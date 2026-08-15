Децисты

Деци`сты (Группа демократического централизма) — фракционная группа в РКП(б) (см. Коммунистическая партия Советского Союза). Лидеры: Т. В. Сапронов, В. А. Осинский и др. Группа неофициально возникла в 1919, в нее вошла часть левых коммунистов. В группе участвовали также А. С. Бубнов, В. В. Косиор, В. Н. Максимовский, Я. Н. Дробнис и др. Ее участники выступали в защиту демократического централизма, который, являясь официальным уставным принципом РКП(б), на деле, с точки зрения членов группы, подменялся «бюрократическим централизмом». Д. поддерживали развитие производственного самоуправления. В 1920—1921 группа открыто действовала как фракционное объединение, на IX съезде РКП(б) выступила против единоначалия в руководстве предприятиями, затем приняла активное участие в дискуссии о профсоюзах, во время которой выдвинула план участия профсоюзов в управлении экономикой. Д. считали вопрос о профсоюзах более частным, и предлагали формировать органы хозяйственного управления на паритетных началах советскими и профсоюзными органами. После запретившего фракции X съезда РКП(б) (см. Съезд РКП(б) Х) часть Д. выступила за свободу фракций и групп внутри партии и вошла в Левую оппозицию, но в 1926 образовала более радикальную «группу 15-ти». 23 Д. были исключены из ВКП(б) (см. Коммунистическая партия Советского Союза) решением XV съезда ВКП(б). Бывшие члены группы были уничтожены во время «Большого террора» 1937—1938. Лит.: Х съезд РКП(б). Стенографический отчет. М., 1963; Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 42. М., 1974; Павлюченков С. А. Военный коммунизм в России: власть и массы. М., 1997; Его же. Партия и власть после революции. 1917—1929 гг. М., 2008; Шубин А. В. Вожди и заговорщики. Политическая борьба в СССР в 20—30-е гг. М., 2004. А. В. Шубин.