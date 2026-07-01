ДЕХХОДА МИРЗА АЛИ АКБАР-ХАН КАЗВИНИ
ДЕХХОДА МИРЗА АЛИ АКБАР-ХАН КАЗВИНИ (литературный псевдоним Деххоу) - иранский писатель, учёный, общественный деятель.
Участник конституционного движения в период Иранской революции 1905-1911 годов.
С начала 1940-х годов член Иранской академии языка и литературы.
Ввёл в персидскую литературу жанр небольшого сатирического рассказа, написанного языком, приближенным к разговорному, с использованием пословиц, поговорок, крылатых выражений.
С 1906 года вместе с М.Дж. Ширази и М.К. Тебризи издавал в Тегеране сатирический журнал «Суре Эсрафил» («Труба Эсрафила»), где публиковал памфлеты и фельетоны, поднимая острые социальные вопросы, выступая против злоупотреблений духовенства, политического бесправия народа.
Составитель труда «Пословицы и поговорки» («Амсал ва хекам», т. 1-4, 1929-1931), книги о жизни Бируни, большого энциклопедического словаря «Логат-наме».