декарта французскими янсенистами была разработана так называемая Пор-Рояля логика. «Геометрия» Декарта оказала огромное влияние на развитие математики. Рационализм Декарта явился одним из источников философии Просвещения.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Сочинения:
Œuvres / Publiées par Ch. Adam, P. Tannery. P., 1897–1913. Vol. 1-12. Vol. 13: Suppl.;
Соч. Казань, 1914;
Космогония. Два трактата. М.; Л., 1934;
Correspondance. P., 1936-1956. Vol. 1-6;
Рассуждение о методе. С приложением: «Диоптрика», «Метеоры», «Геометрия». М., 1953;
Соч.: В 2 т. М., 1989-1991