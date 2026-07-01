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ДЕИСУС
ДЕИСУС - икона или группа икон, где в центре помещён Господь Вседержитель, справа и слева от него - Богоматерь и Иоанн Предтеча, архангелы и святые в позе молитвенного предстояния.
Основной смысл Деисуса - моление за род человеческий на Страшном суде. Возможно, один из первых Деисусов располагался на алтарной преграде Святой Софии храма в Константинополе (VI век). Существуют Деисусы оглавные, оплечные, поясные и ростовые. Наиболее ранний русский Деисус - оглавный (владимиро-суздальская икона 1-й трети XIII века, ГТГ). В Древней Руси Деисусом назывался центральный ряд иконостаса, а также весь иконостас в целом.
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