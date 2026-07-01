ДЕИСУС

ДЕИСУС - икона или группа икон, где в центре помещён Господь Вседержитель , справа и слева от него - Богоматерь и Иоанн Предтеча, архангелы и святые в позе молитвенного предстояния.

Основной смысл Деисуса - мо­ле­ние за род че­ло­ве­че­ский на Страш­ном су­де. Воз­мож­но, один из пер­вых Деисусов рас­по­ла­гал­ся на ал­тар­ной пре­гра­де Свя­той Со­фии хра­ма в Кон­стан­ти­но­по­ле (VI век). Су­ще­ст­ву­ют Деисусы ог­лав­ные, оп­леч­ные, по­яс­ные и рос­то­вые. Наи­бо­лее ран­ний русский Деисус - ог­лав­ный (вла­ди­ми­ро-суз­даль­ская ико­на 1-й тре­ти XIII века, ГТГ). В Древней Ру­си Деисусом на­зы­вал­ся центральный ряд ико­но­ста­са, а так­же весь ико­но­стас в це­лом.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)