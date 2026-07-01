Дефенестрация

Дефенестра`ция (от лат. de — «из» и fenestra — «окно») — вид казни, состоявший в сбрасывании с большой высоты. Имел библейское обоснование в образе выброшенной из окна жены израильского царя Ахава Иеза­вели (4 Цар. 9), синоним бесчестия. Символизм акта подтверждается нередким предварительным умерщвлением дефенестрируемого. В Риме Древнем практиковали сбрасывание осужденных за политические преступления с Тарпейской скалы. К достоверно зафиксированным Д. относится смерть сброшенного в колодец папы римского Калликста I в 222. В Средние века в Португалии в 1383 из окна собора был выброшен епископ Лиссабона, кастилец Д. Мартино де Самора. Известна Д. в Праге 30 июля 1419 (Первая Пражская Д.), когда магистраты были выброшены из окна ратуши на мостовую, где толпа добила их. Заколотый кинжалом, 7 ноября 1429 был выброшен из окна глава антифлорентийского восстания в Вольтерре Джусто Ландини. В Шотландии в 1452 в замке Стирлинг король Яков II дефенестрировал тело графа Дугласа. В Праге 24 сентября 1483 во время городской междоусобицы Д. подверглись бургомистр Старого Места и тела убитых членов городского совета Нового Места. Д. получила распространение в ходе религиозных войн и политического противостояния в конце XVI — начале XVII в. во Франции. Во время Варфоломеевской ночи в Париже глава гугенотов адмирал Гаспар де Колиньи уже мертвым был выброшен из окна собственного дома (23 августа 1572). В 1621 в Генсаке был убит протестантский военачальник Арно д’Эскодека де Буас, тело дефенестрировано, затем повешено. Жертвами Д. стали представители императора Матиаса I в Пражском граде 23 мая 1618 (Вторая Пражская Д.): В. Славата, Я. Мартиниц и их секретарь-слуга Ф. Фабрициус, сброшенные в замковый ров в Пражском Граде и выжившие после падения с 10-метровой высоты. Событие положило начало восстанию сословий в Чехии против власти Габсбургов. В Португалии в процессе восстания 1 декабря 1640 (Реставрации) во дворце Рибейру в Лиссабоне был дефенестрирован труп проводника испанской политики государственного секретаря Мигела де Вашконселуш. Иногда убийство по политическим мотивам маскируется под суицидальную Д. К таким неоднозначным Д. относят смерть греческого анархиста А. Схинаса в 1913, «выпрыгнувшего» из окна полицейского участка в Фессалониках, похожую смерть Б. Савинкова 7 мая 1924, смерть министра иностранных дел Чехословакии Я. Масарика в Праге 10 марта 1948. А. П. Черных.