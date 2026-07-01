ДЕКА
ДЕКА - деталь конструкции струнных инструментов.
Служит для отражения и усиления звука. У лютневидных, цитровидных, цимбаловидных инструментов - лицевая сторона корпуса, над которой натягиваются струны (посредством колков, струнодержателя и т. д.); как правило, Дека имеет резонаторные отверстия (одно, два или больше). У инструментов скрипичного, виольного семейств, гитары и др. имеется также нижняя Дека (так называемое дно), расположенная параллельно верхней (соединяются посредством обечайки).
Дека может быть плоской (как у гитары) или сложнопрофилированной (как у скрипки), может иметь самые разные очертания - от простых круглых (банджо) и треугольных (балалайка) до сложнейших фигурных (скрипка). Деки изготавливаются из дерева особых пород, причём верхняя и нижняя, как правило, из разных (классическая комбинация для скрипки - ель и клён). В традиционной и фольклорной культуре разных регионов, в особенности в Азии, распространены лютневидные инструменты с кожаной декой.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)