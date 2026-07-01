ДЕКА

ДЕКА - деталь конструкции струнных инструментов .

Слу­жит для от­ра­же­ния и уси­ле­ния зву­ка. У лют­не­вид­ных, цит­ро­вид­ных, цим­ба­ло­вид­ных ин­ст­ру­мен­тов - ли­це­вая сто­ро­на кор­пу­са, над ко­то­рой на­тя­ги­ва­ют­ся стру­ны (по­сред­ст­вом кол­ков, стру­но­дер­жа­те­ля и т. д.); как пра­ви­ло, Дека име­ет ре­зо­на­тор­ные от­вер­стия (од­но, два или боль­ше). У ин­ст­ру­мен­тов скри­пич­но­го, ви­оль­но­го се­мейств, ги­та­ры и др. име­ет­ся так­же ниж­няя Дека (так называемое дно), рас­по­ло­жен­ная па­рал­лель­но верх­ней (со­еди­ня­ют­ся по­сред­ст­вом обе­чай­ки).

Дека мо­жет быть пло­ской (как у ги­та­ры ) или слож­но­про­фи­ли­ро­ван­ной (как у скрип­ки), мо­жет иметь са­мые раз­ные очер­та­ния - от про­стых круг­лых (банд­жо) и тре­уголь­ных (ба­ла­лай­ка) до слож­ней­ших фи­гур­ных (скрип­ка). Де­ки из­го­тав­ли­ва­ют­ся из де­ре­ва осо­бых по­род, при­чём верх­няя и ниж­няя, как пра­ви­ло, из раз­ных (клас­сическая ком­би­на­ция для скрип­ки - ель и клён). В тра­диционной и фольк­лор­ной куль­ту­ре раз­ных ре­гио­нов, в осо­бен­но­сти в Азии, рас­про­стра­не­ны лют­не­вид­ные ин­ст­ру­мен­ты с ко­жа­ной де­кой.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)