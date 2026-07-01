Децимальная система

Децима`льная систе`ма — одна из форм организации экономики Руси конца X — начала XVI в., в основе которой лежало деление на десятки, сотни и тысячи «черных» людей — непосредственных производителей работ (строительство городов, мощение улиц, проведение охоты, сбор урожая и других), руководимых, соответственно, десятскими, сотскими и тысяцкими. Задачей тысяцких было наделение «черных» людей кредитами (купами), которые те должны были вернуть, выполняя различные хозяйственные поручения. Обязанность сотских — раздача кредитов по десяткам и сбор задолженностей. Десятские непосред­ственно организовывали работу «черных» людей и возвращение кредита. Десятские и сотские впервые упоминаются в летописях в конце X в. при перечислении участников пиров в Киеве князя Владимира Святославича. Тысяча как организация упоминается в летописях в 1015 в Новгороде. Фиксирование древнейших следов Д. с. в двух главных городах Древнерусского государства не случайно: Д. с. была связана с развитием княжеского (государственного) хозяйства, которое должно было приносить прибавочный продукт, заменявший прежний основной источник обогащения — военные трофеи. Первоначально тысяцкие и сотские назначались из числа бояр, тысяцкие — из числа самых знатных. Они могли участвовать в военных походах, возглавляя подразделения княжеских войск. Д. с. получила распространение в различных древнерусских княжествах в середине XI — середине XIII в. Тысячи существовали в 18 крупных центрах домонгольской Руси: Киеве, Белгороде, Турове, Вышгороде, Чернигове, Сновске, Новгороде Северском, Переяславле Южном, Владимире Волынском, Луцке, Гродно, Новгороде Великом, Ростове, Владимире-на-Клязьме, Смоленске, Галиче, Перемышле, Холме. Сотские фиксируются в домонгольское время в Киеве, Новгороде Великом, Галиче, Смоленске. Десятские — только в Киеве. После монголо-татарского нашествия институт тысяцких сохранился в Киеве, Галиче, Холме, Владимире-на-Клязьме, развивался в Новгороде. С XIV в. Д. с. фиксируется в Московском, Твер­ском и Нижегородском княжествах. В XV в. сотские функционировали в Бежецке, Белоозере, Вологде, Гороховце, Дмитрове, подмосковном Звенигороде, Коломне, Костроме, Малоярославце, Можайске, Москве, Новгороде Великом, Переяславле Залесском, Пскове, Угличе, Ярославле. Почти во всех этих городах жили и десятские, а кроме того — в Боровске, Владимире-на-Клязьме, Волоколамске, Кашине, Кашире, Муроме, Перми Великой, Ржеве, Романове, Рузе, Суздале, Твери, Торжке, Юрьеве Польском, Ярополче. Лит.: Кучкин В. А. Десятские и сот­ские древней Руси // Древняя Русь. Очерки политического и социального строя. М., 2008; Его же. Тысяцкие, сотские и десятские в древней Руси // Русь в IX—X вв.: общество, государ­ство, культура. Тезисы докладов международной научной конференции. М. 2012. В. А. Кучкин.