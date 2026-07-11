Дехристианизация

Дехристианиза`ция — политическая кампания в эпоху Французской революции XVIII в., направленная на вытеснение христианства из жизни общества. Проводилась осенью 1793 — весной 1794 по инициативе ультралевых революционных активистов на местах без формальной санкции центрального правительства. Д. была подготовлена событиями 1792 — начала 1793, когда власти приняли решения о депортации кюре, отказавшихся принести присягу, о передаче записей актов гражданского состояния в ведение светских властей и о праве священнослужителей вступать брак. Первое время, до начала зимы 1793, Д. проходила при фактическом попустительстве революционного правительства. Церкви закрывали или превращали в «храмы Разума», священнослужители отрекались от сана и вступали в брак, проводились антирелигиозные праздники, колокола и предметы культа из драгоценных металлов отдавались на переплавку, религиозные церемонии заменялись светскими ритуалами. Вскоре, однако, размах Д. испугал центральные власти, опасавшиеся отхода религиозных слоев населения от Революции. Против Д. выступили робеспьеристы и дантонисты, и в декабре 1793 Конвент запретил любые дей­ствия против религии. Однако Д. продолжалась. Из окрестностей Парижа и центральных департаментов она постепенно распространилась на всю Францию, хотя и не везде получила поддержку. Почти 2/3 присягнувших священников не приняло Д. Около 10 % священников отказались от сана, религиозная символика, в том числе произведения искусства, уничтожалась, в большинстве церквей прекратились католические службы, во многих местах проводились антирелигиозные маскарады. Д. поддерживали эбертисты, часть санкюлотов и комиссары Конвента (среди наиболее активных был Ж. Фуше). Проводниками Д. нередко выступали революционные армии, осуществлявшие ее насильно. Наряду с разрушением старой религиозной традиции Д. формировала новое идеологическое пространство в соответствии с политикой правительства, которое меняло топонимы, связанные с именами святых, на новые республиканские и ввело Революционный календарь . Конец Д. был положен официальным провозглашением Культа Верховного существа. Лит.: Олар А. Культ Разума и культ Верховного существа во время Французской революции. М., 1925; Vovelle M. Religion et Révolution: la déchristianisation de l’an II. Paris, 1976; Idem. 1793. La Révolution contre l’église. De la Raison à l’Être Suprême. Bruxelles, 1998. Д. Ю. Бовыкин.