Деир эль-Бахри (араб. «северный монастырь»)

Де`ир эль-Ба`хри (араб. «северный монастырь») — природный скальный «амфитеатр» высотой до 300 м на Зап. берегу Нила, окраина Луксора. Месторасположение трех цар­ских поминальных храмов — шедевров древнеегипетской монументальной архиетектуры и искусства: храма-гробницы Ментухотепа II (XXI в. до н. э.) и «путевого» храма царицы-фараона Хатшепсут (XV в. до н. э.). Лит.: Arnold D. Der Tempel des Königs Mentuhotep von Deir el-­Bahari. Mainz, 1974; Hatshepsut: from Queen to Pharaoh / Ed. C. H. Roe­ring. New York, 2005; Lipinska J. The Temple of Tuthmosis III. Architecture (Deir el-Bahari II). Warsaw, 1977; Wilkinson R. The Complete Temples of Ancient Egypt. London, 2005. P. 175—182. В. А. Головина.