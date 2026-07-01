ДЕХХОДА МИРЗА АЛИ АКБАР-ХАН КАЗВИНИ

ДЕХХОДА МИРЗА АЛИ АКБАР-ХАН КАЗВИНИ (литературный псевдоним Деххоу) - иранский писатель, учёный, общественный деятель.

Уча­ст­ник кон­сти­туционного дви­же­ния в пе­ри­од Иранской ре­во­лю­ции 1905-1911 годов .

С начала 1940-х годов член Иранской ака­де­мии язы­ка и литературы.

Ввёл в персидскую литературу жанр не­боль­шо­го са­ти­рического рас­ска­за, на­пи­сан­но­го язы­ком, при­бли­жен­ным к раз­го­вор­но­му, с ис­поль­зо­ва­ни­ем по­сло­виц , по­го­во­рок , кры­ла­тых вы­ра­же­ний.

С 1906 года вме­сте с М.Дж. Ши­ра­зи и М.К. Теб­ри­зи из­да­вал в Те­ге­ра­не са­ти­рический журнал «Су­ре Эс­ра­фил» («Тру­ба Эс­ра­фи­ла»), где пуб­ли­ко­вал пам­фле­ты и фель­е­то­ны, под­ни­мая ост­рые со­ци­аль­ные во­про­сы, вы­сту­пая про­тив зло­упот­реб­ле­ний ду­хо­вен­ст­ва, по­ли­тического бес­пра­вия на­ро­да.

Со­ста­ви­тель тру­да «По­сло­ви­цы и по­го­вор­ки» («Ам­сал ва хе­кам», т. 1-4, 1929-1931), кни­ги о жиз­ни Би­ру­ни, боль­шо­го эн­цик­ло­пе­дического сло­ва­ря «Ло­гат-на­ме».